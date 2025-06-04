xpf
XPF - CFP Franc

The CFP Franc is the currency of Comptoirs Français du Pacifique (CFP). Our currency rankings show that the most popular CFP Franc exchange rate is the XPF to USD rate. The currency code for Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc is XPF, and the currency symbol is ₣. Below, you'll find CFP Franc rates and a currency converter.

Select a currency

xpf
XPFΦράγκο CFP

CFP Franc Stats

NameCFP Franc
SymbolFranc
Minor unit1/100 = Centime
Minor unit symbolCentime
Top XPF conversionXPF to USD
Top XPF chartXPF to USD chart

CFP Franc Profile

CoinsFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
Bank notesFreq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
Central bankInstitut d’émission d’Outre-Mer
Users
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands

Why are you interested in XPF?

I want to...

Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to XPF email updatesGet XPF rates on my phoneGet a XPF currency data API for my business

Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ζεύγος νομισμάτωνΙσοτιμίαΜεταβολή
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32351
USD / CHF0.804413
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651753

Ισοτιμίες Κεντρικών Τραπεζών

ΝόμισμαΕπιτόκιο
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%