- Xe ärijuhtumiuuringud - Xe
ERP klientide lood
Vaadake, kuidas kliendid on Xe sisseehitatud makselahenduste abil ERP-dele oma probleeme lahendanud ja aega kokku hoidnud.
Ultrasource – Microsoft Dynamics 365 Finance
Avastage, kuidas Kansases asuv seadmete tarnija UltraSource muutis oma ostureskontra protsessi, integreerides Xe Global Business Paymentsi Microsoft Dynamics 365 Finance'i. See automatiseerimine kõrvaldas käsitsi tehtavad ülesanded, lihtsustas tarnijate makseid ja võimaldas ettevõttel keskenduda strateegilisele kasvule – seda kõike edumeelse finantsjuhi Rob Mogreni juhtimisel.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Globaalne tarkvarapakkuja Hansen Technologies täiustas oma ostureskontra protsessi, integreerides Xe.com-i makselahenduse Microsoft Dynamics 365 Finance'i. See automatiseerimine lihtsustas nii sise- kui ka rahvusvahelisi makseid, vähendas käsitsi tehtud vigu ja suurendas tegevuse efektiivsust, võimaldades finantsjuhil Richard Englishil ja tema meeskonnal makseid turvaliselt oma ERP-süsteemis hallata.
Atlas Pearls – D365 ärikeskus
Suur Lõuna-Mere pärlitootja Atlas Pearls kaasajastas oma ostureskontra toiminguid, kasutades Microsoft Dynamics 365 Business Centrali integreeritud Xe Global Business Paymentsi. Finantskontrolöri Rebecca McKeati juhtimisel parandas automatiseerimine maksete tõhusust, asendas käsitsi tehtavad töövood ning võimaldas ettevõttel seada esikohale kasvu ja innovatsiooni.
Kas soovite näha meie ERP-lahendust tegevuses?
Sujuvamaks muutke oma toiminguid ja lihtsustage globaalseid makseid Xe ERP-lahendusega. Kogege ise, kuidas meie sisseehitatud maksetehnoloogia sujuvalt teie ERP-süsteemi integreerub, suurendades tõhusust ja säästes teie aega. Kas olete valmis oma ettevõtet muutma?