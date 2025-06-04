SWIFT-koodi kasutatakse rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks ja see identifitseerib konkreetse panga ja filiaali, mis saab raha üle maailma. Sorteerimiskoodi kasutatakse seevastu Ühendkuningriigi ja Iirimaa siseste maksete puhul ning see aitab suunata makseid õigesse kohalikku panka ja filiaali. SWIFT-koodid on 8–11 tähemärki pikad, sorteerimiskoodid aga 6-kohalised numbrid. Lühidalt öeldes on SWIFT-koodid globaalsete ülekannete jaoks, samas kui sorteerimiskoode kasutatakse kohalike tehingute jaoks Ühendkuningriigis ja Iirimaal.