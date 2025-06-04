Kiire ja usaldusväärne viis raha saatmiseks
Miljonid inimesed kontrollivad meie rahvusvahelisi kursse ja saadavad raha internetis 190+ riiki 130+ valuutas.
Kokku
Xe eelis
Kui palju saate säästa, kui saadate rahvusvahelisi rahaülekandeid Xe-ga?
|Teenusepakkuja
|Saaja saab
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
Miks valida Xe
30+ aastat tipptaset
Kiired ülekanded
Saatke raha sekunditega oma lähedastele üle kogu maailma.
Läbipaistvad tasud
Püüame alati pakkuda teile parimat kurssi lihtsate tasudega.
Turvalisus
Kaitseme teie raha ja andmeid juriidilise vastavuse ja poliitikaga.
Saatke raha internetis, kodus või liikvel olles
Xe rakenduses on kõik vajalik rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks. See on lihtne, turvaline ja ilma üllatustasudeta.
Mida inimesed räägivad
80,540 klienti soovitavad Xe-d
Kuidas saata raha internetis Xe-ga
6 lihtsat sammu
- 1
Registreeruge tasuta
Logige sisse oma Xe kontole või registreeruge tasuta. See võtab vaid mõne minuti, vajate ainult e-posti aadressi
- 2
Saa pakkumine
Andke meile teada valuuta, mida soovite üle kanda, kui palju raha soovite saata ja sihtkoht.
- 3
Lisage saaja
Esitage oma saaja makseandmed (vajate andmeid nagu nimi ja aadress).
- 4
Kinnitage oma isik
Mõne ülekande puhul võime vajada isikut tõendavaid dokumente, et kinnitada, et see olete tõesti teie, ja hoida teie raha turvalisena.
- 5
Kinnitage oma pakkumine
Kinnitage ja rahastage oma ülekanne pangakonto, krediitkaardi või deebetkaardiga ja ongi valmis!
- 6
Jälgige oma ülekannet
Vaadake, kus teie raha on ja millal see saajani jõuab. Saage tuge reaalajas vestluse, telefoni ja e-posti teel.
Kas olete alustamiseks valmis?
Registreeruge ja säästke oma järgmiselt ülekandelt!
Saatke raha enam kui 190+ riiki 130+ valuutas
Otsekorraldus ACH
Otsekorraldus või Automated Clearing House (ACH) maksed võtavad raha otse teie pangakontolt.
Pangaülekanne
Pangaülekanded liigutavad raha, kandes selle teie pangast meie omasse. Tavaliselt saame raha kätte 24 tunniga.
Deebet- või krediitkaart
Kaardimaksed võtavad tavaliselt vähem kui 24 tundi. Siiski kaasneb kaardimaksetega väike lisatasu.
Ühendame maailma
Raha saatmise sihtkohad
Korduma kippuvad küsimused
Saatke raha Xe-ga hõlpsalt veebis järgmiste sammudega:
Logi sisse või registreeru tasuta profiili saamiseks.
Valige oma ülekande jaoks „Sihtriik”.
Valuuta konverteerimiseks sisesta summa väljale „Teie saadetud summa“ või „Saaja saab summa“. Konkreetsete summade puhul täitke kõigepealt väli „Saaja saab“.
Valige makseviis: „Otsekorraldus (ACH)”, „Deebetkaart”, „Krediitkaart” või „Pangaülekanne”. Kiireloomuliste ülekannete puhul kasutage deebet- või krediitkaarti.
Saada saaja pangakontole või kui võimalik, korralda sularaha kättesaamine või saada mobiilse rahakoti peale.
Esitage saaja andmed ja ülekande põhjus.
Pangaülekande puhul oodake makse sooritamiseks kinnitusmeili meie pangarekvisiitidega.
Saada oma raha!
Teise riiki raha saatmise hind sõltub valitud makseviisist, raha tüübist ja asukohast.
Kui kasutate Xe rakendust või lähete veebi, näete enne raha saatmist täpset hinda. Kuna me kasutame reaalajas vahetuskursse, võib teie ülekande hind enne tehingu lõpuleviimist muutuda. Kui see juhtub, anname teile kohe teada.
Mõnes riigis peavad inimesed krediit- või deebetkaardi kasutamise eest rahaülekande tegemiseks maksma tasu. See tasu on protsent teie saadetavast kogusummast. Samuti, kui kasutate krediitkaarti, võib teie kaardifirma teilt võtta eraldi tasu, mida nimetatakse sularaha ettemaksuks.
Kui teil on vaja raha kiiresti saata, soovitame kasutada kaarti – enamik kaardiülekandeid tehakse minutite jooksul. Pangaülekandega makstes ei pea te tasu maksma, kuid raha jõudmine adressaadini võib võtta kuni neli tööpäeva.
