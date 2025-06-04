- Home
ERP maksete veebiseminarid
Õppige, kuidas sujuvamaks muuta ostuarvestust sisseehitatud maksevõimaluste ja ERP-i valuutalahenduste abil.
Microsoft Dynamics 365 ärikeskus
Avastage sisseehitatud maksete võimsus
Siit saate teada, kuidas Xe sisseehitatud makselahenduse abil Microsoft Dynamics 365 Business Centralis tarnijate makseid sujuvamaks muuta. Sujuvamaks muutke töövooge, kasutage ära reaalajas pangakontode valideerimist ja suurendage tõhusust automatiseeritud aruandlusega.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Automatiseeri oma arvete töötlemine ja maksed
Siit saate teada, kuidas automatiseerida arvete töötlemist OCR-i abil ja seejärel töödelda makseid Dynamics 365 Finance'is. Vaadake Xe ja Microsofti ekspertide otseülekandeid, mis näitavad teile, kuidas oma ostuarvete töövoogu optimeerida.
Kas soovite näha meie ERP-lahendust tegevuses?
Sujuvamaks muutke oma toiminguid ja lihtsustage globaalseid makseid Xe ERP-lahendusega. Kogege ise, kuidas meie sisseehitatud maksetehnoloogia sujuvalt teie ERP-süsteemi integreerub, suurendades tõhusust ja säästes teie aega. Kas olete valmis oma ettevõtet muutma?