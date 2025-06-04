$
Saatmistasu
Kohaletoimetamine...

Kokku

Küsimused? Võta ühendust

Suurte rahasummade ülekandmine

Meie pühendumus ulatub kaugemale pankade poolt löödud intressimääradest. Kasutage ära meie pühendunud ekspertide tuge, madalaid tasusid, paindlikke ülekandemeetodeid ja välkkiireid ülekandekiirusi.

Compare us to your bank today.

Võrdle meid oma pangaga ja näe Xe erinevust

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid vahetuskursse, et teil oleks rohkem raha taskus. Eelneva hinnakujunduse ja ootamatute tasude puudumisega edestame traditsioonilisi panku.

Võrdle hindu Alusta saatmist

Miks valida Xe

Fast transfers

Kiired ülekanded

Xe-ga on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, seega jõuab teie raha sihtkohta õigeaegselt.

Lisateave
Icon | Transparent fees

Madalad või puuduvad tasud

Rahvusvaheliselt raha saatmisel saate madalad tasud. Meie tasud on läbipaistvad, seega teate kohe alguses täpselt, mida maksate.

Lisateave
Icon | Secure transactions Simple

Turvalised tehingud

Teie turvalisus on meie prioriteet. Kasutame teie ja teie raha kaitsmiseks tipptasemel andmekaitset ja ettevõtte tasemel turvalisust.

Lisateave
Icon | Trackable transfers

Reaalajas jälgimine

Jälgi oma ülekande edenemist algusest lõpuni.  Saate teateid iga sammu kohta, mille teie raha teeb.

Lisateave
Speak with our transfer experts

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Kas olete valmis oma suurt rahaülekannet seadistama, kuid vajate protsessi kohta juhiseid või teil on muid küsimusi? Oleme siin, et teid aidata ja tagada teie ülekande sujuvus.

Helista meile: +1 (800) 772-7779
Easily send money abroad with Xe.

Saada raha liikvel olles meie rakendusega

Kogege digitaalsete rahaülekannete mugavust. Vaid mõne hiireklõpsuga saate raha üle kanda enam kui 190 riiki üle maailma. Liitu tuhandete inimestega, kes usaldavad meid iga päev oma rahaülekannete vajaduste rahuldamiseks.

Mis iganes põhjus ka poleks, me katame teid

Transfer funds with Xe to purchase property.

Kinnisvara ostmine välismaal

Kodu ostmine välismaal on põnev, aga keeruline teekond. Ülekannete turvalisuse, kulutõhususe ja hoolikuse tagamine on ülioluline. Aitame teil oma rahast maksimumi võtta.

Lisateave
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Välismaale kolimine

Su asjad on pakitud ja oled valmis välismaale kolima, aga nüüd sa ei tea, kuidas oma raha liigutada. See võib tunduda hirmutav, aga meie abiga ei pea see nii olema.

Lisateave
Transfer funds with Xe to invest.

Välisinvesteerimine

Kas soovite oma portfelli laiendada rahvusvaheliste investeeringutega? Meie pangakontodelt parimad intressimäärad tagavad, et saate oma rahast maksimumi, andes teile rohkem investeerimiseks ja oma vara kasvatamiseks.

Lisateave
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Eluaseme haldamine

Olenemata sellest, kas kannate üle üüritulu või teete rahvusvahelise hüpoteegi makseid, tagame, et teie raha toimetatakse iga kord turvaliselt ja kiiresti kohale.

Lisateave
Transfer funds with Xe to support your family.

Toetav perekond

Endale ja oma perele parema elu loomine nõuab südant ja pühendumist. Xe abil võite olla kindel, et teie lähedased saavad vajaliku raha kiiresti ja usaldusväärselt.

Lisateave
Transfer inheritance funds with Xe.

Pärandiülekanded

Pärandi välismaale viimine võib olla keeruline ja üle jõu käiv. Me mõistame hoolikuse ja täpsuse vajadust ning oleme siin, et teid igal sammul toetada.

Lisateave

Kanna suuri summasid välismaale Xe abil

Create account

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Xe äri jaoks

Kas otsite globaalseid ärilahendusi?

Olenemata sellest, kas vajate piiriüleseid makseid või valuutariski maandamise lahendusi, oleme teie jaoks olemas. Planeeri rahvusvahelisi ülekandeid ja halda valuutariski 130 valuutas enam kui 190 riigis.

Avastage ärilahendusi

Suurte rahaülekannete KKK