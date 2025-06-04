  1. Avaleht
Valuutaentsüklopeedia

XE valuutaentsüklopeedia pakub valuutakursse, valuutauudiseid ja fakte iga maailma valuuta kohta, nagu USA dollar ja euro. Samuti saate teada iga valuuta jaoks saadaolevate teenuste kohta, nagu rahaülekanded, valuutaandmed ja palju muud.

A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Araabia Ühendemiraatide dirhem
afn
AFN - Afganistani afgaani
all
ALL - Albaania lekk
amd
AMD - Armeenia dramm
ang
ANG - Hollandi Antillide kulden
aoa
AOA - Angola kvanza
ars
ARS - Argentina peeso
aud
AUD - Austraalia dollar
awg
AWG - Aruba floriin
azn
AZN - Aserbaidžaani manat
B
bam
BAM - Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark
bbd
BBD - Barbadose dollar
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladeshi taka
bgn
BGN - Bulgaaria leev
bhd
BHD - Bahreini dinaar
bif
BIF - Burundi frank
bmd
BMD - Bermuda dollar
bnd
BND - Brunei dollar
bob
BOB - Boliivia boliviaano
brl
BRL - Brasiilia reaal
bsd
BSD - Bahama dollar
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Bhutani ngultrum
bwp
BWP - Botswana pula
byn
BYN - Valgevene rubla
byr
BYR - Valgevene rubla
bzd
BZD - Belize dollar
C
cad
CAD - Kanada dollar
cdf
CDF - Kongo frank
chf
CHF - Šveitsi frank
clp
CLP - Tšiili peeso
cny
CNY - Hiina jüaan
cop
COP - Colombia peeso
crc
CRC - Costa Rica koloon
cuc
CUC - Kuuba konverteeritav peeso
cup
CUP - Kuuba peeso
cve
CVE - Roheneemesaarte eskuudo
czk
CZK - Tšehhi kroon
D
djf
DJF - Djibouti frank
dkk
DKK - Taani kroon
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikaani peeso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Alžeeria dinaar
E
eek
EEK - Eesti kroon
egp
EGP - Egiptuse nael
ern
ERN - Eritrea nakfa
etb
ETB - Etioopia birr
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Euro
F
fjd
FJD - Fidži dollar
fkp
FKP - Falklandi saarte nael
G
gbp
GBP - Suurbritannia naelsterling
gel
GEL - Gruusia lari
ggp
GGP - Guernsey nael
ghs
GHS - Ghana sedi
gip
GIP - Gibraltari nael
gmd
GMD - Gambia dalasi
gnf
GNF - Guinea frank
gtq
GTQ - Guatemala ketsaal
gyd
GYD - Guyana dollar
H
hkd
HKD - Hongkongi dollar
hnl
HNL - Hondurase lempiira
hrk
HRK - Horvaatia kuna
htg
HTG - Haiti gurd
huf
HUF - Ungari forint
I
idr
IDR - Indoneesia ruupia
ils
ILS - Iisraeli uus seekel
imp
IMP - Mani saare nael
inr
INR - India ruupia
iqd
IQD - Iraagi dinaar
irr
IRR - Iraani riaal
isk
ISK - Islandi kroon
J
jep
JEP - Jersey nael
jmd
JMD - Jamaica dollar
jod
JOD - Jordaania dinaar
jpy
JPY - Jaapani jeen
K
kes
KES - Keenia šilling
kgs
KGS - Kõrgõzstani somm
khr
KHR - Kambodža riaal
kmf
KMF - Komooride frank
kpw
KPW - Põhja-Korea vonn
krw
KRW - Lõuna-Korea vonn
kwd
KWD - Kuveidi dinaar
kyd
KYD - Kaimanisaarte dollar
kzt
KZT - Kasahstani tenge
L
lak
LAK - Laose kiip
lbp
LBP - Liibanoni nael
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Sri Lanka ruupia
