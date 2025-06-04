Turvalisus, millele võite loota
Me teame, kui olulised on turvalised teenused teie raha ja teabe osas. Seepärast kasutame täiustatud tehnoloogiat ja rangeid meetmeid, et tagada teie ülekannete alati kaitse ja turvalisus.
Meie jaoks on teie finants- ja andmeturve esikohal
Teie turvalisus on kõige keskmes, mida me teeme. Tipptasemel tehnoloogia ja rangete turvameetmete abil teeme teie raha ja isikuandmete kaitsmiseks kõik endast oleneva ja isegi rohkem. Tagame teile turvalise ja muretu kogemuse iga kord, kui meie teenuseid kasutate.
Osa maailma suuruselt kolmandast ülekandevõrgustikust
Euronet Worldwide'i (NASDAQ: EEFT) perekonna osana on Xe maailma suuruselt kolmanda rahaülekandevõrgustiku üks osa. Meie tegevust reguleeritakse globaalselt ja järgime kõige rangemaid turvaprotokolle, tagades iga tehingu turvalisuse ja usaldusväärsuse. Oleme siin, et jääda – pühendunud pakkuma teie rahale tipptasemel kaitset igal ajal.
Kuidas me kaitseme seda, mis on sinu oma
Turvaline infrastruktuur
Kasutame turvaliste ja kiirete ülekannete jaoks usaldusväärseid süsteeme. Tipptasemel tehnoloogia ja ööpäevaringne jälgimine tagavad teie tehingute turvalisuse, et saaksite iga kord raha saates kindel olla.
Autentimine ja juurdepääsu kontroll
Sisselogimiseks kasutame biomeetrilise kontrolliga mitmikautentimist (MFA). Kontotegevust jälgitakse reaalajas, et tuvastada ja blokeerida volitamata juurdepääs koheselt.
Täielik andmete privaatsus
Me väärtustame privaatsust kui põhiõigust. Teie andmeid ei müüda ega kuritarvitata kunagi. Järgime ülemaailmseid eeskirju, nagu GDPR ja CCPA, tagades andmete turvalise käitlemise ja täieliku kaitse igal ajal.
Jälgimine ja ohtude tuvastamine
Meie meeskond jälgib süsteeme ööpäevaringselt, kasutades tehisintellektil põhinevat ohu tuvastamist. Turvariskide ennetavaks avastamiseks ja lahendamiseks viime regulaarselt läbi haavatavuste skaneeringuid ja iga-aastaseid kolmandate osapoolte läbitungimistestide teste.
Teie raha ja andmete kaitsmine 2FA abil
Sinu Xe konto on kaitstud nagu kõrge turvalisusega seif, millel on kahefaktoriline autentimine (2FA) ja biomeetriline kinnitus. Need kaitsekihid tagavad, et ainult teie pääsete oma kontole juurde, hoides teie raha ja isikuandmeid volitamata juurdepääsu eest kaitstult.
24/7 spetsiaalne intsidentidele reageerimise protokoll
Ebatõenäolisel juhul, kui midagi peaks valesti minema, reageerib meie meeskond koheselt, et teie kontot kaitsta ja ohud peatada. Kas olete mures oma konto või tehingute pärast? Meie pühendunud tugimeeskond on saadaval ööpäevaringselt ja valmis aitama alati, kui abi vajate.
Andmeturve algab koolitusest ja haridusest
Enne tundlikele andmetele juurdepääsu andmist kontrollime iga töötajat hoolikalt kolmandate osapoolte taustakontrolli abil. Meie meeskond läbib regulaarselt ka küberturvalisuse koolitusi, tagades, et nad on alati kursis uusimate parimate tavadega teie andmete turvalisuse tagamiseks.
Kuidas Xe abil välismaale raha kanda
Loo konto
See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.
Kohene hinnapakkumine
Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.
Saada raha
Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.
Jälgi oma ülekannet
Jälgi oma ülekannet igal sammul. Luba märguanded, et saada värskendusi oma ülekande edenemise kohta.