Rahaülekande algatamine näitab tüüpilisi kestusi. Tarneaja hinnangud võivad muutuda olenevalt valuutast, sihtkohast ja makseviisist. Jälgi ülekandeid Xe rakenduse või veebisaidi tegevuste ekraanil ja vestle abi saamiseks otse meie virtuaalse assistendi Lexiga.
Kiireimad maksevõimalused:
Ülekanded algavad kohe, kui oleme teie makse kätte saanud.
Kaardimaksed on kiireimad, need töödeldakse peaaegu koheselt. Kiireloomuliste ülekannete tegemiseks vali kaardimakse.
Pangaülekanded, otsekorraldused ja ACH-maksed on veidi aeglasemad, meieni jõudmiseks kulub kuni 2 tööpäeva.
Tarneajad:
Pärast makse laekumist saadame teie raha. Ülekannete jõudmine saajani võtab aega 1–3 tööpäeva, olenevalt valuutast ja sihtkohast. Murede korral vestle Lexiga, et ülekandeid jälgida.
Teie turvalisuse huvides on meil piirangud sellele, kui palju raha saate ühe veebiülekandega saata.
Veebiülekannete limiit regiooniti:
Ühendkuningriik ja Euroopa (GBEU): 350 000 GBP või saatja valuuta ekvivalent
Ameerika Ühendriigid (USA): 535 000 USD või samaväärne saatmisvaluuta
Kanada (CA): 560 000 Kanada dollarit või samaväärne saatmisvaluuta
Austraalia ja Uus-Meremaa (AUNZ): või saatmisvaluuta ekvivalent
Valitud makseviis võib samuti määrata, kui palju saate meie kaudu saata. Lisateabe saamiseks ja saadaolevate makseviiside loendi vaatamiseks lugege meie KKK-d .
Kanada ja USA kliendid, kes maksavad pangaülekande või ülekandega:
Kanada kliendid peavad pangaülekande või pangaülekandega maksmiseks saatma vähemalt 3000 Kanada dollarit USA kliendid peavad pangaülekande või pangaülekandega maksmiseks saatma vähemalt 3000 USA dollarit
Kuna ülekanne läheb otse teie pangakontole, peab saatjal ülekande tegemiseks olema käepärast pangarekvisiidid.
Veenduge, et saatja teab järgmist teavet:
Sinu nimi
Teie aadress (teie elukoha aadress, mitte panga aadress)
Teie pangakonto number
Teie BIC- või SWIFT-kood
Teie panga nimi
Enamik ülekandeid saabub samal päeval, kuid mõnikord võib mõnel saaja pangal raha teie kontole kandmine võtta 1–4 päeva. Sõltuvalt makseviisist ja kättetoimetamise marsruudist võib see teieni jõuda isegi vaid mõne minutiga.
Raha kantakse teie kontole automaatselt. Pole vaja minna kohaliku panga filiaali ja järjekorras oodata; oota lihtsalt, kuni pank teatab sulle, et sinu kontole on laekunud sissemakse.
Saada raha otse sõprade ja pereliikmete mobiilseadmetesse enam kui 35 riigis Xe abil.
Mobiilsed rahakotid pakuvad kiiret ja turvalist viisi raha saatmiseks, salvestamiseks ja vastuvõtmiseks. Kui makse on laekunud, on ülekanne saaja rahakotirakenduses mõne minuti jooksul saadaval.
Saadaval Ühendkuningriigi, Euroopa, Kanada, Uus-Meremaa ja USA klientidele alates rakenduse versioonist 7.14.0 ja veebis. Värskenda oma rakendust uusimate funktsioonide saamiseks.
Mobiilse rahakoti saatmiseks tehke järgmist.
Logi oma Xe kontole sisse veebis või rakenduses.
Klõpsa rakenduses nupul „Saada“ või veebis nupul „Saada raha“.
Valige sihtriik.
Täitke väli „Teie saadate” või „Saaja saab”.
Valige makseviis. Kiireloomuliste ülekannete puhul kasutage deebet- või krediitkaarti.
Vali kättetoimetamisviisiks „Mobiilne rahakott“.
Esitage ülekande põhjus.
Maksa oma ülekande eest.
Saadame raha saaja mobiilirahakotti pärast makse laekumist.
Sularaha kättesaamine võimaldab Xe kasutajatel Kanadas, Uus-Meremaal, Euroopas, Ühendkuningriigis ja USAs kiiresti füüsilisel kujul raha saata.
Saatjana vali summa ja maksa. Me genereerime teie saajale PIN-koodi raha kättesaamiseks valitud asukohas vastavalt meie tingimustele.
Valige see eelistatud kättetoimetamisviisiks tavapärase saatmisprotsessi käigus.
Uute klientide puhul valige valuutad ja sihtriik ning seejärel lülituge pangaülekandelt sularaha kättesaamisele, kui see on võimalik. Kui ei, siis vali mõni muu kättetoimetamisvõimalus.
Sularaha kättesaamise eest saab tasuda krediit-/deebetkaardiga või ACH-ga (ainult USA-s).
