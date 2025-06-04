Xe rakenduse funktsioonid
Saada raha
Kanna raha hõlpsalt üle enam kui 200 riiki enam kui 130 valuutas vaid mõne puudutusega. Meie intuitiivne liides tagab sujuva kogemuse, muutes raha saatmise teie sihtkohta kiireks ja lihtsaks.
Jälgi oma ülekannet
Ole oma ülekannete staatusega reaalajas kursis. Meie jälgimisfunktsiooniga saate oma tehinguid igal sammul jälgida, tagades meelerahu ja läbipaistvuse.
Määrake hinnahoiatused
Ära kunagi jäta kasutamata võimalust säästa. Seadista kursihoiatused ja saa teavitus, kui sinu soovitud vahetuskurss on saavutatud, aidates sul igast ülekandest maksimumi võtta.
Vaata vahetuskursse
Saa juurdepääs reaalajas vahetuskurssidele igal ajal ja igal pool. Meie rakendus pakub sulle uusimaid kursse, et saaksid teha teadlikke otsuseid ja püsida valuutaturul sammu võrra ees. Jälgige korraga kuni 10 valuutat.
Saage märguandeid
Püsige kursis reaalajas push-teavitustega. Saa koheselt värskendusi oma rahaülekannete, vahetuskursihoiatuste ja oluliste kontotegevuste kohta, tagades, et sul on alati kontroll, kus iganes sa ka ei viibiks.
Turvaline sisselogimine
Turva oma konto vaevata Face ID või Touch ID abil. Need biomeetrilised sisselogimismeetodid pakuvad kiiret ja turvalist viisi oma kontole juurdepääsuks, tagades, et ainult teie saate oma teabe ühe pilgu või puudutusega avada.
Raha ülekandmine üle maailma on lihtne
Loo konto
See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.
Kohene hinnapakkumine
Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.
Saada raha
Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.
Jälgi oma ülekannet
Jälgi oma ülekannet igal sammul meie Xe rakendusega. Luba märguanded, et saada värskendusi oma ülekande edenemise kohta.
Raha saatmise viisid
Valige igale oma vajadusele sobiv makseviis.
Otsekorraldus
Võtab teie pangast raha. Tavaliselt saabub 3 tööpäeva jooksul.
Pangaülekanne
Ülekanne teie pangast meie omale. Tavaliselt saabub 24 tunni jooksul.
Deebet-/krediitkaart
Kiireim meetod, kuid sisaldab väikeseid tasusid. Raha saabub peaaegu koheselt.
Raha saamise viisid
Pakume mugavaid võimalusi raha vastuvõtmiseks kogu maailmas.
Pangadeposiit
Saada otse sadadele suurematele pankadele üle maailma.
Sularaha kättesaamine
Võta sularaha kätte enam kui 500 000 asukohas enam kui 150 riigis.
Mobiilne rahakott
Saada raha otse oma lähedase mobiiltelefonile enam kui 35 riigis.
Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma
Rakenduse korduma kippuvad küsimused (KKK)
Xe rakendus on allalaadimiseks saadaval nii App Store'ist iOS-i jaoks kui ka Google Play poest Android-seadmete jaoks. Xe rakendusega saate kõik-ühes platvormi, et hõlpsalt hallata oma globaalseid valuutavajadusi ja rahvusvahelisi rahaülekandeid. Olenemata sellest, kas jälgite mitut valuutat, seadistate kursihoiatusi või saadate raha enam kui 200 riiki ligi 130+ valuutas, on rakendus loodud selleks, et anda teile täielik kontroll käeulatuses. Lisaks saate juurdepääsu reaalajas vahetuskurssidele, vaadata ajaloolisi andmeid ning hallata oma tehinguid turvaliselt ja tõhusalt, kus iganes te ka ei viibiks.
Xe rakenduse saatmislimiidid on samad, mis veebisaidil. See tähendab, et saate rakendust mugavalt kasutada nii suurte kui ka väikeste summade ülekandmiseks.
Raha saatmiseks peate esitama andmed, näiteks saaja täisnimi, pangakonto andmed (sh IBAN- või SWIFT/BIC-koodid) ja makseviisi. Mõnel juhul võib olla vajalik täiendav isikut tõendav dokument.
Xe kasutab teie raha kaitsmiseks mitmeid turvameetmeid, sealhulgas krüpteerimistehnoloogiat, kahefaktorilist autentimist (2FA) ja turvalisi sisselogimisfunktsioone, näiteks biomeetrilist autentimist. Teie isikuandmeid ja makseandmeid kaitstakse igal sammul.
Jah, klienditoele pääsete otse Xe rakenduse kaudu ligi. Vajadusel leiate vastused levinud küsimustele ja saate personaalsema abi saamiseks ühendust toega.
Ülekande tegemiseks kuluv aeg sõltub mitmest tegurist, näiteks valuutast, sihtriigist ja kasutatavast makseviisist. Üldiselt tehakse enamik ülekandeid 1–3 tööpäeva jooksul.
Jah, saate oma ülekannet Xe rakenduse kaudu igal sammul jälgida. Samuti saate lubada märguanded, et saada värskendusi oma ülekande edenemise kohta, nii et teate alati, kus teie raha on ja millal see saabub.