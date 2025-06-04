jod
JOD - Jordanian Dinar

The Jordanian Dinar is the currency of Jordan. Our currency rankings show that the most popular Jordanian Dinar exchange rate is the JOD to USD rate. The currency code for Jordan Dinar is JOD, and the currency symbol is JD. Below, you'll find Jordanian Dinar rates and a currency converter.

Jordanian Dinar Stats

NameJordanian Dinar
SymbolDinar
Minor unit1/100 = Qirsh
Minor unit symbolQirsh
Top JOD conversionJOD to USD
Top JOD chartJOD to USD chart

Jordanian Dinar Profile

CoinsFreq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
Bank notesFreq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Central bankCentral Bank of Jordan
Users
Jordan

