UAH - Ukrainian Hryvnia

The Ukrainian Hryvnia is the currency of Ukraine. Our currency rankings show that the most popular Ukrainian Hryvnia exchange rate is the UAH to USD rate. The currency code for Ukraine Hryvnia is UAH, and the currency symbol is ₴. Below, you'll find Ukrainian Hryvnia rates and a currency converter.

UAHΓρίβνα Ουκρανίας

Ukrainian Hryvnia Stats

NameUkrainian Hryvnia
Symbol
Minor unit1/100 = Kopiyka
Minor unit symbolKopiyka
Top UAH conversionUAH to USD
Top UAH chartUAH to USD chart

Ukrainian Hryvnia Profile

CoinsFreq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
Bank notesFreq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Central bankNational Bank of Ukraine
Users
Ukraine

Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ζεύγος νομισμάτωνΙσοτιμίαΜεταβολή
EUR / USD1.15947
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804466
USD / CAD1.40421
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651801

Ισοτιμίες Κεντρικών Τραπεζών

ΝόμισμαΕπιτόκιο
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%