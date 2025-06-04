SWIFT/BIC-koodid
Leidke vajalik SWIFT/BIC-kood meie lihtsa SWIFT-koodi otsingu tööriistaga. Rahvusvaheliste rahaülekannete täpsete koodide saamiseks otsige riigi, panga nime või linna järgi.
Leia SWIFT kood
Mis on SWIFT/BIC-kood?
SWIFT-kood, tuntud ka kui BIC, on rahvusvaheline panga identifikaator, mida kasutatakse selleks, et teie raha jõuaks õigesse kohta piiriüleselt raha saatmisel või vastuvõtmisel. See annab pankadele täpselt teada, milline finantsasutus ülekandega seotud on, aidates tagada rahvusvaheliste maksete turvalise ja täpse edastamise.
SWIFT/BIC-koodi vorming
SWIFT/BIC-kood on 8–11 tähemärki pikk ja identifitseerib konkreetset panka ja filiaali maailmas. Igal koodi osal on tähendus:
Pangakood (AAAA): 4 tähte, mis tähistavad panka – sageli selle nime lühendatud versioon.
Riigikood (BB): kaks tähte, mis näitavad, millises riigis pank asub.
Asukohakood (CC): 2 tähemärki (tähti või numbreid), mis tähistavad panga peakontorit või piirkonda.
Filiaali kood (123): 3 numbrit, mis tähistavad konkreetset filiaali. Kui see jaotis on 'XXX', viitab see panga peakontorile.
SWIFT koodi näide
Millal on vaja SWIFT/BIC-koodi?
Rahvusvahelisel teel raha saatmisel või vastuvõtmisel võite vajada SWIFT/BIC-koodi. See aitab suunata ülekande õigesse panka ja filiaali. Mõned riigid võivad olenevalt sihtkohast nõuda ka lisateavet, näiteks IBAN-i või kohalikku pangakoodi.
Kust ma leian oma SWIFT/BIC-koodi?
Tavaliselt leiad oma SWIFT/BIC-koodi oma internetipangast, pangaväljavõttelt või panga veebisaidilt. Samuti saate panga ja filiaali õige koodi leidmiseks kasutada meie SWIFT/BIC-koodi otsijat.
SWIFT/BIC-koodi korduma kippuvad küsimused
SWIFT-kood on unikaalne identifikaator, mida kasutatakse pankade ja finantsasutuste tuvastamiseks üle maailma rahvusvaheliste rahaülekannete puhul. SWIFT tähistab Ülemaailmset Pankadevahelise Finantstelekommunikatsiooni Ühingut. Need koodid aitavad tagada, et maksed suunatakse õigesse panka ja riiki. Tüüpiline SWIFT-kood on kas 8 või 11 tähemärki pikk ja sisaldab teavet panga, riigi, asukoha ja mõnikord ka konkreetse filiaali kohta.
BIC-kood ehk panga identifitseerimiskood on sama mis SWIFT-kood. Seda kasutatakse konkreetse panga tuvastamiseks rahvusvaheliste ülekannete tegemisel. Kuigi mõned riigid või pangad kasutavad terminit "BIC" ja teised "SWIFT-koodi", viitavad mõlemad samale koodivormingule ja täidavad sama eesmärki – tagada, et raha jõuaks õigesse finantsasutusse.
SWIFT-koodid aitavad pankadel rahvusvaheliste rahaülekannete ajal turvaliselt ja täpselt suhelda. Kui saadate raha välismaale, kasutab teie pank saaja SWIFT-koodi saaja panga ja selle asukoha tuvastamiseks. Iga kood sisaldab:
Pangakood (4 tähte)
Riigikood (2 tähte)
Asukohakood (2 tähte või numbrit)
Valikuline filiaali kood (3 tähemärki)
See globaalne süsteem tagab, et teie makse suunatakse tõhusalt ja turvaliselt õigesse sihtkohta.
