Valuutavahetuskursi hoiatused
Las me jälgime turgu sinu eest
Valuutaturud on pidevas liikumises. Telli kursiteavitused, et sa ei magaks kunagi maha soovitud kurssi.
Kuidas Xe Rate Alerts töötab?
1. Loo konto
Üks tasuta konto kõigi teie valuutavajaduste jaoks
2. Määrake soovitud määr
Looge mitu märguannet, et oma valitud valuutadel silma peal hoida
3. Saage märguandeid
Anname teile teada, kui teie soovitud hind aktiveeritakse
Xe intressimäära hoiatused kasutavad turu keskmisi hindu
Keskmine turukurss on konkreetse valuuta nõudluse ja pakkumise vahepealne punkt, mis tähendab, et see võib ja muutubki kogu aeg.
