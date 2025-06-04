Kiireim viis raha saatmiseks ja vastuvõtmiseks

Kui aeg on ülioluline, on vaja, et teie raha liiguks kiiresti. Peaaegu koheste ülekandevõimalustega võite olla kindel, et teie raha saabub täpselt siis, kui teil seda vaja on. Viivitusi pole. Pole muret.

Kas olete valmis ülekannet tegema?
When will my money arrive with Xe

90% ülekannetest saabub vaid mõne minutiga

Kui olete ülekande seadistanud, saate täpse hinnangu selle aja kohta, mis põhineb valuutal, sihtkohal ja makseviisil. 90% ülekannetest saabub minutitega, seega võid eeldada, et sinu raha jõuab sihtkohta kiiremini, kui arvad.

Alusta saatmist
Need it there fast?

Peaaegu kohesed ülekanded deebet- ja krediitkaartidega

Kiireim viis raha välismaale saatmiseks on deebet- või krediitkaardiga. Mõlemad valikud toimetavad raha kiiresti kohale, kuid deebetkaartidega kaasnevad sageli madalamad tasud. Kui teie makse on töödeldud, on teie ülekanne teel – teie raha jõuab kiiresti sinna, kuhu vaja.

Kogege kiireid ülekandeid

Kiirus algab teie maksest

Debit or Credit Card

Deebetkaart

Kiireim viis raha saatmiseks on deebetkaardiga. Väikeste või olematute tasude tõttu on see kulutõhus valik, mis pakub kiirust ja mugavust.

Raha jõuab tavaliselt kohale 24 tunni jooksul.

Lisateave
Debit or Credit Card

Krediitkaart

Krediitkaardimaksed on üks kiiremaid viise raha saatmiseks. Kuigi väikese tasu eest tuleb maksta, jõuab teie ülekanne teieni peagi.

Raha jõuab tavaliselt kohale 24 tunni jooksul.

Lisateave
Wire Transfer

Pangaülekanne

Pangaülekanded liigutavad raha teie pangast meie pangakontole. Tavaliselt saame raha 24 tunni jooksul.

Raha jõuab tavaliselt kohale 24 tunni jooksul.

Lisateave
Direct Debit

Otsekorraldus

Otsekorraldusega maksed võtavad raha otse teie pangakontolt, pakkudes lihtsat ja mugavat viisi regulaarsete maksete haldamiseks.

Raha jõuab tavaliselt kohale 3 tööpäeva jooksul.

Lisateave

Raha ülekandmine Xe-ga on kiire ja lihtne

Create account

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Safe, fast transfers

Kiirus, mis ei ohverda turvalisust

Meie prioriteediks on iga edastuse kiirus ja turvalisus. Tagame teie raha kiire liikumise, kuid võtame ka kõik meetmed selle kaitsmiseks. Täiustatud krüptimise ja rangete regulatiivsete nõuete järgimise abil jäävad teie rahalised vahendid ja isikuandmed igal sammul turvaliseks.

Alusta oma ülekannet
Track your transfer

Jälgi oma ülekannet ja saa reaalajas värskendusi

Püsige kogu oma ümberistumisreisi vältel kursis. Saa reaalajas värskendusi oma rahaliste vahendite liikumise kohta ja jälgi hõlpsalt nende staatust algusest lõpuni. Nautige meelerahu, teades igal sammul täpselt, kus teie raha on.

Alusta saatmist

Miks minu ülekanne võtab oodatust kauem aega?

We need more info

Vajame rohkem infot

Kontrollime kõiki ülekandeid turvalisuse tagamiseks. Kui vajame lisateavet, saadame teile e-kirja ja teie ülekande staatuseks saab „Nõutav toiming”.

The bank needs more info

Pank vajab lisateavet

Saaja pangal võib olla vaja ülekanne üle vaadata. Kui nad küsivad infot, saadame sulle e-kirja ja edastame selle pangale pärast seda, kui oled selle esitanud.

The recipient bank is processing

Pank töötleb

Kui saaja pank ülekannet töötleb, võib see võtta kuni 4 päeva. Pane tähele, et saatja nime ei kuvata, aga Xe või meie partner küll.

You chose a slower way to pay

Aeglasem viis maksmiseks

Pangaülekannete ja otsekorralduste arveldamine võtab kuni 3 päeva. Kiiremate ülekannete tegemiseks makske deebet- või krediitkaardiga, et protsess oleks kiirem.

Weekends or holidays

Nädalavahetustel või pühadel

Ülekanded võivad nädalavahetustel, pühadel või kohalikel töötundidel viibida. Raha saatmisel viivituste vältimiseks arvestage nende teguritega.

Bank rejection

Panga tagasilükkamine

Ülekanded võivad viibida, kui pank need ebaõigete andmete või kontoga seotud probleemide tõttu tagasi lükkab. Teavitame teid, kui see juhtub.

Saada enesekindlalt

Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.

Alustamine

Ümberistumisaegade KKK