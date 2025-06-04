  1. Home
Global payments for all business sizes

Igas suuruses ettevõtete võimestamine

Maksete API globaalsete tehingute jaoks

Integreeri Xe maksete API otse oma platvormile turvaliste ja tõhusate rahvusvaheliste maksete tegemiseks. Ettevõtetele mõeldud juhtiva makse-API lahendusena lihtsustab meie API piiriüleseid tehinguid, säästes teie aega ja raha.

Võtke meie meeskonnaga ühendust

Globaalsete tööstusharu juhtide usaldus

Liitu ettevõtetega üle maailma, kes toetuvad Xe-le turvaliste, kiirete ja usaldusväärsete rahaülekannete tegemiseks.

Business payments to 220+ countries

Saada raha enam kui 220 riiki Xe API abil

Aitame igas suuruses ettevõtetel saavutada oma eesmärke, lihtsustades rahvusvahelisi makseid. Xe maksete API otse oma platvormile integreerides saate saata makseid enam kui 220 riiki, säästa pangatasudelt ja saada kasu konkurentsivõimelistest vahetuskurssidest.

Teie klientide ja partnerite jaoks on see suurepärane viis tulude suurendamiseks, pakkudes oma platvormil rahvusvahelisi maksevõimalusi.

Meie API integreerimiseks võtke ühendust Xe-ga

Lihtne integratsioon arendajatele

Pakume tööriistu ja ressursse, mis muudavad teie meeskonna jaoks Xe Paymentsi API integreerimise lihtsaks.

Liivakasti keskkond

Meie testimiskeskkond võimaldab teil testida integratsioone ilma reaalajas andmeid või pangasüsteeme mõjutamata.

Arendaja API dokumendid

Meie API dokumentatsioon sisaldab hõlpsasti järgitavaid juhiseid ja koodinäiteid, et arendajatel oleks juurutamine sujuvam.

Klienditugi

Kui olete teenuse seadistanud, määrame teile kontohalduri, kes aitab teid kõigi teie küsimustega.

Global payments that benefit your business

Finantstehnoloogia, e-kaubandus ja reisitööstus

Maksete API eelised teie ettevõttele

Saatke raha enam kui 220 riiki: lubage globaalsed maksed otse oma platvormilt, pakkudes mugavust nii teile kui ka teie klientidele.

Sujuv integratsioon: integreerige meie maksete API hõlpsalt oma platvormiga, et luua lahendusi, mis hoiavad teie kliente tagasi.

Konkurentsivõimelised vahetuskursid: Kasutage meie konkurentsivõimelisi hindu raha konverteerimiseks alati, kui teie ettevõte seda vajab.

Lisatulu: avage võimalusi rahvusvaheliste maksevõimalustega.

Make a global payment

Võimas API, mis aitab teie makseid automatiseerida

Täpsed tehingud: Hoidke oma kliendid rahul kiirete, turvaliste ja veavabade tehingutega, mis välistavad käsitsi käitlemise riskid.

Arvete automatiseerimine: Lihtsusta välismaiste arvete haldamist automatiseeritud arvete loomise, saatmise, maksete töötlemise ja jälgimisega.

Otse pangaülekanded: Saatke raha otse oma tarnija pangakontodele kiirete ja probleemivabade ärimaksete tegemiseks.

Räägi täna meeskonnaliikmega

Kuidas alustada Payments API kasutamist

Lihtsusta oma globaalseid makseprotsesse nelja lihtsa sammuga:

Loo konto

Võtke meiega ühendust, et luua oma Xe Sandboxi konto ja tutvuda meie erinevate lahendustega.

Testimine ja integreerimine

Kasutage meie ulatuslikku dokumentatsiooni, et testida ja integreerida Payments API otse oma toodetesse.

Kinnita ja avalda

Vaadake oma integratsioon üle, et veenduda selle sujuvas toimimises ja valmisolekus käivitamiseks!

Maksete töötlemine

Kui meie API on aktiivne, automatiseerib see tehingud, säästes teie aega ja vähendades käsitsi töökoormust.

Loodud skaleeritavust ja töökindlust silmas pidades

Avastage, miks Xe maksete API on teie ülemaailmsete äriülekannete jaoks parim valik:

Skaleeritav

Meie RESTful API disain toetab tõhusat arendust, testimist ja skaleerimist teie ettevõtte kasvades.

Turvaline

Valdkonna juhtivad krüpteerimis- ja turvapraktikad tagavad teie tehingute ja andmete kaitse.

Usaldusväärne

Xe-l on üle 30 aasta kogemust rahvusvaheliste maksete valdkonnas ning see tagab täpse, usaldusväärse ja tulemusliku teenuse.

Võtke ühendust meie API ekspertidega

Võtke meiega juba täna ühendust, et arutada oma konkreetseid vajadusi. Xe maksete API abil saate sujuvamaks muuta globaalset maksete töötlemist, vähendada kulusid ja pakkuda oma klientidele sujuvat kogemust.

Maksete API küsimused

Xe maksete API aitab ettevõtetel integreerida rahvusvaheliste maksete funktsioonid otse oma platvormile. See võimaldab teil ja teie klientidel teha reaalajas globaalseid tehinguid konkurentsivõimeliste vahetuskursside ja usaldusväärse töötlemisega.

Jah. Integratsiooniprotsessi lihtsustamiseks pakume tööriistu ja ressursse, näiteks:

  1. Täielik API dokumentatsioon koos koodinäidistega

  2. Liivakastikeskkond ohutuks testimiseks

  3. Spetsiaalne kontohalduri tugi

Xe maksete API integreerimiseks järgige neid nelja lihtsat sammu:

  1. Loo Xe konto ja taotle liivakasti juurdepääsu.

  2. Kasutage API testimiseks ja integreerimiseks dokumentatsiooni.

  3. Lõpeta kinnitamine ja avalda.

  4. Alusta automatiseeritud globaalsete maksete töötlemist!

Maksete API on loodud teie ettevõtte kasvuga kaasas käima. Olenemata sellest, kas oled idufirma või suurettevõte, toetab Payments API suuremahulisi tehinguid, ohverdamata oma jõudlust.

Jah. Xe maksete API toetab arvete automatiseerimist, nii et saate arveid tõhusalt luua, saata, töödelda ja jälgida – kõik oma süsteemis.

Hinnakujunduse osas võtke meiega ühendust , et arutada, kuidas saaksime teie vajadusi kõige paremini rahuldada. Xe meeskonnaliige võtab teiega ühendust, et leida plaan, mis on kooskõlas teie ärieesmärkidega.

Integratsiooniga abi saamiseks võtke ühendust oma kliendihalduriga. Nad saavad teile pakkuda seadistamisega seotud erialast abi või vastata lisaküsimustele, mis teil võivad tekkida.