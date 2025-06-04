Dedicated support tailored to your needs

Teie ainulaadsetele vajadustele kohandatud tugi

Kas soovite broneerida ülekande või vajate abi oma kontoga? Meie pühendunud ekspertide meeskond on siin, et pakkuda teile vajalikku tuge.

Helista meile: +1 (800) 772-7779

Toetuse tüübid

Transfer Support

Ülekande tugi

Vajad abi transfeeri broneerimisel või oled protsessi käigus mõnes etapis ummikus? Meie klienditeenindusmeeskond on siin, et teid aidata, tagades teie tehingute tõhusa haldamise iga kord.

Helista meile: +1 (800) 772-7779
Account Support

Konto tugi

Meie klienditeenindus on siin, et aidata teid kõigi kontoga seotud probleemide korral. Me mõistame, kui frustreerivad need võivad olla, ja oleme pühendunud teie Xe kogemuse sujuvaks ja stressivabaks muutmisele.

Võtke ühendust klienditeenindusega
Help Centre

Abikeskus

Xe abikeskus pakub kiireid vastuseid levinud küsimustele – alates sisselogimisabist kuni turvalisuse ja värskendusteni –, muutes lahenduste leidmise ja konto tõhusa haldamise lihtsaks.

Külasta abikeskust
Dedicated expert support

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Rahvusvaheliste rahaülekannete puhul mõistame, et mõnikord vajate lisajuhiseid. Olenemata sellest, kas teed tavapärast ülekannet või haldad suuremat tehingut, on meie pühendunud ekspertide meeskond siin, et sind igal sammul abistada.

Helista meile: +1 (800) 772-7779
Get personalized support for large money transfers

Saage personaalset tuge suurte rahaülekannete jaoks

Suurte summade rahvusvaheliseks ülekandmiseks vajate enamat kui lihtsalt head kurssi – vajate kõrgemaid saatmislimiite, personaalset tuge ja turvalisi ülekandeid. Meie klienditeenindusmeeskond on siin selleks, et tagada teie tehingu sujuv menetlemine ja et saaksite oma rahast maksimumi.

Helista meile: +1 (800) 772-7779

Abi saamiseks võtke ühendust meie meeskonnaga ...

Sending money

Raha saatmine

Vajad abi oma esimese ülekandega? Meil on hea meel aidata tagada, et teie raha jõuaks kohale turvaliselt, kiiresti ja õigeaegselt.

Creating an account

Konto loomine

Konto loomine on lihtne. Kui vajate abi, on meie pühendunud meeskond siin, et muuta protsess sujuvaks.

Funding transfers

Rahaülekanded

Ei tea, kuidas maksta? Meie meeskond aitab teil maksevõimalusi valida, et teie ülekandeprotsess oleks stressivaba.

Sending limits

Ülekandelimiidid

Me ütleme teile, kui palju saate ühe ülekandega saata, olenevalt teie valuutast ja asukohast.

Competitive rates

Suurepäraste hindade saamine

Oleme uhked oma panku ületavate intressimäärade üle. Lubage meil juhatada teid läbi, kuidas oma raha eest parimat väärtust saada.

Secure transfers

Turvalisuse tundmaõppimine

Kas olete mures turvalisuse pärast? Meie meeskond on siin, et selgitada meie täiustatud kaitse- ja turvameetmeid.

Kas olete valmis oma ülekannet arutama?

Meie tugimeeskond on siin, et muuta teie kogemus sujuvaks, alates teie küsimustele vastamisest kuni teie juhendamiseni igal sammul. Võtame teid ühendust.

Helista meile: +1 (800) 772-7779
Chat with our team in over 100 languages

Vestle meie meeskonnaga enam kui 100 keeles

Kiire abi saamiseks võtke meie hooldusmeeskonnaga ühendust reaalajas vestluse kaudu. Olenemata sellest, kas vajate abi parooli lähtestamisel, isikuandmete värskendamisel või konto seadetes navigeerimisel, pakume teile vajalikku tuge.

Võtke meiega ühendust Abikeskus
Want to find the answers yourself?

Külasta meie abikeskust, et õppida omas tempos

Meie abikeskusest leiate kõik vajaliku oma Xe konto ja rahaülekannete haldamiseks. Alates tõrkeotsingust kuni ülekannete seadistamiseni leiate kasulikke KKK-sid ja juhendeid. Enamik vastuseid on vaid hiireklõpsu kaugusel, aga kui vajate rohkem abi, on meie tugimeeskond samuti siin.

Külasta abikeskust

Korduma kippuvad küsimused (KKK)