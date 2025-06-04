Kiireim viis raha saatmiseks ja vastuvõtmiseks
Kui aeg on ülioluline, on vaja, et teie raha liiguks kiiresti. Peaaegu koheste ülekandevõimalustega võite olla kindel, et teie raha saabub täpselt siis, kui teil seda vaja on. Viivitusi pole. Pole muret.
90% ülekannetest saabub vaid mõne minutiga
Kui olete ülekande seadistanud, saate täpse hinnangu selle aja kohta, mis põhineb valuutal, sihtkohal ja makseviisil. 90% ülekannetest saabub minutitega, seega võid eeldada, et sinu raha jõuab sihtkohta kiiremini, kui arvad.
Peaaegu kohesed ülekanded deebet- ja krediitkaartidega
Kiireim viis raha välismaale saatmiseks on deebet- või krediitkaardiga. Mõlemad valikud toimetavad raha kiiresti kohale, kuid deebetkaartidega kaasnevad sageli madalamad tasud. Kui teie makse on töödeldud, on teie ülekanne teel – teie raha jõuab kiiresti sinna, kuhu vaja.
Kiirus algab teie maksest
Deebetkaart
Kiireim viis raha saatmiseks on deebetkaardiga. Väikeste või olematute tasude tõttu on see kulutõhus valik, mis pakub kiirust ja mugavust.
Raha jõuab tavaliselt kohale 24 tunni jooksul.
Krediitkaart
Krediitkaardimaksed on üks kiiremaid viise raha saatmiseks. Kuigi väikese tasu eest tuleb maksta, jõuab teie ülekanne teieni peagi.
Raha jõuab tavaliselt kohale 24 tunni jooksul.
Pangaülekanne
Pangaülekanded liigutavad raha teie pangast meie pangakontole. Tavaliselt saame raha 24 tunni jooksul.
Raha jõuab tavaliselt kohale 24 tunni jooksul.
Otsekorraldus
Otsekorraldusega maksed võtavad raha otse teie pangakontolt, pakkudes lihtsat ja mugavat viisi regulaarsete maksete haldamiseks.
Raha jõuab tavaliselt kohale 3 tööpäeva jooksul.
Raha ülekandmine Xe-ga on kiire ja lihtne
Loo konto
See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.
Kohene hinnapakkumine
Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.
Saada raha
Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.
Jälgi oma ülekannet
Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.
Kiirus, mis ei ohverda turvalisust
Meie prioriteediks on iga edastuse kiirus ja turvalisus. Tagame teie raha kiire liikumise, kuid võtame ka kõik meetmed selle kaitsmiseks. Täiustatud krüptimise ja rangete regulatiivsete nõuete järgimise abil jäävad teie rahalised vahendid ja isikuandmed igal sammul turvaliseks.
Jälgi oma ülekannet ja saa reaalajas värskendusi
Püsige kogu oma ümberistumisreisi vältel kursis. Saa reaalajas värskendusi oma rahaliste vahendite liikumise kohta ja jälgi hõlpsalt nende staatust algusest lõpuni. Nautige meelerahu, teades igal sammul täpselt, kus teie raha on.
Miks minu ülekanne võtab oodatust kauem aega?
Vajame rohkem infot
Kontrollime kõiki ülekandeid turvalisuse tagamiseks. Kui vajame lisateavet, saadame teile e-kirja ja teie ülekande staatuseks saab „Nõutav toiming”.
Pank vajab lisateavet
Saaja pangal võib olla vaja ülekanne üle vaadata. Kui nad küsivad infot, saadame sulle e-kirja ja edastame selle pangale pärast seda, kui oled selle esitanud.
Pank töötleb
Kui saaja pank ülekannet töötleb, võib see võtta kuni 4 päeva. Pane tähele, et saatja nime ei kuvata, aga Xe või meie partner küll.
Aeglasem viis maksmiseks
Pangaülekannete ja otsekorralduste arveldamine võtab kuni 3 päeva. Kiiremate ülekannete tegemiseks makske deebet- või krediitkaardiga, et protsess oleks kiirem.
Nädalavahetustel või pühadel
Ülekanded võivad nädalavahetustel, pühadel või kohalikel töötundidel viibida. Raha saatmisel viivituste vältimiseks arvestage nende teguritega.
Panga tagasilükkamine
Ülekanded võivad viibida, kui pank need ebaõigete andmete või kontoga seotud probleemide tõttu tagasi lükkab. Teavitame teid, kui see juhtub.
Saada enesekindlalt
Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.
Ümberistumisaegade KKK
Ülekande tegemiseks kuluv aeg sõltub mitmest tegurist, näiteks valuutast, sihtriigist ja kasutatavast makseviisist. Üldiselt tehakse enamik ülekandeid 1–3 tööpäeva jooksul.
Kiireim viis raha välismaale saatmiseks on deebet- või krediitkaardi kasutamine. Need meetodid alustavad ülekannet kohe pärast makse töötlemist ja raha saabub tavaliselt 24 tunni jooksul. Kuigi deebetkaartidel on madalamad tasud kui krediitkaartidel, on mõlemal valikul väike tasu.
Viivitusi võivad põhjustada mitmed tegurid, sealhulgas nädalavahetused või riigipühad, ebaõige või mittetäielik saaja teave või täiendavad kinnitusnõuded. Makseviisi valikud võivad samuti viivitusi põhjustada, kuna pangaülekannete ja otsekorralduste (ACH) töötlemine võtab tavaliselt kauem aega kui kaardimaksete töötlemine.
Jah, saate oma ülekannet Xe rakenduse kaudu igal sammul jälgida. Samuti saate lubada märguanded, et saada värskendusi oma ülekande edenemise kohta, nii et teate alati, kus teie raha on ja millal see saabub.