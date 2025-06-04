- Home
- Valuutakonverteri API ja vahetuskursi API | Xe
Maailma usaldusväärseim valuutaandmete API
Meie valuutaandmete API-l on üle 30 aasta kogemust valuutavahetuse ja valuutavahetusega ning see pakub reaalajas, täpseid ja usaldusväärseid valuutavahetusandmeid sadade valuutade kohta üle maailma. Meie intressimäärad pärinevad otse finantsandmete pakkujatelt ja keskpankadelt.
Reaalajas, täpsed ja usaldusväärsed andmed enam kui 220 maailma valuuta kohta
Xe valuutaandmete API on integreeritud enam kui 100 väga maineka globaalse allikaga. See võimaldab meil pakkuda kõige täpsemaid ja ajakohasemaid andmeid. Tuvastame ja filtreerime dünaamiliselt kõik vead, pakkudes teile valuuta API-t ja andmeid, millele saate toetuda.
Lihtne ja kiire rakendamine
Meie valuutaandmete API on loodud arendajatele. Meie abil on teie olemasoleva tarkvaraga ühendamine lihtne. Saate SDK-d Java, NodeJS, PHP ja Pythoni jaoks.
Valuuta konverteerimise tööriistad ja kursid
Saage rohkem kui lihtsalt reaalajas andmeid. XECD pakub ajaloolisi kursse, kuukeskmisi, valuuta volatiilsust ja võimalust lisada intressimääradele kohandatavat marginaali.
220+ valuutat, metalli ja krüptovaluutat
Meie valuutaandmete API pakub sadu valuutasid, väärismetalle, valitud krüptovaluutasid ja täpseid keskpanga kursse kogu maailmas.
Täpsed, usaldusväärsed ja ajakohased hinnad
Vaadake uuendatud hindu iga 60 sekundi järel. Meie valuutablenderiga tagab Xe, et meie valuutaandmete API-l on kõige täpsemad globaalsed kursid.
Võimas ja skaleeritav valuutaandmete API
Xe valuutaandmete API-t kasutavad tuhanded ettevõtted, alates VKEdest kuni Fortune 500 ettevõteteni kõigis tööstusharudes. Meie FX valuutakonverteri API abil saate garanteeritud kättesaadavuse, skaleeritavad mahud ja vastused millisekundite jooksul. Integreerige see hõlpsalt oma praeguse tarkvaraga, sh Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP ja teised.
Põhjalik API dokumentatsioon
Meie üksikasjalik valuuta API dokumentatsioon on täis lihtsaid juhiseid ja koodinäiteid hõlpsaks rakendamiseks.
Mittetehniline kiirjuhend – testige meie API-t tasuta prooviperioodiga
Tehnilise spetsifikatsiooni PDF-fail – võimas JSON API arendajatele
Xe Currency Data Swagger – juurdepääs kliendi- ja serveripoolsele SDK-le
Meie API GitHubi hoidla – saage meie valuutaandmete API-st maksimumi
Valige oma pakett
Xe valuutaandmete API pakub teie ettevõtte vajadustele vastavaid usaldusväärseid vahetuskursse. Valige hinnavärskenduste sagedus ja API hinnapäringute arv kuus.
Kui allolevad plaanid ei vasta teie vajadustele, võtke meiega ühendust.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Tee meiega koostööd
Otsime tarkvaramüüjaid, IT-spetsialiste ja soovituspartnereid, kes meiega koostööd teeksid ja meie API-t kasutaksid uuenduslike toodete ja teenuste loomiseks.
Partnerlus Xe Currency Dataga pakub tugevat infrastruktuuri, hästi dokumenteeritud API-t, edasijaotusvõimalusi, ühisbrändingut ja suunamisprogrammide võimalusi.
ISV-d
Meie API on suurepärane lahendus sõltumatutele tarkvaramüüjatele, kes soovivad valuutakursi andmeid toodetesse integreerida. Kasutage XECD-d reaalajas hindade, ajalooliste andmete ja muu nägemiseks. See täiustab teie tooteid ja pakub klientidele rohkem väärtust.
IT-spetsialistide teenused
XECD-d on lihtne kasutada, kuid mõned ettevõtted võivad vajada abi integreerimise, kohandamise ja muude tehniliste aspektidega. Meiega koostööd tehes saate pakkuda oma klientidele terviklikku lahendust, mis hõlmab meie API-t ja teie asjatundlikkust.
Soovitused
Liitu meie suunamisprogrammiga, et saada lisatulu. Teeni vahendustasu iga eduka soovituse pealt, mille meile saadad. Pakume ka ühisbrändingu võimalusi, mis võimaldavad teil meie tooteid ja teenuseid oma kaubamärgi all reklaamida.
Integreeri Xe valuutaandmete API
Xe-s oleme pühendunud kvaliteetse toe pakkumisele. Meil on hea meel kohandada valuutaandmete API paketti teie ettevõtte ainulaadsele kasutusjuhtumile. Kui olete huvitatud koostööst Xe-ga, võtke meiega ühendust.
Lisateabe saamiseks külastage meie KKK lehte.
Xe otsib alati uusi ideid, kuidas jagada meie globaalselt usaldusväärseid valuutaandmeid. Kas vajate ikka abi? Helistage meile: +1 416 214-5606 - Valik 1
Valuutaandmete API KKK
Xe valuutaandmete API on arendajasõbralik tööriist, mis pakub reaalajas täpseid vahetuskursiandmeid enam kui 220 valuuta kohta enam kui 100 ülemaailmsest allikast. Rakenda XECD, et saada juurdepääs ajaloolistele kurssidele, kuukeskmistele ja valuuta volatiilsusele.
Meie valuutaandmete API on usaldusväärne API, mis ammutab kursse enam kui 100 finantsallikast ja keskpangast. Tuvastame ja filtreerime välja kõik vead ning värskendame vahetuskursi andmeid iga 60 sekundi järel, et saada kõige ajakohasem teave.
Lisafunktsioonid võivad olenevalt teie paketist erineda. Kõigil XECD API-del on:
Reaalajas ja ajaloolised vahetuskursid
Kuu keskmised
Valuuta volatiilsuse andmed
Ajaraami päringud
Kohandatavad marginaali- ja hinnakujundusfunktsioonid
Integratsiooniprotsessi võimalikult lihtsaks muutmiseks pakub Xe SDK-sid Javas, NodeJS-is, PHP-s ja Pythonis. Pakume ka ulatuslikku API dokumentatsiooni, näiteks mittetehnilist kiirjuhendit, tehnilise spetsifikatsiooni PDF-faili ja GitHubi repositooriumi.
Xe API on skaleeritav ja seda saab integreerida platvormidega nagu Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP ja teised. Sõltuvalt teie paketist töötab valuutaandmete API ERP-de, CRM-ide ja SaaS-rakendustega.
Jah! Xe pakub tasuta prooviperioodi, et saaksite uurida API võimalusi ja näha, kuidas see teie tarkvarakeskkonda sobib. Proovi seda enne paketi valimist ise ja kohustusteta.