Meie peamised põhimõtted
Meil on range turvapoliitika ja tehniliste standardite kogum, mis on kooskõlas valdkonna parimate tavadega. Neid vaadatakse igal aastal üle, et tagada meie pidev ajakohasus. Mõned peamised poliitikad hõlmavad järgmist:
Infoturbepoliitika
Turvaintsidentidele reageerimise poliitika
Kaugjuurdepääsu poliitika
Andmete klassifitseerimise poliitika
Haavatavuse haldamise poliitika
Andmete krüpteerimispoliitika
Loogilise juurdepääsu poliitika
Loodud teie andmete kaitsmiseks
Me integreerime turvameetmeid kihilise lähenemisviisi abil, mis aitab leevendada küberohte ja tagab vastupidavuse, vältides üksikuid rikkekohti, nii et teie andmed on alati kaitstud.
Andmekeskused
Meie andmekeskusi kaitsevad füüsilised ja loogilised turvameetmed, sh tulemüürid, sissetungimise tuvastamise süsteemid ja ööpäevaringne jälgimine nii inimeste kui ka tehisintellekti abil. Kasutame redundantsuse ja rikketaluvuse tagamiseks mitut kättesaadavustsooni.
Võrgu turvalisus
Kasutame täiustatud võrgu turvameetmeid, sealhulgas kaitset DDoS-rünnakute, pahavara ja volitamata juurdepääsu eest. Meie süsteemid kasutavad andmete terviklikkuse tagamiseks ja riskide maandamiseks krüpteerimist, reaalajas ohu tuvastamist ja automatiseeritud reageerimist.
Järgime paljude rahvusvaheliste pankade ja regulatiivsete asutuste nõudeid
Saada enesekindlalt
Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.
Turvalisuse KKK
Teie kohta kogutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, elukoha ja/või ettevõtte aadressi ja muid kontaktandmeid („Kontaktandmed“), tiitlit, sünnikuupäeva, sugu, pilte, videoid või allkirja.
Meie privaatsusteatis selgitab , kuidas ja miks me võime teie isikuandmeid töödelda
Juurdepääs isikuandmetele on piiratud teadmisvajaduse alusel, kasutades minimaalsete õiguste põhimõtet. See tagas, et juurdepääsu said teha ainult need Xe töötajad, kellel see oma tööülesannete täitmiseks on. Selle näiteks on klienditeeninduse meeskond.
Xe haldab oma veebisaidi ja mobiilirakenduste jaoks hübriidmudelit. Meie tootmisserverid asuvad AWS-is ja EL-i andmekeskustes.
Kasutame täiustatud krüpteerimistehnoloogiaid, mis tagavad teie tundliku teabe kõrgeima turvalisuse taseme. Meie süsteemid kasutavad andmete salvestamiseks tööstusstandardile vastavat AES-256 krüptimist, samas kui edastatavad andmed krüpteeritakse TLS 1.2 ja TLS1.3 abil.
Meie maksetöötlejad on 1. taseme teenusepakkujad. Xe ei töötle kunagi maksekaardi andmeid.
Teie andmete kaitsmine on teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks hädavajalik. Siin on mõned lihtsad sammud, mida saate teha:
Kasutage tugevaid paroole
Looge oma kontode jaoks unikaalsed ja tugevad paroolid ning vältige sama parooli kasutamist mitme teenuse jaoks.
Mitmefaktorilise autentimise (MFA) lubamine:
Võimaluse korral lubage MFA, mis lisab teie kontodele täiendava turvakihi.
Olge e-kirjadega ettevaatlik
Vältige kahtlaste linkide klõpsamist või tundmatute saatjate manuste allalaadimist.
Olge isikuandmete suhtes tähelepanelik
Olge ettevaatlik tundlike andmete jagamisel veebis ja edastage neid ainult usaldusväärsetele allikatele.
Neid näpunäiteid järgides saate oluliselt vähendada andmelekke ohtu ja kaitsta oma privaatsust veebis.
Palun võtke meiega kohe ühendust, kui arvate, et olete sattunud pettuse ohvriks.
Säilita tõendid: Säilita kõik asjakohased dokumendid või e-kirjad tõenditena oma aruande toetuseks.
Pettuse kohese teatamisega saate aidata kaitsta ennast ja teisi võimaliku kahju eest ning aidata süüdlasi kohtu ette tuua.
Teie usaldus on meie peamine prioriteet ja me oleme pühendunud teie isikuandmete ja finantsandmete kaitsmisele. Lisateabe saamiseks meie turvapraktikate kohta või murede korral võtke ühendust meie turvameeskonnaga aadressil security@xe.com