Mis on SWIFT/BIC-kood?
SWIFT-kood, tuntud ka kui BIC, on rahvusvaheline panga identifikaator, mida kasutatakse selleks, et teie raha jõuaks õigesse kohta piiriüleselt raha saatmisel või vastuvõtmisel. See annab pankadele täpselt teada, milline finantsasutus ülekandega seotud on, aidates tagada rahvusvaheliste maksete turvalise ja täpse edastamise.
Miks mul on vaja SWIFT/BIC-koodi?
Tavaliselt vajate SWIFT/BIC-koodi rahvusvaheliste ülekannete saatmisel või vastuvõtmisel, kuna see aitab tuvastada õige finantsasutuse ja suunata makse turvaliselt. Kuid mitte kõik rahvusvahelised ülekanded ei nõua seda – mõned riigid või makseviisid võivad kasutada alternatiive, näiteks IBAN-e, marsruudinumbreid või riiklikke kliiringukoode.
Kas mu pangal on rohkem kui üks SWIFT-kood?
Paljudel pankadel on mitu SWIFT-koodi, eriti suurpankadel, millel on filiaalid erinevates linnades. Mõned pangad kasutavad ühte globaalset SWIFT-koodi, teised aga määravad rahvusvaheliste maksete täpsemaks suunamiseks igale filiaalile unikaalsed koodid.
SWIFT-koodi kasutatakse konkreetse panga või finantsasutuse tuvastamiseks raha piiriülesel saatmisel või vastuvõtmisel. See toimib nagu teie panga rahvusvaheline aadress, aidates teie ülekannet turvaliselt ja täpselt läbi globaalse pangandussüsteemi suunata. Kuigi mitte iga ülekandeviis või riik ei nõua SWIFT-koodi, on see sageli vajalik traditsiooniliste pangaülekannete tegemisel pankade kaudu. Õige SWIFT-koodi esitamine vähendab viivituste, tagasilükkamiste või valesti suunatud maksete riski.
See oleneb pangast. Mõned pangad kasutavad kõigi filiaalide jaoks ühte globaalset SWIFT-koodi, teised aga määravad konkreetsetele filiaalidele või osakondadele unikaalsed koodid – eriti suurlinnades või äri- ja korporatiivkontode puhul. Kui teie filiaalil on spetsiaalne SWIFT-kood, on kõige parem seda kasutada, kuna see võib kiirendada töötlemist ja parandada jälgimise täpsust. Kui mitte, siis on panga peakontori SWIFT-kood tavaliselt usaldusväärne alternatiiv.
Oma filiaali SWIFT-koodi leiate mitmel viisil:
Otsingutööriistad, nagu sellel lehel olev
Internetipanga platvormid, kus on tavaliselt saadaval rahvusvaheliste ülekannete andmed
Pangaväljavõtted või ametlik kirjavahetus
Klienditugi teie kontoris või panga peamise abitelefoniliini kaudu. Kui teie kontoril puudub unikaalne SWIFT-kood, võib pank teile paluda kasutada üldist või peakontori koodi.
Vale SWIFT-koodi kasutamine võib põhjustada viivitusi, tagasilükkamisi või mõnel juhul raha saatmist valesse finantsasutusse. Kui makse lükatakse tagasi, võidakse see saatjale tagastada, sageli lisatasudega. Kui raha jõuab valesse panka, võib selle kättesaamine olla aeganõudev ja sellega võivad kaasneda sissenõudmistasud. Enne ülekande kinnitamist kontrollige alati SWIFT-koodi oma panga või saajaga üle, eriti suurte või kiireloomuliste maksete puhul.
Standardne SWIFT-kood on kas 8 või 11 tähemärki pikk ja järgib seda struktuuri:
Pangakood (4 tähte): Identifitseerib panga
Riigikood (2 tähte): näitab riiki, kus pank asub
Asukohakood (2 tähemärki): näitab linna või piirkonda
Filiaali kood (3 tähemärki, valikuline): identifitseerib konkreetse filiaali
Kui kood on ainult 8 tähemärki pikk, viitab see tavaliselt panga peakontorile.
