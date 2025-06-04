Xe valuutakonverter

Kontrollige reaalajas valuutavahetuskursse

Alates

1$

Kuni

0.85

1.00 USD = 0.85783238 EUR

Keskmine turukurss seisuga 03:40 UTC

Kasutame oma konverteris keskmist turukurssi.

Reaalajas vahetuskursid

Võrdle enam kui 100 valuutat reaalajas ja leia õige hetk raha ülekandmiseks

Diagramm (24h)
1
Xe valuuta tööriistad

FX-i ülevaated, täiustatud indikaatorid, reaalajas uudistevood ja kohandatavad juhtpaneelid

Rahvusvahelised ülekanded

Saada raha 190 riiki 130 valuutas. Nautige paindlikke raha saatmise ja vastuvõtmise viise.
Lisateave

Hindade märguanded

Määrake mis tahes valuutapaari jaoks tasuta kursihoiatused. Teavitame teid teie soovitud hinnaga.
Lisateave

Ajaloolised valuutakursid

Analüüsige mis tahes valuuta kursimuutusi mõne päeva, nädala, kuu või aasta jooksul. Hankige automatiseeritud valuutavoog Xe Currency Data API kaudu.
Lisateave

IBAN-kalkulaator

Otsi ja valideeri oma IBAN-i (rahvusvaheline pangakonto number), et veenduda ülekande õigesse sihtkohta saatmises.
Lisateave

Valuuta e-posti värskendused

Saage iga päev turgude, vahetuskursside ja uudiste analüüs otse oma postkasti.
Lisateave

Xe valuutaandmete API

Pakume kommertsklassi vahetuskursse enam kui 3000 ettevõttele üle maailma

Maailma usaldusväärseim valuutaandmete allikas

Meie vahetuskursi API pakub reaalajas, täpseid ja usaldusväärseid andmeid sadade valuutade kohta. Xe omanduses olevad intressimäärad pärinevad otse finantsandmete pakkujatelt ja hea mainega pankadelt.
Lisateave 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe äri jaoks

Lihtsustatud globaalsed ärimaksed.

Olenemata sellest, kas vajate piiriüleseid makseid või valuutariski maandamise lahendusi, oleme teie jaoks olemas. Planeeri rahvusvahelisi ülekandeid 130 valuutas enam kui 190 riigis.

Ärimaksed

