XE valuutaentsüklopeedia pakub valuutakursse, valuutauudiseid ja fakte iga maailma valuuta kohta, nagu USA dollar ja euro. Samuti saate teada iga valuuta jaoks saadaolevate teenuste kohta, nagu rahaülekanded, valuutaandmed ja palju muud.
A
B
BAM - Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark
BBD - Barbadose dollar
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladeshi taka
BGN - Bulgaaria leev
BHD - Bahreini dinaar
BIF - Burundi frank
BMD - Bermuda dollar
BND - Brunei dollar
BOB - Boliivia boliviaano
BRL - Brasiilia reaal
BSD - Bahama dollar
BTC - Bitcoin
BTN - Bhutani ngultrum
BWP - Botswana pula
BYN - Valgevene rubla
BYR - Valgevene rubla
BZD - Belize dollar
C
D
G
H
I
K
L
M
N
P
S
SAR - Saudi Araabia riaal
SBD - Saalomoni Saarte dollar
SCR - Seišelli ruupia
SDG - Sudaani nael
SEK - Rootsi kroon
SGD - Singapuri dollar
SHP - Saint Helena nael
SLE - Sierra Leone leone
SLL - Sierra Leone leone
SOS - Somaalia šilling
SPL - Seborga luigino
SRD - Suriname dollar
STN - São Tomé ja Príncipe dobra
SVC - El Salvadori koloon
SYP - Süüria nael
SZL - Svaasimaa lilangeni
T
U
X