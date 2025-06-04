  1. Home
  2. Xe ettevõtte ERP-süsteemi integratsioon ja globaalne makselahendus - Xe
Xe's global ERP solution

Sujuv ERP integratsioon

ERP integratsioon globaalsete maksete jaoks

Jäta hüvasti mitme platvormiga žongleerimisega oma siseriiklike ja piiriüleste maksete teostamisel. Meie lihtne platvorm võimaldab teil saata kiireid ülemaailmseid makseid enam kui 190 riiki enam kui 130 valuutas. Halda oma valuutapositsiooni ja -vajadusi otse oma ERP-süsteemist.

Integratsioonipartnerid
Sage Intacct integration with Xe ERPXe ERP partner Microsoft DynamicsXe ERP partner Microsoft Dynamics Business Central

Avastage ERP veebiseminare ja kliendilugusid

Veebiseminarid

Siit saate teada, kuidas meie sisseehitatud maksed toimivad, uurige finantsmeeskondade parimaid tavasid ja avastage uusimad tehnoloogiad, et oma ERP-süsteemi täielikku potentsiaali vallandada – kõik teile mugavalt.

Startup

Klientide lood

Loe klientide pärislugusid, et näha, kuidas ettevõtted on oma ERP-lahendustesse Xe sisseehitatud makse- ja valuutalahendusi rakendanud, et oma ostuarvete protsessi sujuvamaks muuta.

Seamless ERP integration

Lihtsad ERP integratsioonid

Meie ERP-lahendus võimaldab teil hallata, jälgida ja maksta töötajate ja tarnijate kulusid globaalselt. Jäta failiedastus ja käsitsi raamatupidamiskanded minevikku, kuna Xe lihtsustab teie raamatupidamisprotsessi.

Solution for real-time FX tracking

Reaalajas FX-i jälgimine

Tänu teie ostuarvete reaalajas vastavusse viimisele pole teie kasumi/kahjumi aruandlus kunagi varem olnud lihtsam ega täpsem. Lisaks sünkroonitakse ja sisestatakse iga Xe kaudu teostatud makse reaalajas arveldusse – seega on kõik arvesse võetud seal, kus see tegelikult loeb.

Power of data for ERP

Andmete jõud

Salvesta reaalajas vahetuskursid tehingu ajal ja kasuta kohest kasumi/kahjumi analüüsi, et olla oma valuutariski kursis ning olla kindel, et tead enne tehingu sooritamist, millega tegemist on.

Maailma usaldusväärseim valuutaamet alates 1993. aastast

30-aastase kogemusega täpsete valuutaandmete pakkumisel ja piiriüleste ärimaksete töötlemisel on Xe maailma juhtiv rahvusvaheliste maksete pakkuja.

Valuutavahetuse ja ERP-alase ekspertiisi

Kuna 2021. aastal liigutati üle piiri üle 14,5 miljardi dollari väärtuses raha, on meil teadmised ja kogemused, et aidata teie ainulaadset ettevõtet.

Kiired ja turvalised ärimaksed

Xe välkkiiretel maksekanalitel on ühendused enam kui 200 riigiga üle maailma.

Miljonite usaldus valuutaandmete pärast

Xe-l on üle 280 miljoni külastaja, mis teeb meist maailma usaldusväärseima autoriteedi valuutavahetusandmete ja globaalsete maksete valdkonnas.

Tuhanded ettevõtted kasutavad Xe-d

Pakume oma ekspertiisi enam kui 18 000 ettevõtte kasutajale üle maailma, et aidata neil saavutada oma ainulaadseid ärieesmärke.

Miks kasutada Xe'd oma ettevõtte jaoks?

Peaaegu 30-aastase valuutakogemuse, läbipaistvate kursside ja tõhusa veebiplatvormiga muudame rahvusvaheliste rahaülekannete haldamise ja saatmise lihtsaks.

trophy

Me oleme valuutaamet

On põhjus, miks Xe-d külastab igal aastal üle 280 miljoni inimese. Pakume täpseid hindu ja lihtsaid valuutavahetuslahendusi aastakümnete pikkuse kogemusega.

secure small

Ohutus ja turvalisus

Euroneti perekonna osana usaldavad meie kliendid meid, et töötleme igal aastal üle 115 miljardi dollari väärtuses ülemaailmset äri. Teie turvalisus on meie prioriteet.

hedging risk small

Konkurentsivõimelised hinnad

Meie meeskond jälgib turgu teie eest ööpäevaringselt. Kasutage meie vahetuskursi kalkulaatorit ja saage värskendusi, kui teie sihtkursid on saavutatud.

costs

Ilma ootamatute tasudeta

Meie jaoks on teie kaitsmine meie peamine eesmärk. Tee teadlikke otsuseid ilma minimaalse ülekandesummata ja peaaegu ilma tasudeta.

ERP global payment solutions

Kas olete huvitatud Xe ERP ärilahendustest?

Meie kogenud meeskond on valmis arutama teie ettevõtte ainulaadseid vajadusi. Kui olete huvitatud koostööst Xe-ga, võtke meiega ühendust. Üks meie rahvusvahelistest äriekspertidest aitab teid hea meelega.

Jaga oma huvi saada Xe ettevõtte partneriks ja me kohandame lahenduse teie ettevõtte vajadustele. Täitke allolev vorm ja meie partnerlusmeeskond võtab teiega peagi ühendust.

Küsimused Xe ERP integratsioonide kohta

Xe ERP-lahendus aitab ettevõtetel hallata rahvusvahelisi makseid otse oma ERP-platvormilt. Automatiseerige globaalseid tehinguid, ostureskontra ja lepitusülesandeid enam kui 190 riigis ja enam kui 130 valuutas.

Xe integreerub praegu populaarsete ERP-platvormidega, sealhulgas Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance ja Sage Intacct.

Xe aitab teie ettevõttel kaotada vajaduse mitme platvormi või käsitsi failiedastuse järele. Saage meie ERP-lahendustega juurdepääs reaalajas valuutakursside jälgimisele, kasumi/kahjumi aruandlusele ja suuremale tõhususele.

Xe ERP integratsioonid lihtsustavad ja sujuvamaks muudavad teie ettevõtte toimingud, näiteks globaalsete kulude jälgimise, kasumi/kahjumi aruandluse ja failide üleslaadimise.

  • Sujuvamad ostuarvete protsessid

  • Reaalajas tehingute jälgimine

  • Manuaalse andmesisestuse vähendamine

  • Tõhustatud valuutariskide maandamine