Sularaha kättesaamine võimaldab Xe kasutajatel Kanadas, Uus-Meremaal, Euroopas, Ühendkuningriigis ja USAs kiiresti füüsilisel kujul raha saata.



Saatjana vali summa ja maksa. Me genereerime teie saajale PIN-koodi raha kättesaamiseks valitud asukohas vastavalt meie tingimustele.



Valige see eelistatud kättetoimetamisviisiks tavapärase saatmisprotsessi käigus.



Uute klientide puhul valige valuutad ja sihtriik ning seejärel lülituge pangaülekandelt sularaha kättesaamisele, kui see on võimalik. Kui ei, siis vali mõni muu kättetoimetamisvõimalus.



Sularaha kättesaamise eest saab tasuda krediit-/deebetkaardiga või ACH-ga (ainult USA-s).



Saajad saavad raha kätte konkreetsest kauplusest või valitud partnerite filiaalist. Asukoha määrate makseprotsessi käigus.



Pärast maksmist näete pealevõtmiskohta ja PIN-koodi. Jaga PIN-koodi oma saajaga. Raha kättesaamiseks vajavad nad kehtivat valitsuse väljastatud isikut tõendavat dokumenti ja PIN-koodi.