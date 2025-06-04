  1. Home
Lihtsustage makseid oma platvormil

Avage Xe võimsus oma platvormil, et lihtsustada oma ettevõtte maksete tegemist meie paindliku maksete API, sisseehitatud ERP-lahenduste ja maailmakuulsate valuutaandmete tööriistade abil.

Ettevõtted üle maailma usaldavad

Sage Intacct integration with Xe ERP

Lihtsustatud globaalsed maksed

Pakkuda klienditeekonnal sujuvaid piiriüleseid makseid. Meie moodsa ja paindliku API abil saate Xe globaalsed maksed otse igale platvormile manustada, millele teie finantsmeeskond tugineb, võimaldades teil tarnijatele ja töötajatele maksta vaid nupuvajutusega.

Avasta maksete API Sisseehitatud ERP-lahendused

Sujuv makseprotsess

Xe võimaldab teie enda platvormil ühte sujuvat ja turvalist maksete töövoogu. Enam pole vaja faile eksportida ega välistesse portaalidesse sisse logida. Ja kuna see on loodud ettevõtete jaoks, on sellel nutikad funktsioonid, nagu sisseehitatud valideerimine ja vastavuskontrollid, mis tuvastavad vead enne, kui need teile maksma lähevad.

Alustage meie API-ga Lihtsustage oma ERP-s AP-d

Täiustatud andmed ja aruandlus

Automatiseerige aruandlust, parandage täpsust ja eemaldage käsitsi töötamine oma finantssüsteemidest, kasutades Xe globaalseid makseid ja reaalajas valuutaandmeid, mis on teie platvormile integreeritud.

Avastage meie valuutaandmete API-t Automatiseerige aruandlus oma ERP-s

Why businesses choose Xe

Enam pole kohmakaid portaale

Asendage aegunud ja kohmakad portaalid puhta ja intuitiivse liidesega, kus kõik vajalik on ühes kohas.

shield-check

Usaldus igas tehingus

Teie rahalised vahendid on kaitstud reguleeritud kaitsemeetmete, tipptasemel finantspartnerite ja ettevõtte tasemel turvalisuse abil, nii et saate raha enesekindlalt liigutada.

trophy

Tugevuse ja stabiilsuse toel

Xe on osa Euronetist, mis on NASDAQ-il noteeritud investeerimisjärgu ettevõte, mis on üles ehitatud pangatasemel turvalisuse, vastavuse ja hea ettevõtte juhtimise põhimõtteid järgides.

Human support whenever you need it

Tugi seadistamisel ja ka pärast seda

Xe annab teile juurdepääsu spetsiaalsele tehnilisele toele ja maksete ekspertidele, et saaksite kiiresti seadistada ja lahendada kõik probleemid hõlpsalt igal ajal, kui need tekivad.

Globaalsetele ettevõtetele loodud lahendused
Raamatupidamisplatvormid

Xe integreerub sujuvalt juhtivate raamatupidamis- ja ERP-süsteemidega nagu Microsoft Dynamics 365 ja Sage Intacct, andes kasutajatele juurdepääsu globaalsetele maksetele juba kasutatavate tööriistade kaudu. Ja meie paindliku API abil saab iga ostuarvete platvorm pakkuda sama sujuvat kogemust. Ei mingit failide eksporti ega portaale, vaid kiired, sujuvad ja turvalised maksed.

Ressursid

Vaadake, kuidas teiega sarnased ettevõtted kasutavad Xe-d globaalsete maksete lihtsustamiseks.

Mine juhtumiuuringute juurde ->

Räägime

Olenemata sellest, kas soovite makseid oma platvormile integreerida, oma valuutavahetuse andmeid ja aruandlust täiustada või lihtsalt leida viise makseprotsessi lihtsustamiseks, oleme siin, et teid aidata. Võtke meie meeskonnaga ühendust, et vestlust alustada.

