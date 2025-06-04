ZWL - Zimbabwe dollar
Zimbabwe dollar on Zimbabwe valuuta. Dollari valuutakood on ZWL ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Zimbabwe dollar kursid ja valuutakonverteri.
Teade: See Zimbabwe dollar (ZWL) on peatatud määramata ajaks.
Zimbabwe dollar statistika
|Nimi
|Zimbabwe dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
Zimbabwe dollar profiil
|Keskpank
|Zimbabwe Reservpank
Miks olete huvitatud ZWL-st?