Saajad saavad raha kätte konkreetsest kauplusest või valitud partnerite filiaalist. Asukoha määrate makseprotsessi käigus.
Pärast maksmist näete pealevõtmiskohta ja PIN-koodi. Jaga PIN-koodi oma saajaga. Raha kättesaamiseks vajavad nad kehtivat valitsuse väljastatud isikut tõendavat dokumenti ja PIN-koodi.
Kui saadate aastas üle 50 000 USA dollari (või samaväärse summa kohalikus valuutas), on teil õigus sellele teenusele.
Siin on vaid mõned asjad, millega meeskond saab teid aidata:
Suurte ülekannete seadistamise tugi
Edasisuunamiskorralduse seadistamine praeguse saatmismäära lukustamiseks kuni 24 kuuks
Turuhinnaga tellimuste loomine, mis võimaldavad teil sihtkursi saavutamisel raha saata
Regulaarse makse loomine regulaarsete, automatiseeritud ülekannete tegemiseks fikseeritud intressimääradega, just nagu teie tavaliste otsekorraldustega
Kui soovite meie meeskonna liikmega rääkida, võite meile helistada järgmistel kontaktandmetel: Ühendkuningriik (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Euroopa (EL): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Uus-Meremaa (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Austraalia (AU): +61280745279 (9.00–19.00, NZT)
Ameerika Ühendriigid (USA): +17372557830 (7.00–17.00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 PT)
Kas otsite lisateavet suurte rahaülekannete kohta?
Vaadake meie suurte rahaülekannete lehte.
Abi saamiseks oma küsimusega võtke ühendust meie klienditeenindusega telefoni, e-posti või reaalajas vestluse teel.
Et saaksime teid paremini teenindada, palun hoidke oma lepingu numbrit (algab tähega 'C' ja näeb välja nagu C12345678) käepärast. Selle leiate oma ülekande kinnituse e-kirjast või oma kontolt veebis.
Telefon:
Xe rahaülekande tugi
+1-877-932-6640 Klienditeeninduse esindajad on saadaval: Esmaspäevast neljapäevani: avatud 24 tundi
Reede: keskööst kuni kella 17.00-ni (PT)
Laupäev: Suletud
Pühapäev: kell 13.00–00.00 (PT)
Reaalajas vestlus:
klõpsake ekraani paremas alanurgas sinist nuppu „Vestle meiega“ (kui te seda nuppu ei näe, oleme praegu võrguühenduseta).
Saame teiega vestelda enam kui 100 keeles ja vastame tavaliselt 2 minuti jooksul.
E-post:
Täitke meie kontaktvorm ja meie meeskonnaliige vastab teile e-posti teel 48 tunni jooksul ja ühes enam kui 100 keelest.
Kontrolli oma rahaülekande olekut või tegutse selle liigutamiseks rakenduses või oma veebikontol.
Jälgi oma rahaülekannet rakenduses:
1. Ava raja ekraan
2. Staatuse ja ajajoone kuvamiseks klõpsake nuppu „Edasta”.
Jälgige oma rahaülekannet oma veebikontol:
1. Ava tegevuste ekraan
2. Toimingute tegemiseks klõpsake nuppu Üksikasjad, Jaga või Saada uuesti
Palu Lexi'l oma rahaülekannet jälgida:
1. Klõpsa nupul „Vestle meiega”
2. Sisestage lepingu number (nt C12345678)
3. Lexi annab staatusevärskendusi
Kui ülekanne on avatud (rakenduses või veebis):
vaadake ülekande ajajoont
Muudatuste tegemine (olemuse põhjal)
Makse tegemiseks juurdepääs pangaandmetele
Laadi üles nõutav teave
Korda lõpetatud ülekandeid
Oleme valuutaturul tegutsenud 30 aastat ning teie raha ja teabe turvalisus on meie üks peamisi prioriteete.
Meid omab mitme miljardi dollari suurune NASDAQ-il noteeritud ettevõte Euronet Worldwide (EEFT) ning me järgime regulatiivseid standardeid igas riigis, kus tegutseme, ning meil on olemas ettevõtte tasemel turvameetmed.
Oleme aastatepikkuse usaldusväärse ülekandekogemuse põhjal loonud endale maine turvalise teenusena. Oleme 170 riigis enam kui 112 000 kliendi jaoks töötlenud üle 115 miljardi dollari väärtuses tehinguid. Me tunneme rahaülekannete äri ja oleme pühendunud teile ideaalse ülekandekogemuse loomisele.
Rahvusvahelise ettevõttena on meie äritegevus kohustatud vastama sellistele regulatiivsetele standarditele nagu:
- Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)
- Kanada privaatsusseadus
- USA privaatsusseadus
Meie ettevõtetele suunatud kauplejad ja forward-lepingute valikud minimeerivad teie raha vähenemist tasude ja valuutakursside kõikumise tõttu.