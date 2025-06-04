- Home
Sujuv ERP integratsioon
ERP integratsioon globaalsete maksete jaoks
Jäta hüvasti mitme platvormiga žongleerimisega oma siseriiklike ja piiriüleste maksete teostamisel. Meie lihtne platvorm võimaldab teil saata kiireid ülemaailmseid makseid enam kui 190 riiki enam kui 130 valuutas. Halda oma valuutapositsiooni ja -vajadusi otse oma ERP-süsteemist.
Avastage ERP veebiseminare ja kliendilugusid
Veebiseminarid
Siit saate teada, kuidas meie sisseehitatud maksed toimivad, uurige finantsmeeskondade parimaid tavasid ja avastage uusimad tehnoloogiad, et oma ERP-süsteemi täielikku potentsiaali vallandada – kõik teile mugavalt.
Klientide lood
Loe klientide pärislugusid, et näha, kuidas ettevõtted on oma ERP-lahendustesse Xe sisseehitatud makse- ja valuutalahendusi rakendanud, et oma ostuarvete protsessi sujuvamaks muuta.
Lihtsad ERP integratsioonid
Meie ERP-lahendus võimaldab teil hallata, jälgida ja maksta töötajate ja tarnijate kulusid globaalselt. Jäta failiedastus ja käsitsi raamatupidamiskanded minevikku, kuna Xe lihtsustab teie raamatupidamisprotsessi.
Reaalajas FX-i jälgimine
Tänu teie ostuarvete reaalajas vastavusse viimisele pole teie kasumi/kahjumi aruandlus kunagi varem olnud lihtsam ega täpsem. Lisaks sünkroonitakse ja sisestatakse iga Xe kaudu teostatud makse reaalajas arveldusse – seega on kõik arvesse võetud seal, kus see tegelikult loeb.
Andmete jõud
Salvesta reaalajas vahetuskursid tehingu ajal ja kasuta kohest kasumi/kahjumi analüüsi, et olla oma valuutariski kursis ning olla kindel, et tead enne tehingu sooritamist, millega tegemist on.
Maailma usaldusväärseim valuutaamet alates 1993. aastast
30-aastase kogemusega täpsete valuutaandmete pakkumisel ja piiriüleste ärimaksete töötlemisel on Xe maailma juhtiv rahvusvaheliste maksete pakkuja.
Valuutavahetuse ja ERP-alase ekspertiisi
Kuna 2021. aastal liigutati üle piiri üle 14,5 miljardi dollari väärtuses raha, on meil teadmised ja kogemused, et aidata teie ainulaadset ettevõtet.
Kiired ja turvalised ärimaksed
Xe välkkiiretel maksekanalitel on ühendused enam kui 200 riigiga üle maailma.
Miljonite usaldus valuutaandmete pärast
Xe-l on üle 280 miljoni külastaja, mis teeb meist maailma usaldusväärseima autoriteedi valuutavahetusandmete ja globaalsete maksete valdkonnas.
Tuhanded ettevõtted kasutavad Xe-d
Pakume oma ekspertiisi enam kui 18 000 ettevõtte kasutajale üle maailma, et aidata neil saavutada oma ainulaadseid ärieesmärke.
Miks kasutada Xe'd oma ettevõtte jaoks?
Peaaegu 30-aastase valuutakogemuse, läbipaistvate kursside ja tõhusa veebiplatvormiga muudame rahvusvaheliste rahaülekannete haldamise ja saatmise lihtsaks.
Me oleme valuutaamet
On põhjus, miks Xe-d külastab igal aastal üle 280 miljoni inimese. Pakume täpseid hindu ja lihtsaid valuutavahetuslahendusi aastakümnete pikkuse kogemusega.
Ohutus ja turvalisus
Euroneti perekonna osana usaldavad meie kliendid meid, et töötleme igal aastal üle 115 miljardi dollari väärtuses ülemaailmset äri. Teie turvalisus on meie prioriteet.
Konkurentsivõimelised hinnad
Meie meeskond jälgib turgu teie eest ööpäevaringselt. Kasutage meie vahetuskursi kalkulaatorit ja saage värskendusi, kui teie sihtkursid on saavutatud.
Ilma ootamatute tasudeta
Meie jaoks on teie kaitsmine meie peamine eesmärk. Tee teadlikke otsuseid ilma minimaalse ülekandesummata ja peaaegu ilma tasudeta.
Kas olete huvitatud Xe ERP ärilahendustest?
Meie kogenud meeskond on valmis arutama teie ettevõtte ainulaadseid vajadusi. Kui olete huvitatud koostööst Xe-ga, võtke meiega ühendust. Üks meie rahvusvahelistest äriekspertidest aitab teid hea meelega.
Alusta Xe (ERP) partnerina
Jaga oma huvi saada Xe ettevõtte partneriks ja me kohandame lahenduse teie ettevõtte vajadustele. Täitke allolev vorm ja meie partnerlusmeeskond võtab teiega peagi ühendust.
Küsimused Xe ERP integratsioonide kohta
Xe ERP-lahendus aitab ettevõtetel hallata rahvusvahelisi makseid otse oma ERP-platvormilt. Automatiseerige globaalseid tehinguid, ostureskontra ja lepitusülesandeid enam kui 190 riigis ja enam kui 130 valuutas.
Xe integreerub praegu populaarsete ERP-platvormidega, sealhulgas Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance ja Sage Intacct.
Xe aitab teie ettevõttel kaotada vajaduse mitme platvormi või käsitsi failiedastuse järele. Saage meie ERP-lahendustega juurdepääs reaalajas valuutakursside jälgimisele, kasumi/kahjumi aruandlusele ja suuremale tõhususele.
Xe ERP integratsioonid lihtsustavad ja sujuvamaks muudavad teie ettevõtte toimingud, näiteks globaalsete kulude jälgimise, kasumi/kahjumi aruandluse ja failide üleslaadimise.
Sujuvamad ostuarvete protsessid
Reaalajas tehingute jälgimine
Manuaalse andmesisestuse vähendamine
Tõhustatud valuutariskide maandamine