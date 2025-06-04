Uus algus sulle, tuttav territoorium meile

Välismaale kolimine toob kaasa palju muutusi ja ebakindlust, kuid meie usaldusväärsus jääb samaks.

Kindlalt ülekandmine
Move your money with you

Teie välismaale kolimise toetamine

Olenemata sellest, kas kolid uue töökoha pärast, jätkad haridusteed või alustad uues riigis uut peatükki, tagab Xe, et sinu raha jõuab turvaliselt ja tõhusalt sinna, kuhu vaja. Meie sujuvad ülekanded muudavad teie rahaasjade haldamise ühe asja võrra vähem murekohaks suure kolimise ajal.

Alusta oma ülekannet kohe
Speak with our transfer experts

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi suurte rahaülekannete kohta või soovite teada, kuidas Xe aitab teil välismaale kolimise pealt kokku hoida. Võtke meie ülekandeekspertidega ühendust juba täna telefoni, reaalajas vestluse või e-posti teel.

Helista meile: +1 (800) 772-7779 Abikeskus

Kogege Xe eelist

Maximize your money with Xe

Pankade poolt löödud intressimäärad

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga ja näed erinevust.

What you see is what you get

Madalad või puuduvad tasud

Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud, et teaksite täpselt, mille eest maksate.

90% of transfers arrive in minutes.

Välkkiirusega ülekanded

Meie abil on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, tagades, et teie raha jõuab sihtkohta siis, kui seda vajate.

Trusted & Secure

30+ aastat tipptaset

Meie maine on üles ehitatud usaldusele. Meie turvalistele teenustele tugineb iga päev tuhandete ülemaailmsete tehingute töötlemiseks üle 280 miljoni inimese.

Track every step of the way

Reaalajas jälgimine

Meie reaalajas ülekannete jälgimisega olete alati kursis. Pääsed reaalajas uuendustele ligi igal ajal otse oma kontolt.

Set it and forget it

Korduvad maksed

Kas soovite seadistada korduvaid makseid selliste asjade jaoks nagu maksud, arved, investeeringud või hüpoteegid? Xe teeb korduvate maksete seadistamise teie jaoks lihtsaks.

Võrdle meid oma pangaga

Xe pakub järjepidevalt pankade jaoks soodsaid vahetuskursse, et teil oleks rohkem raha taskus. Eelneva hinnakujunduse ja ootamatute tasude puudumisega edestame traditsioonilisi panku.

Võrdle hindu
The better way to transfer bank-to-bank

Kanna rohkem üle kõrgemate saatmislimiitidega

Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid ülekandelimiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.

Alusta saatmist
Save on recurring bills

Säästa rohkem igapäevaste arvete ja kulude pealt

Välismaale kolides on oluline planeerida korduvaid arveid. Xe abil saate neid makseid hõlpsalt hallata ja säästa rohkem pangakontodelt soodsamate intressimääradega, tagades, et teil on regulaarsete kulude katmiseks piisavalt vahendeid.

Alusta oma ülekannet kohe

Kuidas Xe abil välismaale kolimiseks raha üle kanda?

Create account

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

More ways Xe can help you

Avasta, mida Xe veel sinu heaks teha saab

Kas olete uudishimulik meie asjatundlikkuse ulatuse suhtes? Meie kliendid loodavad meile kõiges alates igapäevastest ülekannetest kuni suuremate tehinguteni. Avastage meie populaarseimad ülekandevõimalused.

Lisateave

Suurte rahaülekannete KKK