Hüpoteeklaenu kuludesse arvestatud kulud

Koduhind: see on kogusumma, mille olete nõus kodu eest maksma. Kinnisvara hind mõjutab otseselt laenusummat, igakuiseid hüpoteekmakseid ja üldkulusid. Kodu valides arvestage eelarve piires ka muude kuludega, nagu kinnisvaramaksud, kodukindlustus ja tehingukulud.

Sissemakse: Kodu ostmisel peate ette maksma protsendi kodu koguhinnast, mida nimetatakse ka sissemakseks. Suurem sissemakse vähendab laenusummat ja alandab igakuiseid makseid, väiksem sissemakse aga suurendab neid kulusid.

Intressimäär: Intressimäär on laenusumma protsent, mida laenuandja teilt raha laenamise eest küsib, mõjutades teie igakuist makset. Madalam intressimäär vähendab laenu kogukulu, kõrgem intressimäär aga suurendab seda. Intressimäärad võivad olla kogu laenuperioodi vältel fikseeritud või muutuvad.



Laenuperiood: Laenuperiood on aeg, mis kulub hüpoteeklaenu tagasimaksmiseks. Lühema tähtaja, näiteks 15 aasta, korral on kuumaksed suuremad, kuid intressimaksed üldiselt väiksemad. Pikem tähtaeg, näiteks 30 aastat, vähendab aga hüpoteekmakseid ja suurendab intressikulusid.

Kinnisvaramaks: Kinnisvaramaks on valitsuse maks, mis põhineb teie kodu väärtusel ja teie maksumääral. See aitab rahastada kohalikke koole, teedehooldust, avalikku infrastruktuuri ja hädaabiteenuseid. Maksate seda maksu igal aastal või osana oma igakuisest hüpoteeklaenu maksest.



Kodukindlustus: Kodukindlustus on poliis, mis kaitseb teid varaliste kahjude, varguste või vastutusnõuete eest. Enamik laenuandjaid nõuab seda, et tagada teie kodu remont või asendamine ettenägematu sündmuse korral.



PMI: Erahüpoteekkindlustus lisandub teie kuumaksele, kui maksate kodu ostmisel sisse vähem kui 20%. See kaitseb laenuandjat juhul, kui te ei suuda oma laenu tagasi maksta. Kui olete piisavalt kodukapitali kogunud, saate erahüpoteekkindlustuse eemaldada.



Korteriühistu: Majaomanikud, kes elavad elamukogukondades, näiteks naabruskonnas, korterelamukompleksis või ridaelamus, maksavad igakuiseid või iga-aastaseid korteriühistu tasusid. Tavaliselt katab see mugavuste, hoolduse ja muude kogukonnateenuste eest. Tasud ja eeskirjad on kogukonnati erinevad.



Lõppkulud: Lõppkulud on ettemaksud, mida maksate kinnisvara ostmisel. Tavaliselt jäävad need vahemikku 2–5% kodu koguhinnast ja sisaldavad laenuandja tasusid, omandiõiguse kindlustust, hindamiskulusid ja makse. Need kulud on kodu ostmise viimane samm ja tuleb tasuda tehingu lõpetamisel.





Hüpoteekmakse valem

See valem aitab teil arvutada oma igakuise hüpoteekmakse ainult laenusumma ja intressi põhjal. See ei sisalda lisakulusid, nagu kinnisvaramaksud, kodukindlustus ega muud tasud, mis võivad teie igakuist kogumakset suurendada.



Arvutage oma igakuised hüpoteekmaksed käsitsi selle valemi abil:





Siin on jaotus:



M = Kuumakse:

Sellele sa lahenduse otsid. Alustamiseks koguge oma laenuandmed. Need tegurid määravad, kui palju te iga kuu maksate.



P = Põhisumma:

See on laenujääk ehk kogu summa, mida te oma hüpoteegi pealt veel võlgnete. Teie laenujääk mõjutab otseselt teie igakuist makset, intressikulusid ja kodu omakapitali. Jäägi vähenedes suurendate oma kinnisvara omandiõigust.



r = Kuu intressimäär:

Hüpoteeklaenu intressimäär on aastane intressimäär, mida makstakse igakuiselt aasta jooksul. Igakuise intressimäära leidmiseks jagage aastane intressimäär kuude arvuga aastas. Näiteks kui teie aastane intressimäär on 5%, näeks see välja järgmiselt: 0,05/12 = 0,004167.



n = Maksete arv:

See on laenuperioodi jooksul tehtavate maksete koguarv. Kogusumma leidmiseks korrutage laenuperiood aastates 12-ga. Näiteks kui teie laenuperiood on 30 aastat, näeks see välja nagu 30x12 = 360. See tähendab, et teete laenuperioodi jooksul kokku 360 makset.