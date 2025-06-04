Dedicated expert support

Teie ainulaadsetele vajadustele kohandatud tugi
Kas soovite broneerida ülekande või vajate abi oma kontoga? Meie pühendunud ekspertide meeskond on siin, et pakkuda teile vajalikku tuge.
Toetuse tüübid
Ülekande tugi
Vajad abi transfeeri broneerimisel või oled protsessi käigus mõnes etapis ummikus? Meie klienditeenindusmeeskond on siin, et teid aidata, tagades teie tehingute tõhusa haldamise iga kord.
Konto tugi
Meie klienditeenindus on siin, et aidata teid kõigi kontoga seotud probleemide korral. Me mõistame, kui frustreerivad need võivad olla, ja oleme pühendunud teie Xe kogemuse sujuvaks ja stressivabaks muutmisele.
Abikeskus
Xe abikeskus pakub kiireid vastuseid levinud küsimustele – alates sisselogimisabist kuni turvalisuse ja värskendusteni –, muutes lahenduste leidmise ja konto tõhusa haldamise lihtsaks.
Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt
Rahvusvaheliste rahaülekannete puhul mõistame, et mõnikord vajate lisajuhiseid. Olenemata sellest, kas teed tavapärast ülekannet või haldad suuremat tehingut, on meie pühendunud ekspertide meeskond siin, et sind igal sammul abistada.
Saage personaalset tuge suurte rahaülekannete jaoks
Suurte summade rahvusvaheliseks ülekandmiseks vajate enamat kui lihtsalt head kurssi – vajate kõrgemaid saatmislimiite, personaalset tuge ja turvalisi ülekandeid. Meie klienditeenindusmeeskond on siin selleks, et tagada teie tehingu sujuv menetlemine ja et saaksite oma rahast maksimumi.
Abi saamiseks võtke ühendust meie meeskonnaga ...
Raha saatmine
Vajad abi oma esimese ülekandega? Meil on hea meel aidata tagada, et teie raha jõuaks kohale turvaliselt, kiiresti ja õigeaegselt.
Konto loomine
Konto loomine on lihtne. Kui vajate abi, on meie pühendunud meeskond siin, et muuta protsess sujuvaks.
Rahaülekanded
Ei tea, kuidas maksta? Meie meeskond aitab teil maksevõimalusi valida, et teie ülekandeprotsess oleks stressivaba.
Ülekandelimiidid
Me ütleme teile, kui palju saate ühe ülekandega saata, olenevalt teie valuutast ja asukohast.
Suurepäraste hindade saamine
Oleme uhked oma panku ületavate intressimäärade üle. Lubage meil juhatada teid läbi, kuidas oma raha eest parimat väärtust saada.
Turvalisuse tundmaõppimine
Kas olete mures turvalisuse pärast? Meie meeskond on siin, et selgitada meie täiustatud kaitse- ja turvameetmeid.
Kas olete valmis oma ülekannet arutama?
Meie tugimeeskond on siin, et muuta teie kogemus sujuvaks, alates teie küsimustele vastamisest kuni teie juhendamiseni igal sammul. Võtame teid ühendust.
Vestle meie meeskonnaga enam kui 100 keeles
Kiire abi saamiseks võtke meie hooldusmeeskonnaga ühendust reaalajas vestluse kaudu. Olenemata sellest, kas vajate abi parooli lähtestamisel, isikuandmete värskendamisel või konto seadetes navigeerimisel, pakume teile vajalikku tuge.
Külasta meie abikeskust, et õppida omas tempos
Meie abikeskusest leiate kõik vajaliku oma Xe konto ja rahaülekannete haldamiseks. Alates tõrkeotsingust kuni ülekannete seadistamiseni leiate kasulikke KKK-sid ja juhendeid. Enamik vastuseid on vaid hiireklõpsu kaugusel, aga kui vajate rohkem abi, on meie tugimeeskond samuti siin.
Korduma kippuvad küsimused (KKK)
Ülekande lõpuleviimist võivad takistada mitmed tegurid:
Ebapiisavad vahendid: Veenduge, et teie kontol oleks piisavalt vahendeid ülekande summa ja sellega seotud tasude katmiseks.
Vale saaja andmed: kontrollige saaja andmete, näiteks pangakonto numbri ja SWIFT/BIC-koodi õigsust.
Regulatiivne vastavus: Ülekanded võidakse peatada vastavuskontrollide või finantsasutuste või valitsuste kehtestatud piirangute tõttu.
Tehnilised probleemid: aeg-ajalt esinevad süsteemivead võivad edastusprotsessi häirida.
Kui teie ülekannet ei õnnestunud lõpule viia, võtke abi saamiseks ühendust Xe klienditeenindusega.
Rahvusvahelise rahaülekande saamiseks:
Esitage oma pangarekvisiidid: jagage saatjaga oma pangakonto numbrit, SWIFT/BIC-koodi ja muud vajalikku teavet.
Kinnitage ülekande üksikasjad: Viivituste vältimiseks veenduge, et saatjal on täpne teave.
Oota sissemakset: Kui ülekanne on algatatud, kantakse raha teie kontole. Tavaliselt võtab see aega 1 kuni 3 tööpäeva, olenevalt valuutast ja riigist.
Kui teil on sisselogimisprobleeme:
Kontrollige volitusi: veenduge, et sisestate õige kasutajanime ja parooli.
Parooli lähtestamine: Kui olete parooli unustanud, kasutage selle lähtestamiseks sisselogimislehel valikut „Unustasin parooli”.
Tühjenda brauseri vahemälu: Mõnikord võib brauseri vahemälu tühjendamine sisselogimisprobleeme lahendada.
Võtke ühendust toega: kui probleemid püsivad, võtke abi saamiseks ühendust Xe klienditeenindusega.
Ülekande jälgimiseks:
Kasutage Xe rakendust või veebisaiti: logige oma kontole sisse ja navigeerige jaotisse „Tegevus” või „Ülekanded”, et vaadata oma ülekande olekut.
Võtke ühendust klienditeenindusega: Kui vajate lisateavet, võtke ühendust Xe klienditeenindusega.
Ülekanded võidakse tühistada järgmistel põhjustel:
Saatja päring: Saatja võis algatada tühistamise.
Nõuetele vastavuse probleemid: Regulatiivsed nõuded või turvaprobleemid võivad tühistamisi põhjustada.
Tehnilised vead: Süsteemi tõrked võivad mõnikord põhjustada tühistamisi.
Tühistatud ülekande kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Xe klienditeenindusega.
Esimese ülekande seadistamiseks:
Konto loomine: registreeru Xe veebisaidil või rakenduses.
Kinnitage oma isik: Täitke kõik vajalikud kinnitustoimingud vastavalt Xe nõuetele.
Sisesta ülekande andmed: sisesta saaja andmed ja summa, mida soovid saata.
Valige makseviis: Valige oma eelistatud makseviis.
Kinnita ülekanne: Vaata kõik üksikasjad üle ja kinnita ülekanne.