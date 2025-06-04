  1. Home
Globaalsete ärimaksete lihtsustamine

Hoidke, hallake ja saatke raha üle maailma ühelt ärikontolt. Kiirenda makseid, vähenda kulusid ja halda valuutavahetust enesekindlalt.

Usaldusväärne enam kui 15 000 ettevõtte poolt, liigutades aastas üle 130 miljardi dollari

USA osariigi litsents ja FinCENi registreering turvaliste ärimaksete tegemiseks

Euronet Worldwide'i omanduses, NASDAQ-il noteeritud ja enam kui 30-aastase kogemusega finantsteenuste valdkonnas

Mitme valuutaga kontod

Hoidke, konverteerige ja saatke kõik ühes kohas

Ava ja halda mitme valuutaga kontosid ilma seadistus- või kuutasudeta. Konverteeri siis, kui kurss sulle sobib, ja saada makseid koheselt ettemakstud saldodega.

Maksa õigeaegselt plaaniliste maksetega

Planeeri maksed ette, et need läheksid automaatselt välja sinu valitud kuupäeval, et vältida tähtaegade ületamist ja vähendada viimase hetke maksetega seotud stressi.

Maksa korraga mitmele saajale

Saada makseid mitmele saajale, olgu neid siis paar või paar sada. Alates palgaarvestusest kuni tarnijate väljamakseteni muudab Xe suuremahulised väljamaksed kiiremaks ja lihtsamaks.

Meeskonna juurdepääsu ja õiguste seadistamine

Määrake kasutajarollid, et kontrollida, kes saab makseid vaadata, luua või kinnitada, pakkudes teile rangemat sisekontrolli ja sujuvamat kinnitamise töövoogu.

Saada makseid enam kui 190 riiki minutitega

Rahvusvahelised maksed ei pea olema kallid, aeglased ega keerulised. Xe aitab teie ettevõttel raha kiiremini ja kaugemale liigutada, pakkudes soodsaid ülekandeid enam kui 190 riiki enam kui 145 valuutas.

Kaitske oma marginaale turu volatiilsuse eest

Kõikuvad vahetuskursid ei pea teie lõpptulemust mõjutama. Kasutage valuutariski juhtimiseks, maksete planeerimiseks ja kasumimarginaalide kaitsmiseks võimsaid tööriistu, nagu forward-lepingud, limiitkorraldused ja optsioonid. Loo valuutariski strateegia koos ühe meie kogenud diileriga.

Sisseehitatud lahendused

Globaalsed lahendused otse teie ERP-st

Ühendage Xe globaalsed makselahendused levinud ERP-platvormidega nagu Microsoft Dynamics 365 ja Sage Intacct. Koondage kõik oma maksed, töövood ja aruandlus ühte kohta, et tagada kiirem tegevus, selgem ülevaade ja nutikam rahavoogude haldamine.

ERP makselahendused

Maailma usaldusväärseim valuutaandmete API

Xe valuutaandmete API pakub reaalajas, täpset ja usaldusväärset valuutavahetusteavet enam kui 170 ülemaailmse valuuta kohta. Integreerige andmeid, mis pärinevad enam kui 100-lt väga hea mainega finantsandmete pakkujalt ja keskpangalt.

Lisateave meie API kohta

Miks ettevõtted valivad Xe

Rohkem kui 30-aastase valuutakogemuse, läbipaistvate kurssi ja lihtsa veebiplatvormiga muudame rahvusvaheliste rahaülekannete haldamise ja saatmise lihtsaks.

hedging risk small

Kulutõhusad globaalsed maksed

Saatke raha enam kui 190 riiki ja makske töötajatele ning tarnijatele konkurentsivõimeliste vahetuskursside ja läbipaistvate tasudega. Saa igast Xe-ga tehtud maksest rohkem kasu.

shield-check

Reguleeritud ülemaailmsete ametivõimude poolt

Teie rahalised vahendid on kaitstud reguleeritud kaitsemeetmete, tipptasemel finantspartnerite ja ettevõtte tasemel turvalisuse abil, nii et saate raha enesekindlalt liigutada.

trophy

Fortune 500 võrgustiku toel

Xe on osa Euronet Worldwide'ist, mis on NASDAQ-il noteeritud ettevõte, mille turukapitalisatsioon on üle 4 miljardi dollari ja millel on üle 30 aasta kogemust finantsteenuste turuliidripositsioonil.

Human support whenever you need it

Inimlik tugi alati, kui seda vajad

Saa ööpäevaringne juurdepääs meie FX-spetsialistide meeskonnale. Xe-s tähendab tugi päris inimesi, päris vastuseid just siis, kui neid vajad.

Tööstuslahendused

Xe business contact support and help center

IT-teenused

Aitame IT-ettevõtetel säästa aega ja ressursse, lihtsustades samal ajal ülemaailmseid makseprotsesse.

Predictable product costs for manufacturing

Tootmine

Säilitage prognoositavad kulud ja kindlustage konkurentsivõimeline hinnakujundus, et olla teistest tootjatest ees.

Pay global partners

Reisimine

Pakume kohandatud globaalseid makselahendusi, mis aitavad reisibüroodel hallata valuutariski ja jääda kasumlikuks.

Pay international staff and contractors

Palgaarvestus

Halda töötajate ja tarnijate palgaarvestust enam kui 190 riigis ja enam kui 145 valuutas.

Accept payments in foreign countries

Jaemüük

Müüge rahvusvahelistele klientidele, makske tarnijatele ja hallake tegevust meie globaalsete makselahenduste abil.

Access reliable FX solutions

Finantsasutused

Integreerige sujuvalt Xe globaalsed makselahendused, et täiustada oma finantsasutuse teenusteportfelli.

Hakka oma globaalseid makseid lihtsustama

