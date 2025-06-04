- Home
- Maksete API ettevõtetele ja rahvusvahelistele maksete töötlemisele - Xe
Igas suuruses ettevõtete võimestamine
Maksete API globaalsete tehingute jaoks
Integreeri Xe maksete API otse oma platvormile turvaliste ja tõhusate rahvusvaheliste maksete tegemiseks. Ettevõtetele mõeldud juhtiva makse-API lahendusena lihtsustab meie API piiriüleseid tehinguid, säästes teie aega ja raha.
Globaalsete tööstusharu juhtide usaldus
Liitu ettevõtetega üle maailma, kes toetuvad Xe-le turvaliste, kiirete ja usaldusväärsete rahaülekannete tegemiseks.
Saada raha enam kui 220 riiki Xe API abil
Aitame igas suuruses ettevõtetel saavutada oma eesmärke, lihtsustades rahvusvahelisi makseid. Xe maksete API otse oma platvormile integreerides saate saata makseid enam kui 220 riiki, säästa pangatasudelt ja saada kasu konkurentsivõimelistest vahetuskurssidest.
Teie klientide ja partnerite jaoks on see suurepärane viis tulude suurendamiseks, pakkudes oma platvormil rahvusvahelisi maksevõimalusi.
Lihtne integratsioon arendajatele
Pakume tööriistu ja ressursse, mis muudavad teie meeskonna jaoks Xe Paymentsi API integreerimise lihtsaks.
Liivakasti keskkond
Meie testimiskeskkond võimaldab teil testida integratsioone ilma reaalajas andmeid või pangasüsteeme mõjutamata.
Arendaja API dokumendid
Meie API dokumentatsioon sisaldab hõlpsasti järgitavaid juhiseid ja koodinäiteid, et arendajatel oleks juurutamine sujuvam.
Klienditugi
Kui olete teenuse seadistanud, määrame teile kontohalduri, kes aitab teid kõigi teie küsimustega.
Finantstehnoloogia, e-kaubandus ja reisitööstus
Maksete API eelised teie ettevõttele
Saatke raha enam kui 220 riiki: lubage globaalsed maksed otse oma platvormilt, pakkudes mugavust nii teile kui ka teie klientidele.
Sujuv integratsioon: integreerige meie maksete API hõlpsalt oma platvormiga, et luua lahendusi, mis hoiavad teie kliente tagasi.
Konkurentsivõimelised vahetuskursid: Kasutage meie konkurentsivõimelisi hindu raha konverteerimiseks alati, kui teie ettevõte seda vajab.
Lisatulu: avage võimalusi rahvusvaheliste maksevõimalustega.
Võimas API, mis aitab teie makseid automatiseerida
Täpsed tehingud: Hoidke oma kliendid rahul kiirete, turvaliste ja veavabade tehingutega, mis välistavad käsitsi käitlemise riskid.
Arvete automatiseerimine: Lihtsusta välismaiste arvete haldamist automatiseeritud arvete loomise, saatmise, maksete töötlemise ja jälgimisega.
Otse pangaülekanded: Saatke raha otse oma tarnija pangakontodele kiirete ja probleemivabade ärimaksete tegemiseks.
Kuidas alustada Payments API kasutamist
Lihtsusta oma globaalseid makseprotsesse nelja lihtsa sammuga:
Loo konto
Võtke meiega ühendust, et luua oma Xe Sandboxi konto ja tutvuda meie erinevate lahendustega.
Testimine ja integreerimine
Kasutage meie ulatuslikku dokumentatsiooni, et testida ja integreerida Payments API otse oma toodetesse.
Kinnita ja avalda
Vaadake oma integratsioon üle, et veenduda selle sujuvas toimimises ja valmisolekus käivitamiseks!
Maksete töötlemine
Kui meie API on aktiivne, automatiseerib see tehingud, säästes teie aega ja vähendades käsitsi töökoormust.
Loodud skaleeritavust ja töökindlust silmas pidades
Avastage, miks Xe maksete API on teie ülemaailmsete äriülekannete jaoks parim valik:
Skaleeritav
Meie RESTful API disain toetab tõhusat arendust, testimist ja skaleerimist teie ettevõtte kasvades.
Turvaline
Valdkonna juhtivad krüpteerimis- ja turvapraktikad tagavad teie tehingute ja andmete kaitse.
Usaldusväärne
Xe-l on üle 30 aasta kogemust rahvusvaheliste maksete valdkonnas ning see tagab täpse, usaldusväärse ja tulemusliku teenuse.
Võtke ühendust meie API ekspertidega
Võtke meiega juba täna ühendust, et arutada oma konkreetseid vajadusi. Xe maksete API abil saate sujuvamaks muuta globaalset maksete töötlemist, vähendada kulusid ja pakkuda oma klientidele sujuvat kogemust.
Maksete API küsimused
Xe maksete API aitab ettevõtetel integreerida rahvusvaheliste maksete funktsioonid otse oma platvormile. See võimaldab teil ja teie klientidel teha reaalajas globaalseid tehinguid konkurentsivõimeliste vahetuskursside ja usaldusväärse töötlemisega.
Jah. Integratsiooniprotsessi lihtsustamiseks pakume tööriistu ja ressursse, näiteks:
Täielik API dokumentatsioon koos koodinäidistega
Liivakastikeskkond ohutuks testimiseks
Spetsiaalne kontohalduri tugi
Xe maksete API integreerimiseks järgige neid nelja lihtsat sammu:
Loo Xe konto ja taotle liivakasti juurdepääsu.
Kasutage API testimiseks ja integreerimiseks dokumentatsiooni.
Lõpeta kinnitamine ja avalda.
Alusta automatiseeritud globaalsete maksete töötlemist!
Maksete API on loodud teie ettevõtte kasvuga kaasas käima. Olenemata sellest, kas oled idufirma või suurettevõte, toetab Payments API suuremahulisi tehinguid, ohverdamata oma jõudlust.
Jah. Xe maksete API toetab arvete automatiseerimist, nii et saate arveid tõhusalt luua, saata, töödelda ja jälgida – kõik oma süsteemis.
Hinnakujunduse osas võtke meiega ühendust , et arutada, kuidas saaksime teie vajadusi kõige paremini rahuldada. Xe meeskonnaliige võtab teiega ühendust, et leida plaan, mis on kooskõlas teie ärieesmärkidega.
Integratsiooniga abi saamiseks võtke ühendust oma kliendihalduriga. Nad saavad teile pakkuda seadistamisega seotud erialast abi või vastata lisaküsimustele, mis teil võivad tekkida.