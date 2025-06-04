Suurte rahasummade ülekandmine
Meie pühendumus ulatub kaugemale pankade poolt löödud intressimääradest. Kasutage ära meie pühendunud ekspertide tuge, madalaid tasusid, paindlikke ülekandemeetodeid ja välkkiireid ülekandekiirusi.
Võrdle meid oma pangaga ja näe Xe erinevust
Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid vahetuskursse, et teil oleks rohkem raha taskus. Eelneva hinnakujunduse ja ootamatute tasude puudumisega edestame traditsioonilisi panku.
Miks valida Xe
Kiired ülekanded
Xe-ga on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, seega jõuab teie raha sihtkohta õigeaegselt.
Madalad või puuduvad tasud
Rahvusvaheliselt raha saatmisel saate madalad tasud. Meie tasud on läbipaistvad, seega teate kohe alguses täpselt, mida maksate.
Turvalised tehingud
Teie turvalisus on meie prioriteet. Kasutame teie ja teie raha kaitsmiseks tipptasemel andmekaitset ja ettevõtte tasemel turvalisust.
Reaalajas jälgimine
Jälgi oma ülekande edenemist algusest lõpuni. Saate teateid iga sammu kohta, mille teie raha teeb.
Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt
Kas olete valmis oma suurt rahaülekannet seadistama, kuid vajate protsessi kohta juhiseid või teil on muid küsimusi? Oleme siin, et teid aidata ja tagada teie ülekande sujuvus.
Mis iganes põhjus ka poleks, me katame teid
Kinnisvara ostmine välismaal
Kodu ostmine välismaal on põnev, aga keeruline teekond. Ülekannete turvalisuse, kulutõhususe ja hoolikuse tagamine on ülioluline. Aitame teil oma rahast maksimumi võtta.
Välismaale kolimine
Su asjad on pakitud ja oled valmis välismaale kolima, aga nüüd sa ei tea, kuidas oma raha liigutada. See võib tunduda hirmutav, aga meie abiga ei pea see nii olema.
Välisinvesteerimine
Kas soovite oma portfelli laiendada rahvusvaheliste investeeringutega? Meie pangakontodelt parimad intressimäärad tagavad, et saate oma rahast maksimumi, andes teile rohkem investeerimiseks ja oma vara kasvatamiseks.
Eluaseme haldamine
Olenemata sellest, kas kannate üle üüritulu või teete rahvusvahelise hüpoteegi makseid, tagame, et teie raha toimetatakse iga kord turvaliselt ja kiiresti kohale.
Toetav perekond
Endale ja oma perele parema elu loomine nõuab südant ja pühendumist. Xe abil võite olla kindel, et teie lähedased saavad vajaliku raha kiiresti ja usaldusväärselt.
Pärandiülekanded
Pärandi välismaale viimine võib olla keeruline ja üle jõu käiv. Me mõistame hoolikuse ja täpsuse vajadust ning oleme siin, et teid igal sammul toetada.
Kanna suuri summasid välismaale Xe abil
Loo konto
See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.
Kohene hinnapakkumine
Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.
Saada raha
Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.
Jälgi oma ülekannet
Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.
Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma
Xe äri jaoks
Kas otsite globaalseid ärilahendusi?
Olenemata sellest, kas vajate piiriüleseid makseid või valuutariski maandamise lahendusi, oleme teie jaoks olemas. Planeeri rahvusvahelisi ülekandeid ja halda valuutariski 130 valuutas enam kui 190 riigis.
Suurte rahaülekannete KKK
Suurte rahasummade saatmine Xe-ga on väga lihtne. Järgige lihtsalt allolevaid 6 sammu.
1. samm: registreeru tasuta
Logi sisse oma Xe kontole või registreeru tasuta. See võtab vaid paar minutit, vaja läheb vaid e-posti aadressi.
2. samm: Hankige hinnapakkumine
Andke meile teada, millist valuutat soovite üle kanda, kui palju raha soovite saata ja kuhu soovite raha üle kanda.
3. samm: lisage oma saaja
Esitage saaja makseandmed (vajate selliseid andmeid nagu nimi ja aadress).
4. samm: kinnitage oma isikut
Mõne ülekande puhul võime vajada isikut tõendavaid dokumente, et kinnitada teie isikut ja hoida teie raha turvaliselt.
5. samm: Kinnitage oma hinnapakkumine
Kinnitage ja kandke oma ülekanne pangakonto, krediitkaardi või deebetkaardiga üle ja oletegi valmis!
6. samm: Jälgige oma ülekannet
Vaata, kus su raha on ja millal see saajale kohale jõuab. Saa tuge reaalajas vestluse, telefoni ja e-posti teel.
Xe-s pakume raha saatmiseks mitut võimalust.
