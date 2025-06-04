  1. Home
Maailma usaldusväärseim valuutaandmete API

Meie valuutaandmete API-l on üle 30 aasta kogemust valuutavahetuse ja valuutavahetusega ning see pakub reaalajas, täpseid ja usaldusväärseid valuutavahetusandmeid sadade valuutade kohta üle maailma. Meie intressimäärad pärinevad otse finantsandmete pakkujatelt ja keskpankadelt.

Reaalajas, täpsed ja usaldusväärsed andmed enam kui 220 maailma valuuta kohta

Xe valuutaandmete API on integreeritud enam kui 100 väga maineka globaalse allikaga. See võimaldab meil pakkuda kõige täpsemaid ja ajakohasemaid andmeid. Tuvastame ja filtreerime dünaamiliselt kõik vead, pakkudes teile valuuta API-t ja andmeid, millele saate toetuda.

Lihtne ja kiire rakendamine

Meie valuutaandmete API on loodud arendajatele. Meie abil on teie olemasoleva tarkvaraga ühendamine lihtne. Saate SDK-d Java, NodeJS, PHP ja Pythoni jaoks.

Valuuta konverteerimise tööriistad ja kursid

Saage rohkem kui lihtsalt reaalajas andmeid. XECD pakub ajaloolisi kursse, kuukeskmisi, valuuta volatiilsust ja võimalust lisada intressimääradele kohandatavat marginaali.

220+ valuutat, metalli ja krüptovaluutat

Meie valuutaandmete API pakub sadu valuutasid, väärismetalle, valitud krüptovaluutasid ja täpseid keskpanga kursse kogu maailmas.

Täpsed, usaldusväärsed ja ajakohased hinnad

Vaadake uuendatud hindu iga 60 sekundi järel. Meie valuutablenderiga tagab Xe, et meie valuutaandmete API-l on kõige täpsemad globaalsed kursid.

Võimas ja skaleeritav valuutaandmete API

Xe valuutaandmete API-t kasutavad tuhanded ettevõtted, alates VKEdest kuni Fortune 500 ettevõteteni kõigis tööstusharudes. Meie FX valuutakonverteri API abil saate garanteeritud kättesaadavuse, skaleeritavad mahud ja vastused millisekundite jooksul. Integreerige see hõlpsalt oma praeguse tarkvaraga, sh Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP ja teised.

Põhjalik API dokumentatsioon

Meie üksikasjalik valuuta API dokumentatsioon on täis lihtsaid juhiseid ja koodinäiteid hõlpsaks rakendamiseks.

Mittetehniline kiirjuhend – testige meie API-t tasuta prooviperioodiga

Tehnilise spetsifikatsiooni PDF-fail – võimas JSON API arendajatele

Xe Currency Data Swagger – juurdepääs kliendi- ja serveripoolsele SDK-le

Meie API GitHubi hoidla – saage meie valuutaandmete API-st maksimumi

Valige oma pakett

Xe valuutaandmete API pakub teie ettevõtte vajadustele vastavaid usaldusväärseid vahetuskursse. Valige hinnavärskenduste sagedus ja API hinnapäringute arv kuus.

Kui allolevad plaanid ei vasta teie vajadustele, võtke meiega ühendust.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Contact us
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Tee meiega koostööd

Otsime tarkvaramüüjaid, IT-spetsialiste ja soovituspartnereid, kes meiega koostööd teeksid ja meie API-t kasutaksid uuenduslike toodete ja teenuste loomiseks.

Partnerlus Xe Currency Dataga pakub tugevat infrastruktuuri, hästi dokumenteeritud API-t, edasijaotusvõimalusi, ühisbrändingut ja suunamisprogrammide võimalusi.

ISV-d

Meie API on suurepärane lahendus sõltumatutele tarkvaramüüjatele, kes soovivad valuutakursi andmeid toodetesse integreerida. Kasutage XECD-d reaalajas hindade, ajalooliste andmete ja muu nägemiseks. See täiustab teie tooteid ja pakub klientidele rohkem väärtust.

IT-spetsialistide teenused

XECD-d on lihtne kasutada, kuid mõned ettevõtted võivad vajada abi integreerimise, kohandamise ja muude tehniliste aspektidega. Meiega koostööd tehes saate pakkuda oma klientidele terviklikku lahendust, mis hõlmab meie API-t ja teie asjatundlikkust.

Soovitused

Liitu meie suunamisprogrammiga, et saada lisatulu. Teeni vahendustasu iga eduka soovituse pealt, mille meile saadad. Pakume ka ühisbrändingu võimalusi, mis võimaldavad teil meie tooteid ja teenuseid oma kaubamärgi all reklaamida.

Integreeri Xe valuutaandmete API

Xe-s oleme pühendunud kvaliteetse toe pakkumisele. Meil on hea meel kohandada valuutaandmete API paketti teie ettevõtte ainulaadsele kasutusjuhtumile. Kui olete huvitatud koostööst Xe-ga, võtke meiega ühendust.

Lisateabe saamiseks külastage meie KKK lehte.

Korduma kippuvad küsimused

Xe otsib alati uusi ideid, kuidas jagada meie globaalselt usaldusväärseid valuutaandmeid. Kas vajate ikka abi? Helistage meile: +1 416 214-5606 - Valik 1

 
 
 
 
 

Valuutaandmete API KKK

Xe valuutaandmete API on arendajasõbralik tööriist, mis pakub reaalajas täpseid vahetuskursiandmeid enam kui 220 valuuta kohta enam kui 100 ülemaailmsest allikast. Rakenda XECD, et saada juurdepääs ajaloolistele kurssidele, kuukeskmistele ja valuuta volatiilsusele.

Meie valuutaandmete API on usaldusväärne API, mis ammutab kursse enam kui 100 finantsallikast ja keskpangast. Tuvastame ja filtreerime välja kõik vead ning värskendame vahetuskursi andmeid iga 60 sekundi järel, et saada kõige ajakohasem teave.

Lisafunktsioonid võivad olenevalt teie paketist erineda. Kõigil XECD API-del on:

  • Reaalajas ja ajaloolised vahetuskursid

  • Kuu keskmised

  • Valuuta volatiilsuse andmed

  • Ajaraami päringud

  • Kohandatavad marginaali- ja hinnakujundusfunktsioonid

Integratsiooniprotsessi võimalikult lihtsaks muutmiseks pakub Xe SDK-sid Javas, NodeJS-is, PHP-s ja Pythonis. Pakume ka ulatuslikku API dokumentatsiooni, näiteks mittetehnilist kiirjuhendit, tehnilise spetsifikatsiooni PDF-faili ja GitHubi repositooriumi.

Xe API on skaleeritav ja seda saab integreerida platvormidega nagu Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP ja teised. Sõltuvalt teie paketist töötab valuutaandmete API ERP-de, CRM-ide ja SaaS-rakendustega.

Jah! Xe pakub tasuta prooviperioodi, et saaksite uurida API võimalusi ja näha, kuidas see teie tarkvarakeskkonda sobib. Proovi seda enne paketi valimist ise ja kohustusteta.