lrd
LRD - Libeeria dollar
lsl
LSL - Lesotho loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Leedu litt
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Läti latt
lyd
LYD - Liibüa dinaar
M
mad
MAD - Maroko dirhem
mdl
MDL - Moldova leu
mga
MGA - Madagaskari ariari
mkd
MKD - Makedoonia denaar
mmk
MMK - Myanmari kjatt
mnt
MNT - Mongoolia tugrik
mop
MOP - Macau pataaka
mru
MRU - Mauritaania ugia
mur
MUR - Mauritiuse ruupia
mvr
MVR - Maldiivi ruupia
mwk
MWK - Malawi kvatša
mxn
MXN - Mehhiko peeso
myr
MYR - Malaisia ringgit
mzn
MZN - Mosambiigi metikal
N
nad
NAD - Namiibia dollar
ngn
NGN - Nigeeria naira
nio
NIO - Nicaragua kordoba
nok
NOK - Norra kroon
npr
NPR - Nepali ruupia
nzd
NZD - Uus-Meremaa dollar
O
omr
OMR - Omaani riaal
P
pab
PAB - Panama balboa
pen
PEN - Peruu soll
pgk
PGK - Paapua Uus-Guinea kina
php
PHP - Filipiini peeso
pkr
PKR - Pakistani ruupia
pln
PLN - Poola zlott
pyg
PYG - Paraguay guaranii
Q
qar
QAR - Katari riaal
R
ron
RON - Rumeenia leu
rsd
RSD - Serbia dinaar
rub
RUB - Vene rubla
rwf
RWF - Rwanda frank
S
sar
SAR - Saudi Araabia riaal
sbd
SBD - Saalomoni Saarte dollar
scr
SCR - Seišelli ruupia
sdg
SDG - Sudaani nael
sek
SEK - Rootsi kroon
sgd
SGD - Singapuri dollar
shp
SHP - Saint Helena nael
sle
SLE - Sierra Leone leone
sll
SLL - Sierra Leone leone
sos
SOS - Somaalia šilling
spl
SPL - Seborga luigino
srd
SRD - Suriname dollar
stn
STN - São Tomé ja Príncipe dobra
svc
SVC - El Salvadori koloon
syp
SYP - Süüria nael
szl
SZL - Svaasimaa lilangeni
T
thb
THB - Tai baat
tjs
TJS - Tadžikistani somoni
tmt
TMT - Türkmenistani manat
tnd
TND - Tuneesia dinaar
top
TOP - Tonga pa'anga
try
TRY - Türgi liir
ttd
TTD - Trinidadi ja Tobago dollar
tvd
TVD - Tuvalu dollar
twd
TWD - Taiwani uus dollar
tzs
TZS - Tansaania šilling
U
uah
UAH - Ukraina grivna
ugx
UGX - Uganda šilling
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - USA dollar
uyu
UYU - Uruguay peeso
uzs
UZS - Usbekistani somm
V
vef
VEF - Venezuela bolivar
ves
VES - Venezuela bolivar
vnd
VND - Vietnami dong
vuv
VUV - Vanuatu vatu
W
wst
WST - Samoa taala
X
xaf
XAF - Kesk-Aafrika CFA frank
xag
XAG - Hõbeunts
xau
XAU - Kullaunts
xcd
XCD - Ida-Kariibi dollar
xcg
XCG - Kariibi kulden
xdr
XDR - IMF arvestusühik
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - Lääne-Aafrika CFA frank
xpd
XPD - Pallaadiumiunts
xpf
XPF - CFP frank
xpt
XPT - Plaatinaunts
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Jeemeni riaal
Z
zar
ZAR - Lõuna-Aafrika rand
zmk
ZMK - Sambia kvatša
zmw
ZMW - Sambia kvatša
zwd
ZWD - Zimbabwe dollar
zwg
ZWG - Zimbabwe dollar
zwl
ZWL - Zimbabwe dollar

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17837
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.438
GBP / USD1.35100
USD / CHF0.788457
USD / CAD1.36542
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.671822

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%