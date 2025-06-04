✨ Soovita sõbrale ja saate mõlemad kinkekaardi valida. Alusta suunamist

Kiire ja usaldusväärne viis raha saatmiseks

Miljonid inimesed kontrollivad meie rahvusvahelisi kursse ja saadavad raha internetis 190+ riiki 130+ valuutas.

$
Saatmistasu
Kohaletoimetamine...

Kokku

Xe eelis

Kui palju saate säästa, kui saadate rahvusvahelisi rahaülekandeid Xe-ga?

TeenusepakkujaSaaja saab
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Kursid on õiged seisuga 12:00 GMT 2/11/25

Miks valida Xe

30+ aastat tipptaset

  1. Kiired ülekanded

    Saatke raha sekunditega oma lähedastele üle kogu maailma.

    Jälgige oma ülekandeid

  2. Läbipaistvad tasud

    Püüame alati pakkuda teile parimat kurssi lihtsate tasudega.

  3. Turvalisus

    Kaitseme teie raha ja andmeid juriidilise vastavuse ja poliitikaga.

Saatke raha internetis, kodus või liikvel olles

Xe rakenduses on kõik vajalik rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks. See on lihtne, turvaline ja ilma üllatustasudeta.

Mida inimesed räägivad

80,540 klienti soovitavad Xe-d

    Kuidas saata raha internetis Xe-ga

    6 lihtsat sammu

    1. 1

      Registreeruge tasuta

      Logige sisse oma Xe kontole või registreeruge tasuta. See võtab vaid mõne minuti, vajate ainult e-posti aadressi

    2. 2

      Saa pakkumine

      Andke meile teada valuuta, mida soovite üle kanda, kui palju raha soovite saata ja sihtkoht.

    3. 3

      Lisage saaja

      Esitage oma saaja makseandmed (vajate andmeid nagu nimi ja aadress).

    4. 4

      Kinnitage oma isik

      Mõne ülekande puhul võime vajada isikut tõendavaid dokumente, et kinnitada, et see olete tõesti teie, ja hoida teie raha turvalisena.

    5. 5

      Kinnitage oma pakkumine

      Kinnitage ja rahastage oma ülekanne pangakonto, krediitkaardi või deebetkaardiga ja ongi valmis!

    6. 6

      Jälgige oma ülekannet

      Vaadake, kus teie raha on ja millal see saajani jõuab. Saage tuge reaalajas vestluse, telefoni ja e-posti teel.

    Kas olete alustamiseks valmis?

    Registreeruge ja säästke oma järgmiselt ülekandelt!

    Saatke raha enam kui 190+ riiki 130+ valuutas

    • Otsekorraldus või Automated Clearing House (ACH) maksed võtavad raha otse teie pangakontolt.

      Otsekorraldus ACH

      Otsekorraldus või Automated Clearing House (ACH) maksed võtavad raha otse teie pangakontolt.

    • Pangaülekanded liigutavad raha, kandes selle teie pangast meie omasse. Tavaliselt saame raha kätte 24 tunniga.

      Pangaülekanne

      Pangaülekanded liigutavad raha, kandes selle teie pangast meie omasse. Tavaliselt saame raha kätte 24 tunniga.

    • Kaardimaksed võtavad tavaliselt vähem kui 24 tundi. Siiski kaasneb kaardimaksetega väike lisatasu.

      Deebet- või krediitkaart

      Kaardimaksed võtavad tavaliselt vähem kui 24 tundi. Siiski kaasneb kaardimaksetega väike lisatasu.

    Ühendame maailma

    Raha saatmise sihtkohad

    Korduma kippuvad küsimused