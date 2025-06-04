Turvalisus, millele võite loota

Me teame, kui olulised on turvalised teenused teie raha ja teabe osas. Seepärast kasutame täiustatud tehnoloogiat ja rangeid meetmeid, et tagada teie ülekannete alati kaitse ja turvalisus.

Kindlalt ülekandmine
Meie jaoks on teie finants- ja andmeturve esikohal

Teie turvalisus on kõige keskmes, mida me teeme. Tipptasemel tehnoloogia ja rangete turvameetmete abil teeme teie raha ja isikuandmete kaitsmiseks kõik endast oleneva ja isegi rohkem. Tagame teile turvalise ja muretu kogemuse iga kord, kui meie teenuseid kasutate.

Registreeru kohe
Osa maailma suuruselt kolmandast ülekandevõrgustikust

Euronet Worldwide'i (NASDAQ: EEFT) perekonna osana on Xe maailma suuruselt kolmanda rahaülekandevõrgustiku üks osa. Meie tegevust reguleeritakse globaalselt ja järgime kõige rangemaid turvaprotokolle, tagades iga tehingu turvalisuse ja usaldusväärsuse. Oleme siin, et jääda – pühendunud pakkuma teie rahale tipptasemel kaitset igal ajal.

Lisateave

Kuidas me kaitseme seda, mis on sinu oma

Turvaline infrastruktuur

Kasutame turvaliste ja kiirete ülekannete jaoks usaldusväärseid süsteeme. Tipptasemel tehnoloogia ja ööpäevaringne jälgimine tagavad teie tehingute turvalisuse, et saaksite iga kord raha saates kindel olla.

Autentimine ja juurdepääsu kontroll

Sisselogimiseks kasutame biomeetrilise kontrolliga mitmikautentimist (MFA). Kontotegevust jälgitakse reaalajas, et tuvastada ja blokeerida volitamata juurdepääs koheselt.

Täielik andmete privaatsus

Me väärtustame privaatsust kui põhiõigust. Teie andmeid ei müüda ega kuritarvitata kunagi. Järgime ülemaailmseid eeskirju, nagu GDPR ja CCPA, tagades andmete turvalise käitlemise ja täieliku kaitse igal ajal.

Jälgimine ja ohtude tuvastamine

Meie meeskond jälgib süsteeme ööpäevaringselt, kasutades tehisintellektil põhinevat ohu tuvastamist. Turvariskide ennetavaks avastamiseks ja lahendamiseks viime regulaarselt läbi haavatavuste skaneeringuid ja iga-aastaseid kolmandate osapoolte läbitungimistestide teste.

Teie raha ja andmete kaitsmine 2FA abil

Sinu Xe konto on kaitstud nagu kõrge turvalisusega seif, millel on kahefaktoriline autentimine (2FA) ja biomeetriline kinnitus. Need kaitsekihid tagavad, et ainult teie pääsete oma kontole juurde, hoides teie raha ja isikuandmeid volitamata juurdepääsu eest kaitstult.

Alusta oma ülekannet
24/7 spetsiaalne intsidentidele reageerimise protokoll

Ebatõenäolisel juhul, kui midagi peaks valesti minema, reageerib meie meeskond koheselt, et teie kontot kaitsta ja ohud peatada. Kas olete mures oma konto või tehingute pärast? Meie pühendunud tugimeeskond on saadaval ööpäevaringselt ja valmis aitama alati, kui abi vajate.

Võtke meiega ühendust Süsteemi olek
Andmeturve algab koolitusest ja haridusest

Enne tundlikele andmetele juurdepääsu andmist kontrollime iga töötajat hoolikalt kolmandate osapoolte taustakontrolli abil. Meie meeskond läbib regulaarselt ka küberturvalisuse koolitusi, tagades, et nad on alati kursis uusimate parimate tavadega teie andmete turvalisuse tagamiseks.

Kuidas Xe abil välismaale raha kanda

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Luba märguanded, et saada värskendusi oma ülekande edenemise kohta.

Meie peamised põhimõtted

Meil on range turvapoliitika ja tehniliste standardite kogum, mis on kooskõlas valdkonna parimate tavadega. Neid vaadatakse igal aastal üle, et tagada meie pidev ajakohasus. Mõned peamised poliitikad hõlmavad järgmist:

  • Infoturbepoliitika

  • Turvaintsidentidele reageerimise poliitika

  • Kaugjuurdepääsu poliitika

  • Andmete klassifitseerimise poliitika

  • Haavatavuse haldamise poliitika

  • Andmete krüpteerimispoliitika

  • Loogilise juurdepääsu poliitika

Loodud teie andmete kaitsmiseks

Me integreerime turvameetmeid kihilise lähenemisviisi abil, mis aitab leevendada küberohte ja tagab vastupidavuse, vältides üksikuid rikkekohti, nii et teie andmed on alati kaitstud.

Andmekeskused

Meie andmekeskusi kaitsevad füüsilised ja loogilised turvameetmed, sh tulemüürid, sissetungimise tuvastamise süsteemid ja ööpäevaringne jälgimine nii inimeste kui ka tehisintellekti abil. Kasutame redundantsuse ja rikketaluvuse tagamiseks mitut kättesaadavustsooni.

Võrgu turvalisus

Kasutame täiustatud võrgu turvameetmeid, sealhulgas kaitset DDoS-rünnakute, pahavara ja volitamata juurdepääsu eest. Meie süsteemid kasutavad andmete terviklikkuse tagamiseks ja riskide maandamiseks krüpteerimist, reaalajas ohu tuvastamist ja automatiseeritud reageerimist.

Järgime paljude rahvusvaheliste pankade ja regulatiivsete asutuste nõudeid

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Saada enesekindlalt

Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.

Alustamine

Turvalisuse KKK