SWIFT-koodi ja BIC-koodi vahel pole funktsionaalset erinevust. Termineid kasutatakse vaheldumisi. „SWIFT” viitab rahvusvahelisele võrgustikule (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ehk Ülemaailmne Pankadevahelise Finantstelekommunikatsiooni Ühing), mis süsteemi arendas ja haldab. "BIC" tähistab panga identifitseerimiskoodi, mis on koodi enda ametlik nimetus. Olenemata sellest, kas need on märgistatud SWIFT- või BIC-koodiga, tähendavad nad sama asja.
SWIFT-kood identifitseerib panka, IBAN (rahvusvaheline pangakontonumber) aga selles pangas asuvat individuaalset kontot. SWIFT-koodid tagavad raha õigesse asutusse jõudmise; IBAN-koodid tagavad, et see jõuab õigele kontole. Rahvusvaheliste ülekannete puhul – eriti Euroopa-siseste ülekannete puhul – on tehingu edukaks lõpuleviimiseks sageli vaja mõlemat.
SWIFT-koodi kasutatakse rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks ja see identifitseerib konkreetse panga ja filiaali, mis makse vastu võtab kõikjal maailmas. Seevastu kasutatakse marsruutimisnumbrit Ameerika Ühendriikide siseste ülekannete jaoks ja see identifitseerib tehingus osaleva finantsasutuse. SWIFT-koodid on 8–11 tähe-numbrilist märki, marsruudinumbrid aga 9-kohalised koodid. Lihtsamalt öeldes on SWIFT-koodid globaalsete ülekannete jaoks ja marsruutimisnumbrid USA-siseste maksete jaoks.
SWIFT-koodi kasutatakse rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks ja see identifitseerib konkreetse panga ja filiaali, mis saab raha üle maailma. Sorteerimiskoodi kasutatakse seevastu Ühendkuningriigi ja Iirimaa siseste maksete puhul ning see aitab suunata makseid õigesse kohalikku panka ja filiaali. SWIFT-koodid on 8–11 tähemärki pikad, sorteerimiskoodid aga 6-kohalised numbrid. Lühidalt öeldes on SWIFT-koodid globaalsete ülekannete jaoks, samas kui sorteerimiskoode kasutatakse kohalike tehingute jaoks Ühendkuningriigis ja Iirimaal.
Mitte alati. Mõned pangad kasutavad kõigi filiaalide jaoks ühte SWIFT-koodi (tavaliselt lõpevad peakontori koodid XXX- ga). Teised määravad igale harule unikaalsed SWIFT-koodid, sageli kolme viimase tähemärgiga. Kui saaja esitab filiaalipõhise koodi, on kõige parem seda kasutada – see võib kiirendada töötlemist või tagada, et makse jõuab kiiremini õigesse kohta.
SWIFT-koodi leidja kasutamiseks sisestage lihtsalt oma riik ja panga nimi. Kui linna teate, saate selle tulemuste kitsendamiseks lisada, kuid see pole kohustuslik. Kui olete leidnud õige SWIFT/BIC-koodi, kasutage seda oma rahvusvahelisel ülekandel, et teie raha läheks õigesse finantsasutusse.
Lahtiütlus
Sellel lehel esitatud SWIFT-koodid, pankade nimed, aadressid ja muu asjakohane teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me püüame tagada täpsuse, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või veatu. Üksikasjad võivad muutuda ette teatamata ja ei pruugi kajastada vastavate finantsasutuste uusimaid andmeid.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi noteeritud panga, finantsasutuse või vahendaja õigusliku seisundi, regulatiivse staatuse ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Me ei toeta ega kontrolli ühegi kaasatud üksuse õiguspärasust ega vastuta selle eest, kuidas te esitatud teavet kasutate.
Kõik selle teabe põhjal tehtud finantstehingud või otsused tehakse teie enda vastutusel. Xe ei vastuta andmetele tuginemisest ega tehingutest kolmandate isikutega, kelle teavet sellel saidil kuvatakse, tulenevate kaotuste, viivituste või kahjude eest.
Soovitame teil enne mis tahes tehingu alustamist kõik üksikasjad vastava finantsasutusega iseseisvalt üle kontrollida.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles ja seda ei ole tõlgitud. Kuigi ülejäänud leht võib ilmuda teie valitud keeles, jääb juriidiline vastutusest loobumise klausel täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks inglise keelde.