Xe
Vahetuskurss
0.832800
Ülekandetasu$0
Saaja saab€832.80
Saada kohe
HSBC
Vahetuskurss0.826379
Ülekandetasu$0
Saaja saab€826.37
-6.42 EUR
Bank of America
Vahetuskurss0.822984
Ülekandetasu$0
Saaja saab€822.98
-9.81 EUR
Wells Fargo
Vahetuskurss0.822645
Ülekandetasu$0
Saaja saab€822.64
-10.15 EUR
Chase
Vahetuskurss0.823918
Ülekandetasu$5.00
Saaja saab€819.79
-13.00 EUR

Otsite oma panka?

Compare and unlock better rates

Võrdle ja ava paremad vahetuskursid

Huvitav, kuidas me järjepidevalt pangakontosid edestavaid intressimäärasid pakume? Xe-s tehakse enamik ülekandeid kohapeal, jättes vahele vahendaja, kes lisab kulusid ja aeglustab asju. See tähendab teile vähem tasusid, vähem viivitusi ja rohkem kokkuhoidu.

Compare value beyond the rates

Võrdle väärtust peale rahaülekandemäärade

Me teame, et suurepärased hinnad on alles algus. Sinu raha väärib pühendunud ekspertide tuge, paindlikke ülekandevõimalusi, kiireid ülekandeid ja turvalisust, millele saad kindel olla. Pakume kõike kokku, et pakkuda teile sujuvat ja stressivaba üleviimise kogemust.

Icon | Secure transactions Simple

Turvalised tehingud

Tänu täiustatud andmete krüptimisele ja reguleerimisele finantsasutuste kaudu kogu maailmas võite olla kindel, et teie raha on turvaline.

Fast transfers

Kiired ülekanded

Xe-s teame, kui oluline on, et teie raha jõuaks sihtkohta kiiresti ja usaldusväärselt. Üle 90% meie ülekannetest saabub minutitega.

Icon | Transparent fees

Läbipaistvad tasud

Pakume selget hinnakujundust ilma ootamatute tasudeta. Nautige meie pankade jaoks parimaid vahetuskursse ja maksimeerige oma ülekandeid Xe-ga tehes.

Võrdle pakkujaid ja saa oma rahast rohkem kasu

Rahaülekannete puhul ei paku kõik pakkujad sama ulatust ega väärtust. Võrdle ja vaata, kuidas meie ülemaailmne võrgustik, mis hõlmab 220 riiki ja enam kui 35 valuutat, tagab, et sinu raha läheb kaugemale, kui sa arvasid.

usd

USA dollar

cad

Kanada dollar

eur

Euro

aud

Austraalia dollar

nzd

Uus-Meremaa dollar

gbp

Suurbritannia naelsterling

Võrdle Xe valuutakursse pankade omadega

Ülekande ajastamine ajal, mil vahetuskursid on teie kasuks, võib oluliselt muuta olukorda. Kursid kõiguvad, seega trendide jälgimine ja raha õigel hetkel saatmine suurendab oluliselt teie ülekande väärtust. Jääge sammu võrra ette meie reaalajas valuutakonverteriga ja saatke raha ideaalsel ajal.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Kas olete valmis alustama?

Miks oodata? Võrdle valuutakursse Xe abil ja ava oma rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks parim väärtus. Sinu esimene ülekanne on vaid mõne hiireklõpsu kaugusel – alusta kohe ja vii oma raha kaugemale!

Korduma kippuvad küsimused

Valuutakursi võrdlustööriist võimaldab teil hinnata, kui palju raha teie saaja saab, lähtudes erinevate pakkujate vahetuskursist, tasude ja ülekande kiirusest. See aitab teil teha teadlikke otsuseid ja saada parima väärtuse raha rahvusvahelisel saatmisel.

Vahetuskursid võivad pakkujate lõikes oluliselt erineda – isegi väike erinevus võib mõjutada saaja poolt saadavat lõplikku summat. Hindade ja tasude võrdlemisega väldite ülemaksmist ja tagate, et suurem osa teie rahast jõuab sihtkohta.

Mõned teenusepakkujad lisavad oma vahetuskurssidesse varjatud juurdehindlused või võtavad teenustasusid. Xe puhul oleme teie hinna osas avameelsed. Meie võrdlustööriist analüüsib nii vahetuskurssi kui ka kõiki kohaldatavaid tasusid, et näeksite oma ülekande tegelikku maksumust.

„Parim“ vahetuskurss sõltub nii konverteerimiskursist kui ka sellega seotud tasudest. Meie võrdlustööriist arvutab välja summa, mille teie saaja pärast tasude mahaarvamist saab, aidates teil hõlpsalt leida parima hinna ja kvaliteedi suhtega valiku valitud valuutapaari ja ülekandesumma jaoks.

Pangad võtavad sageli kõrgemaid tasusid ja pakuvad vähem konkurentsivõimelisi vahetuskursse kui spetsiaalsed rahaülekandeteenused. Pakkujad nagu Xe on loodud spetsiaalselt rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks, pakkudes paremaid hindu, kiiremat teenindust ja läbipaistvat hinnakujundust.

Ümberistumisajad varieeruvad olenevalt teenusepakkujast ja sihtkohast. Xe-s tehakse üle 90% ülekannetest minutite jooksul. Meie võrdlustööriist sisaldab ajastamist, kui see on saadaval, et saaksite valida pakkuja, kes tasakaalustab kiiruse ja hinna.