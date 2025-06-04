JOD - Jordanian Dinar
The Jordanian Dinar is the currency of Jordan. Our currency rankings show that the most popular Jordanian Dinar exchange rate is the JOD to USD rate. The currency code for Jordan Dinar is JOD, and the currency symbol is JD. Below, you'll find Jordanian Dinar rates and a currency converter.
Jordanian Dinar Stats
|Name
|Jordanian Dinar
|Symbol
|Dinar
|Minor unit
|1/100 = Qirsh
|Minor unit symbol
|Qirsh
|Top JOD conversion
|JOD to USD
|Top JOD chart
|JOD to USD chart
Jordanian Dinar Profile
|Coins
|Freq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Bank notes
|Freq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Central bank
|Central Bank of Jordan
|Users
Jordan
Jordan
Why are you interested in JOD?
I want to...Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to JOD email updatesGet JOD rates on my phoneGet a JOD currency data API for my business
Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων
|Ζεύγος νομισμάτων
|Ισοτιμία
|Μεταβολή
|EUR / USD
|1.15964
|▲
|GBP / EUR
|1.14175
|▲
|USD / JPY
|156.437
|▼
|GBP / USD
|1.32402
|▲
|USD / CHF
|0.804089
|▼
|USD / CAD
|1.40375
|▼
|EUR / JPY
|181.411
|▲
|AUD / USD
|0.652085
|▲