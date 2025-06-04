Currency converter & money transfer app

Valuutakonverter ja rahaülekande rakendus

Xe rakendusel on kõik, mida vajate ülemaailmseteks rahaülekanneteks ja valuuta konverteerimiseks. Konverteeri valuutasid, kontrolli reaalajas kursse ja kanna raha turvaliselt üle täieliku tasude läbipaistvusega. Laadige alla juba täna!

Xe rakenduse funktsioonid

Sending money

Saada raha

Kanna raha hõlpsalt üle enam kui 190 riiki ja enam kui 130 valuutas vaid mõne puudutusega. Meie lihtne liides tagab sujuva kogemuse, muutes raha saatmise ülemaailmselt lihtsaks.

Track every step of the way

Jälgi oma ülekannet

Ole oma ülekannete staatusega reaalajas kursis. Saate oma tehinguid igal sammul hõlpsalt jälgida, tagades meelerahu ja vajaliku täieliku läbipaistvuse.

Set rate alerts with Xe

Määrake hinnahoiatused

Ära kunagi jäta kasutamata võimalust säästa. Seadista kursihoiatused ja saa teavitus, kui sinu soovitud vahetuskurss on saavutatud, aidates sul igast ülekandest maksimumi võtta.

Competitive rates

Vaata vahetuskursse

Saa juurdepääs reaalajas vahetuskurssidele igal ajal ja igal pool. Meie rakendus pakub sulle uusimaid kursse, et saaksid teha teadlikke otsuseid ja püsida valuutaturul sammu võrra ees.

Set up push notifications with Xe

Saage märguandeid

Püsige kursis reaalajas push-teavitustega. Saa koheselt värskendusi oma rahaülekannete, vahetuskursihoiatuste ja oluliste kontotegevuste kohta, tagades, et sul on alati kontroll.

Securely login with Xe

Turvaline sisselogimine

Turva oma konto vaevata Face ID või Touch ID abil. Need biomeetrilised sisselogimismeetodid pakuvad kiiret ja turvalist viisi oma kontole juurdepääsuks, tagades, et ainult teie saate oma teavet avada.

Send on the go with Xe

Saada raha liikvel olles

Xe rakendusega on raha saatmine üle maailma lihtne. Nautige kiireid ja turvalisi ülekandeid oma nutitelefonist igal ajal ja igal pool. Olenemata sellest, kas tegemist on isiklike või äriliste vajadustega, Xe annab rahvusvaheliste rahaülekannete võimaluse otse teie taskusse.

Easier mobile transfers with Xe

Mugavad mobiilsed rahaülekanded

Vabane traditsioonilise mobiilipanganduse piirangutest kiiremate ja paindlikumate pankadevaheliste ülekannetega. Saa paremad hinnad, väldi suuri tasusid ja saada raha enam kui 190 riiki – kõik mugavalt oma mobiilseadmest.

Raha ülekandmine üle maailma on lihtne

Create account

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul meie Xe rakendusega. Luba märguanded, et saada värskendusi oma ülekande edenemise kohta.

Ways to send money with Xe

Raha saatmise viisid

Valige igale oma vajadusele sobiv makseviis.

Otsekorraldus
Võtab teie pangast raha. Tavaliselt saabub 3 tööpäeva jooksul.

Pangaülekanne
Ülekanne teie pangast meie omale. Tavaliselt saabub 24 tunni jooksul.

Deebet-/krediitkaart
Kiireim meetod, kuid sisaldab väikeseid tasusid. Raha saabub peaaegu koheselt.

Registreeru ja saada raha
Ways to receive money with Xe

Raha saamise viisid

Pakume mugavaid võimalusi raha vastuvõtmiseks kogu maailmas.

Pangadeposiit
Saada otse sadadele suurematele pankadele üle maailma.

Sularaha kättesaamine
Võta sularaha kätte enam kui 500 000 asukohas enam kui 150 riigis.

Mobiilne rahakott
Saada raha otse oma lähedase mobiiltelefonile enam kui 35 riigis.

Registreeru ja saada raha

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Rakenduse korduma kippuvad küsimused (KKK)