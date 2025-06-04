EraisikÄri
4.8
kohas App Store 103k arvustused
4.9
kohas Google Play 330k arvustused

Rahvusvahelised rahaülekanded ja valuutakonverteerimised üle maailma

Maailma juhtiv valuutakonverteerimiste ja ülemaailmsete rahaülekannete pakkuja juba üle 30 aasta

Turvalised suured ülekanded

Ärilahendused

Xe raha rakendus

Globaalsed valuutakonversioonid

1$
usd
USD - USA dollar
eur
EUR - Euro

Soovite teha suuri ülekandeid?

Me suudame pakkuda paremaid kursse kui konkurendid

Saada raha internetis

Rahvusvahelised rahaülekanded on nüüd lihtsad

Xe-s muudame raha saatmise kiireks, turvaliseks ja mugavaks. Vaid mõne hiireklõpsuga saate saata raha enam kui 190 riiki üle maailma. Liitu tuhandete teistega, kes usaldavad meid iga päev oma rahaülekannete vajaduste rahuldamiseks.

Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Reaalajas vahetuskursid

Võrdle enam kui 100 valuutat reaalajas ja leia õige hetk raha ülekandmiseks

Summa
Diagramm (24h)
1
Lisa valuuta

Kuidas Xe abil internetis raha saata

  1. 1

    Registreeru tasuta

    See võtab vaid paar minutit – vaja läheb vaid e-posti aadressi ja oletegi valmis alustama!

  2. 2

    Küsi pakkumist

    Pakkumise genereerimiseks vali sihtriik, saatmis- ja saaja valuuta ning saadetav summa.

  3. 3

    Lisa oma saaja

    Esitage saaja makseandmed (vajate selliseid andmeid nagu nimi ja aadress).

  4. 4

    Kinnitage oma isik

    Mõne ülekande puhul võime vajada isikut tõendavaid dokumente, et kinnitada teie isikut ja hoida teie raha turvaliselt.

  5. 5

    Kinnitage pakkumine

    Kinnitage ja kandke oma ülekanne pangakonto, krediitkaardi või deebetkaardiga üle ja oletegi valmis!

  6. 6

    Jälgi oma ülekannet

    Vaata, kus su raha on ja millal see saajale kohale jõuab. Saa tuge reaalajas vestluse, telefoni ja e-posti teel.

Hallake oma valuutasid liikvel olles Xe rakendusega

Sellel on kõik, mida vajate rahvusvahelisteks rahaülekanneteks – lihtne, turvaline ja madalad tasud alates 0 dollarist.
Xe valuuta tööriistad

FX-i ülevaated, täiustatud indikaatorid, reaalajas uudistevood ja kohandatavad juhtpaneelid

Rahvusvahelised ülekanded

Saada raha 190 riiki 130 valuutas. Nautige paindlikke raha saatmise ja vastuvõtmise viise.
Hindade märguanded

Määrake mis tahes valuutapaari jaoks tasuta kursihoiatused. Teavitame teid teie soovitud hinnaga.
Ajaloolised valuutakursid

Analüüsige mis tahes valuuta kursimuutusi mõne päeva, nädala, kuu või aasta jooksul. Hankige automatiseeritud valuutavoog Xe Currency Data API kaudu.
IBAN-kalkulaator

Otsi ja valideeri oma IBAN-i (rahvusvaheline pangakonto number), et veenduda ülekande õigesse sihtkohta saatmises.
Valuuta e-posti värskendused

Saage iga päev turgude, vahetuskursside ja uudiste analüüs otse oma postkasti.
Xe valuutaandmete API

Pakume kommertsklassi vahetuskursse enam kui 3000 ettevõttele üle maailma

Maailma usaldusväärseim valuutaandmete allikas

Meie vahetuskursi API pakub reaalajas, täpseid ja usaldusväärseid andmeid sadade valuutade kohta. Xe omanduses olevad intressimäärad pärinevad otse finantsandmete pakkujatelt ja hea mainega pankadelt.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Usaldusväärne
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Xe äri jaoks

Kogege meie täiustatud äriplatvormi, mis teeb raha hoidmise, haldamise ja piiriülese saatmise lihtsaks – kõik ühelt kontolt.

Globaalsed maksed

Saatke kiireid ja usaldusväärseid ärimakseid üle maailma. Tee ühekordseid või hulgimakseid enam kui 190 riiki enam kui 145 valuutas.

Mitme valuutaga kontod

Hallake mitme valuutaga kontosid ilma registreerimis- või kuutasudeta. Konverteeri siis, kui hind sulle sobib, ja saada maksed koheselt.

Valuutariskide maandamine

Lukusta vahetuskursid või määra limiidid, et sinu ettevõte jääks stabiilseks isegi siis, kui turud muutuvad.

Integratsioonid ja automatiseerimine

Ühenda Xe oma ERP- või raamatupidamissüsteemiga või integreeru otse meie API-ga, et automatiseerida makseid, aruandlust ja värskendusi.

