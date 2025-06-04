Money transfer fees explained

Madalad või puuduvad tasud iga ülekandega

Pakume madalaid või olematuid tasusid, et saaksite endale rohkem oma vara alles hoida. Meie tasud on alati läbipaistvad, nii et teate täpseid kulusid kohe alguses – üllatusi pole, ainult selgus ja iga ülekande väärtus on suurem.

No surprises with upfront rates and fees

Ettemaksude ja -tasudega pole üllatusi

Vahetuskurss on ette näidatud
Maksekorralduse kinnitamisel kuvatav kurss ongi see, mida saate.

Võimalikud tasud on selgelt kuvatud
Kõik tasud kuvatakse enne ülekande kinnitamist.

Kuidas me ülekandetasusid määrame

Transfer method

Ülekandemeetod

Deebet-/krediitkaardid pakuvad kiiret kohaletoimetamist, kuid nendega kaasnevad kõrgemad tasud. Kui otsid soodsamat varianti, võib otsekorraldus või pangaülekanne olla õige valik, kuigi need võtavad veidi kauem aega.

Transfer speed

Edastuskiirus

Kiirete ülekannete, näiteks deebet- või krediitkaardimaksete puhul, on kiirema töötlemise tõttu tasu kõrgem. Deebet- või pangaülekannetel on tavaliselt madalamad tasud, kuid nende täitmine võtab kauem aega.

Transfer amount Simple

Ülekande summa

Suuremate ülekannetega kaasnevad sageli madalamad või puuduvad tasud, mis muudab need kulutõhusamaks. Väiksematel ülekannetel on tavaliselt fikseeritud tasu, seega on kulude planeerimisel oluline arvestada ülekande suurusega.

Destination country Simple

Sihtriik

Tasud varieeruvad olenevalt sihtriigist. Mõnes riigis võivad kohalike eeskirjade, pangandussüsteemide või valuutavahetustegurite tõttu olla kõrgemad tasud, mis mõjutavad ülekande kogukulu.

Potential third-party fees

Võimalikud kolmandate osapoolte tasud

Mõnel juhul võivad saajapangad või vahendajad võtta lisatasusid. Oluline on saajaga üle küsida, kas tema pank võib ülekandele kehtestada mingeid tasusid. Saaja võib saada vähem raha saaja panga tasude ja välismaiste maksude tõttu. Kahjuks puudub Xe-l kontroll vastuvõtva asutuse tasude üle.

Watch for hidden fees

Jälgige varjatud tasusid

Mõned pakkujad väidavad, et "tasusid ei võeta", kuid sageli lisavad nad need oma vahetuskurssidesse, mis annab teile halvema konversiooni. Parima pakkumise saamiseks võrrelge alati nii tasusid kui ka vahetuskursse. Xe on läbipaistev, näidates nii määra kui ka kõiki tasusid ette, nii et teate täpselt, mida maksate.

Ülekandekulude vähendamise viisid

Choose the right method

Valige odavam meetod

Tasude vähendamiseks kaaluge hoolikalt, milline makseviis sobib teie vajadustega kõige paremini. Kiiruse ja kulude tasakaalustamine aitab minimeerida kulusid ilma ülekannet viivitamata.

Understand fee structures

Valige parim teenus

Tutvu oma panga tasudega ja võrdle pakkujaid, et ülekannete pealt kokku hoida. Tasude rakendamise aja ja põhjuse mõistmine aitab teil teha targemaid ja kulutõhusamaid otsuseid.

Time your transfer

Ajasta oma ülekanne

Ülekande ajastamine soodsate hindadega ajal võib kulusid märkimisväärselt vähendada. Valuutakursid võivad kõikuda, seega on tark jälgida trende ja saata raha siis, kui kursid on parimad.

Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.