Otsekorraldus ACH (soovitatav suurte ülekannete korral):
Otsekorraldused ehk automatiseeritud arvelduskoja (ACH) maksed võtavad raha otse teie pangakontolt.
Pangaülekanne (soovitatav suurte ülekannete korral):
Pangaülekanded liigutavad raha teie pangast meie pangakontole. Tavaliselt saame raha 24 tunni jooksul.
Deebet- või krediitkaart:
Kaardimaksete tegemine võtab tavaliselt vähem kui 24 tundi. Kaardimaksetega kaasneb aga väike lisatasu.
Rahaülekande algatamine näitab tüüpilisi kestusi. Tarneaja hinnangud võivad muutuda olenevalt valuutast, sihtkohast ja makseviisist. Jälgi ülekandeid Xe rakenduse või veebisaidi tegevuste ekraanil ja vestle abi saamiseks otse meie virtuaalse assistendi Lexiga.
Kiireimad maksevõimalused:
Ülekanded algavad kohe, kui oleme teie makse kätte saanud.
Kaardimaksed on kiireimad, need töödeldakse peaaegu koheselt. Kiireloomuliste ülekannete tegemiseks vali kaardimakse.
Pangaülekanded, otsekorraldused ja ACH-maksed on veidi aeglasemad, meieni jõudmiseks kulub kuni 2 tööpäeva.
Tarneajad:
Pärast makse laekumist saadame teie raha. Ülekannete jõudmine saajani võtab aega 1–3 tööpäeva, olenevalt valuutast ja sihtkohast. Murede korral vestle Lexiga, et ülekandeid jälgida.
Xe-ga rahaülekande tegemiseks vajate oma pangarekvisiite, saaja pangarekvisiite, ülekantavat summat ja valuutat, milleks soovite raha vahetada.
Kui olete teabe kinnitanud ja makse on laekunud, algab ülekanne.
Teie turvalisuse huvides on meil piirangud sellele, kui palju raha saate ühe veebiülekandega saata.
Veebiülekannete limiit regiooniti:
Ühendkuningriik ja Euroopa (GBEU): 350 000 GBP või saatja valuuta ekvivalent
Ameerika Ühendriigid (USA): 535 000 USD või samaväärne saatmisvaluuta
Kanada (CA): 560 000 Kanada dollarit või samaväärne saatmisvaluuta
Austraalia ja Uus-Meremaa (AUNZ): või saatmisvaluuta ekvivalent
Valitud makseviis võib samuti määrata, kui palju saate meie kaudu saata. Lisateabe saamiseks ja saadaolevate makseviiside loendi vaatamiseks lugege meie KKK-d .
Kanada ja USA kliendid, kes maksavad pangaülekande või ülekandega:
Kanada kliendid peavad pangaülekande või pangaülekandega maksmiseks saatma vähemalt 3000 Kanada dollarit USA kliendid peavad pangaülekande või pangaülekandega maksmiseks saatma vähemalt 3000 USA dollarit
Xe-s rakendame teie raha ja isikuandmete kaitsmiseks tipptasemel turvameetmeid. See hõlmab järgmist:
Krüptimine:
Kõik meie platvormi kaudu edastatavad andmed krüptitakse SSL-tehnoloogia (Secure Socket Layer) abil.
Regulatiivne vastavus:
Meie tegevust reguleerivad mitme jurisdiktsiooni finantsasutused, mis tagab rangete turvastandardite järgimise.
Kahefaktoriline autentimine:
Pakume kahefaktorilist autentimist (2FA), et lisada teie kontole täiendav turvakiht.
Pettuste ennetamine:
Pettuste avastamiseks ja ennetamiseks on olemas täiustatud jälgimissüsteemid.
Turvalised makseviisid:
Kasutame teie raha turvalisuse tagamiseks ülekandeprotsessi ajal ainult turvalisi ja usaldusväärseid makseviise.
Kui saadate aastas üle 50 000 USA dollari (või samaväärse summa kohalikus valuutas), on teil õigus sellele teenusele.
Siin on vaid mõned asjad, millega meeskond saab teid aidata:
• Suurte ülekannete seadistamise tugi
• Edasisuunamiskorralduse seadistamine praeguse saatmismäära lukustamiseks kuni 24 kuuks
• Turuhinnaga tellimuste loomine, mis võimaldavad teil sihtkursi saavutamisel raha saata
• Regulaarse makse loomine regulaarsete, automatiseeritud ülekannete tegemiseks fikseeritud intressimääradega, just nagu teie tavapäraste otsekorraldustega
Kui soovite meie meeskonna liikmega rääkida, võite meile helistada järgmistel kontaktandmetel: Ühendkuningriik (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Euroopa (EL): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Uus-Meremaa (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Austraalia (AU): +61280745279 (9.00–19.00, NZT)
Ameerika Ühendriigid (USA): +17372557830 (7.00–17.00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 PT)