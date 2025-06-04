Xe rakendus on allalaadimiseks saadaval nii App Store'ist iOS-i jaoks kui ka Google Play poest Android-seadmete jaoks. Xe rakendusega saate kõik-ühes platvormi, et hõlpsalt hallata oma globaalseid valuutavajadusi ja rahvusvahelisi rahaülekandeid. Olenemata sellest, kas jälgite mitut valuutat, seadistate kursihoiatusi või saadate raha enam kui 200 riiki ligi 130+ valuutas, on rakendus loodud selleks, et anda teile täielik kontroll käeulatuses. Lisaks saate juurdepääsu reaalajas vahetuskurssidele, vaadata ajaloolisi andmeid ning hallata oma tehinguid turvaliselt ja tõhusalt, kus iganes te ka ei viibiks.