Pettuste ennetamine algab teadlikkusest
Petturid leiavad alati uusi viise inimeste petmiseks, kuid informeeritus võib teid ohvriks langemisest päästa. Levinud pettuste mõistmise ja nende äratundmise abil saate kaitsta oma raha ja isikuandmeid.
Levinud pettused, millele tähelepanu pöörata
Pettuste vältimise esimene samm on teada, kuidas neid ära tunda. Alates kinnisvaraostupettustest kuni võltsitud investeerimisvõimalusteni on oluline hoiatavaid märke ära tunda.
Suhtepettused
Sa kohtad internetis kedagi, kes väidab end olevat välismaal. Kuigi te pole kunagi päriselt kohtunud, on nad teie usalduse võitnud. Järsku küsivad nad raha "hädaolukorraks". Nad lubavad sulle raha tagasi maksta, aga ei tee seda kunagi.
Kinnisvarapettused
Leiad välismaal kinnisvara eest suurepärase pakkumise, mis tundub liiga hea, et olla tõsi. Müüja tundub ehtne ja küsib vara tagamiseks tagatisraha, kuigi sa pole seda veel isiklikult näinud. Kui olete makse teinud, kaob müüja.
Abivajavate sugulaste pettused
Saate kõne kelleltki, kes väidab end olevat raha vajav pereliige. Nad ei taha üksikasju jagada ja paluvad, et te seda kellelegi ei räägiks. Sa saadad raha, aga avastad, et nad polnud need, kelleks nad end väitsid.
Investeerimispettused
Võõras inimene võtab sinuga ühendust investeerimisvõimalusega, mis tundub liiga hea, et sellest loobuda. Nad lubavad teile suurt tulu minimaalse riskiga või ilma selleta. Nad kutsuvad teid üles tegutsema kiiresti, enne kui turg muutub. Aga kui oled investeerinud, on su raha kadunud.
Haavatavate isikute pettused
Pettur sihib 60-aastaseid või vanemaid ohvreid ja teeskleb end olulise isikuna, näiteks valitsusametnikuna. Võite saada kõne, e-kirja või kirja, milles teatatakse, et olete võlgu ja kui te kohe ei maksa, algatatakse kohtumenetlus.
Ettemaksupettused
Saate e-kirja, mis teatab, et teil on õigus laenule ilma krediidikontrolli vajaduseta. Te esitate taotluse ja teil palutakse laenu avamiseks tasuda. Pärast maksmist saad teada, et ettevõte oli pettus ja laenu polnudki algusest peale.
Identiteedivarguste pettused
Sulle helistab keegi, kes väidab end olevat sinu pangast. Nad küsivad teie konto kinnitamiseks isiklikku teavet, näiteks teie sotsiaalkindlustusnumbrit. Pärast oma andmete jagamist hakkavad ilmuma volitamata tehingud.
Telemarketingi pettused
Saate ootamatu kõne ettevõttelt, kes teatab, et olete võitnud auhinna, kuid selle kättesaamiseks peate tegema ettemaksu või esitama isikuandmeid. Pärast raha saatmist pole auhinda kusagil näha ja ettevõttega ei saa ühendust.
Kaugpettused
Hüpikaknas hoiatatakse teid, et teie arvuti on nakatunud, ja pakutakse tugiteenuse numbrit. Kui helistate, küsivad nad probleemi lahendamiseks kaugjuurdepääsu. Kui nad ligipääsu saavad, muudavad nad teie paroole ja lukustavad teid teie kontodele.
Appi, mind on petetud!
Kui arvate, et olete pettuse ohver, tegutsege kohe. Salvesta kõik asjakohased andmed, näiteks nimed, kontaktandmed või muud suhtlust tõendavad dokumendid. Võtke ühendust oma kohaliku politseiga või esitage pettustevastasele meeskonnale avaldus.
Otsi märke
Kuigi petised võivad inimeste petmiseks kasutada mitmesuguseid nippe, on olemas selgeid märke, mis võivad end reeta. Esitage endale need küsimused kahtlase tegevusega tegeledes.
Kas see on liiga hea, et olla tõsi?
Petturid tekitavad sageli elevust, et panna sind impulsiivselt tegutsema ja tähelepanu kõrvale juhtida ohumärkidest. Otsi pakkumisi, mis lubavad kiiret ja lihtsat raha või nõuavad isikuandmeid. Uuri alati pakkumisi ja usalda oma sisetunnet, kui midagi tundub valesti olevat.
Kas tunned survet?
Kuigi usaldusväärsed ettevõtted annavad sulle ruumi oma valikute kaalumiseks, loovad petised pakilisuse tunde, et avaldada sulle survet kiirete otsuste langetamiseks. Otsi fraase nagu „ajutine pakkumine” või muid olukordi, mis tunduvad liiga kiirustades tehtud.
Kas nad annavad lubadusi?
Iga investeeringuga kaasneb teatud risk ja kasum ei ole garanteeritud. Petturid kasutavad veenvat keelt, näiteks „kõrge tootlus” või „riskita”, et jätta teile vale turvatunne. Enne finantsotsuste langetamist uurige alati ja esitage küsimusi.
Kas see on ootamatu?
Päris pakkumised ei tule tavaliselt eikusagilt. Võtke alati aega, et pakkumist ja teiega ühendust võtvat isikut kontrollida. Ole ettevaatlik külmade kõnede, ootamatute meilide või sotsiaalmeedia sõnumite suhtes, mis reklaamivad võimalusi, mis tunduvad liiga head, et olla tõsi.
Mida Xe sinult kunagi ei palu
Me ei küsi teilt kunagi isikuandmeid ega finantsandmeid e-posti ega sotsiaalmeedia teel. Kui vajame teilt lisateavet, saadame teile e-kirja juhistega dokumentide üleslaadimiseks meie platvormi kaudu.
Ressursid pettuste mõistmiseks
Mida rohkem sa pettuste ennetamisest tead, seda parem. Kasutage neid ressursse pettuste kohta lisateabe saamiseks.
FTC - USA
Lisateavet pettuste kohta leiate föderaalse kaubanduskomisjoni ressurssidest, näiteks artiklitest, juhenditest ja videotest. Regulaarsete värskendustega tekkivate pettuste kohta olete alati kursis.
USA.gov
USA.gov näitab teile, kuidas pettustest teatada kohalikele õiguskaitseorganitele ja FTC-le. See jagab lisaressursse pettuste vältimiseks ja linke föderaal- ja osariigi asutustele toetuse saamiseks.
ScamWatch - AU
Hinnake oma riski ja tuvastage ScamWatchi abil võimalikud pettused. Inimesed saavad osaleda kogukonna aruteludes pettuste üle, millega nad on kokku puutunud, et näidata teistele, mida vältida.
CAFC - CA
Püsige kursis uusimate petuskeemidega Kanada Pettustevastase Keskuse uudiste abil. Teabe abil internetipettuste, telefonipettuste ja identiteedivarguste kohta teate alati, millele tähelepanu pöörata.
GASA
Ülemaailmne pettusevastane liit teeb koostööd valitsuste, organisatsioonide ja tarbijarühmadega, et suurendada pettustealast teadlikkust artiklite, esitluste ja parimate tavade kaudu.
IC3
Kui olete pettuse ohver, on oluline kohe tegutseda, et kahju minimeerida. Esitage kaebus otse FBI-le internetikuritegude kaebuste keskuse kaudu.