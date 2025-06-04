- Home
Globaalsete ärimaksete lihtsustamine
Hoidke, hallake ja saatke raha üle maailma ühelt ärikontolt. Kiirenda makseid, vähenda kulusid ja halda valuutavahetust enesekindlalt.
Usaldusväärne enam kui 15 000 ettevõtte poolt, liigutades aastas üle 130 miljardi dollari
USA osariigi litsents ja FinCENi registreering turvaliste ärimaksete tegemiseks
Euronet Worldwide'i omanduses, NASDAQ-il noteeritud ja enam kui 30-aastase kogemusega finantsteenuste valdkonnas
Mitme valuutaga kontod
Hoidke, konverteerige ja saatke kõik ühes kohas
Ava ja halda mitme valuutaga kontosid ilma seadistus- või kuutasudeta. Konverteeri siis, kui kurss sulle sobib, ja saada makseid koheselt ettemakstud saldodega.
Maksa õigeaegselt plaaniliste maksetega
Planeeri maksed ette, et need läheksid automaatselt välja sinu valitud kuupäeval, et vältida tähtaegade ületamist ja vähendada viimase hetke maksetega seotud stressi.
Maksa korraga mitmele saajale
Saada makseid mitmele saajale, olgu neid siis paar või paar sada. Alates palgaarvestusest kuni tarnijate väljamakseteni muudab Xe suuremahulised väljamaksed kiiremaks ja lihtsamaks.
Meeskonna juurdepääsu ja õiguste seadistamine
Määrake kasutajarollid, et kontrollida, kes saab makseid vaadata, luua või kinnitada, pakkudes teile rangemat sisekontrolli ja sujuvamat kinnitamise töövoogu.
Saada makseid enam kui 190 riiki minutitega
Rahvusvahelised maksed ei pea olema kallid, aeglased ega keerulised. Xe aitab teie ettevõttel raha kiiremini ja kaugemale liigutada, pakkudes soodsaid ülekandeid enam kui 190 riiki enam kui 145 valuutas.
Kaitske oma marginaale turu volatiilsuse eest
Kõikuvad vahetuskursid ei pea teie lõpptulemust mõjutama. Kasutage valuutariski juhtimiseks, maksete planeerimiseks ja kasumimarginaalide kaitsmiseks võimsaid tööriistu, nagu forward-lepingud, limiitkorraldused ja optsioonid. Loo valuutariski strateegia koos ühe meie kogenud diileriga.
Sisseehitatud lahendused
Globaalsed lahendused otse teie ERP-st
Ühendage Xe globaalsed makselahendused levinud ERP-platvormidega nagu Microsoft Dynamics 365 ja Sage Intacct. Koondage kõik oma maksed, töövood ja aruandlus ühte kohta, et tagada kiirem tegevus, selgem ülevaade ja nutikam rahavoogude haldamine.
Maailma usaldusväärseim valuutaandmete API
Xe valuutaandmete API pakub reaalajas, täpset ja usaldusväärset valuutavahetusteavet enam kui 170 ülemaailmse valuuta kohta. Integreerige andmeid, mis pärinevad enam kui 100-lt väga hea mainega finantsandmete pakkujalt ja keskpangalt.
Miks ettevõtted valivad Xe
Rohkem kui 30-aastase valuutakogemuse, läbipaistvate kurssi ja lihtsa veebiplatvormiga muudame rahvusvaheliste rahaülekannete haldamise ja saatmise lihtsaks.
Kulutõhusad globaalsed maksed
Saatke raha enam kui 190 riiki ja makske töötajatele ning tarnijatele konkurentsivõimeliste vahetuskursside ja läbipaistvate tasudega. Saa igast Xe-ga tehtud maksest rohkem kasu.
Reguleeritud ülemaailmsete ametivõimude poolt
Teie rahalised vahendid on kaitstud reguleeritud kaitsemeetmete, tipptasemel finantspartnerite ja ettevõtte tasemel turvalisuse abil, nii et saate raha enesekindlalt liigutada.
Fortune 500 võrgustiku toel
Xe on osa Euronet Worldwide'ist, mis on NASDAQ-il noteeritud ettevõte, mille turukapitalisatsioon on üle 4 miljardi dollari ja millel on üle 30 aasta kogemust finantsteenuste turuliidripositsioonil.
Inimlik tugi alati, kui seda vajad
Saa ööpäevaringne juurdepääs meie FX-spetsialistide meeskonnale. Xe-s tähendab tugi päris inimesi, päris vastuseid just siis, kui neid vajad.
Tööstuslahendused
IT-teenused
Aitame IT-ettevõtetel säästa aega ja ressursse, lihtsustades samal ajal ülemaailmseid makseprotsesse.
Tootmine
Säilitage prognoositavad kulud ja kindlustage konkurentsivõimeline hinnakujundus, et olla teistest tootjatest ees.
Reisimine
Pakume kohandatud globaalseid makselahendusi, mis aitavad reisibüroodel hallata valuutariski ja jääda kasumlikuks.
Palgaarvestus
Halda töötajate ja tarnijate palgaarvestust enam kui 190 riigis ja enam kui 145 valuutas.
Jaemüük
Müüge rahvusvahelistele klientidele, makske tarnijatele ja hallake tegevust meie globaalsete makselahenduste abil.
Finantsasutused
Integreerige sujuvalt Xe globaalsed makselahendused, et täiustada oma finantsasutuse teenusteportfelli.
Võtke ühendust FX-spetsialistiga
Avastage, kuidas meie täiustatud äriplatvorm aitab teil vähendada valuutakulusid, säästa aega ja lihtsustada toiminguid. Võtke meiega ühendust, et arutada oma ainulaadseid ärivajadusi juba täna.