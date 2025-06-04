Globaalne tarkvarapakkuja Hansen Technologies täiustas oma ostureskontra protsessi, integreerides Xe.com-i makselahenduse Microsoft Dynamics 365 Finance'i. See automatiseerimine lihtsustas nii sise- kui ka rahvusvahelisi makseid, vähendas käsitsi tehtud vigu ja suurendas tegevuse efektiivsust, võimaldades finantsjuhil Richard Englishil ja tema meeskonnal makseid turvaliselt oma ERP-süsteemis hallata.