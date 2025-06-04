Vii oma investeerimisportfell globaalseks

Laienda oma portfelli välismaal, tehes ülekandeid enam kui 190 riiki ja 130 valuutasse.

Hakka ülekannete pealt kokku hoidma
Võrdle hindu ja muuda säästud investeeringuteks

Olenemata sellest, kas investeerite välismaistesse aktsiatesse, kinnisvarasse või intrigeerivasse idufirmasse, tagavad meie konkurentsivõimelised hinnad ja madalad tasud, et suurem osa teie rahast läheb teie investeeringutesse.

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Kas teil on küsimusi suurte summade ülekandmise kohta oma investeerimisportfelli kasvatamiseks? Meie meeskond on siin, et teid ülekandeprotsessis abistada. Võtke meie ülekandeekspertidega ühendust juba täna telefoni, reaalajas vestluse või e-posti teel.

Kogege Xe eelist

Pankade poolt löödud intressimäärad

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga ja näed erinevust.

Madalad või puuduvad tasud

Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud, et teaksite täpselt, mille eest maksate.

Välkkiirusega ülekanded

Meie abil on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, tagades, et teie raha jõuab sihtkohta siis, kui seda vajate.

30+ aastat tipptaset

Meie maine on üles ehitatud usaldusele. Meie turvalistele teenustele tugineb iga päev tuhandete ülemaailmsete tehingute töötlemiseks üle 280 miljoni inimese.

Reaalajas jälgimine

Meie reaalajas ülekannete jälgimisega olete alati kursis. Pääsed reaalajas uuendustele ligi igal ajal otse oma kontolt.

Korduvad maksed

Kas soovite seadistada korduvaid makseid selliste asjade jaoks nagu maksud, arved, investeeringud või hüpoteegid? Xe teeb korduvate maksete seadistamise teie jaoks lihtsaks.

Võrdle meid oma pangaga

Xe pakub järjepidevalt pankade jaoks soodsaid vahetuskursse, et teil oleks rohkem raha taskus. Eelneva hinnakujunduse ja ootamatute tasude puudumisega edestame traditsioonilisi panku.

Kanna rohkem üle kõrgemate saatmislimiitidega

Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid ülekandelimiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.

Kasutage meie valuutagraafikuid oma ülekande ajastamiseks

Xe interaktiivsed valuutagraafikud on võimas tööriist ajalooliste trendide analüüsimiseks, mis aitab teil teha teadlikumaid investeerimisotsuseid. Isegi väikseimgi vahetuskursi erinevus võib väärtust drastiliselt mõjutada.

Soovid investeerida...

Kinnisvara välismaal?

Kasvata oma kinnisvarainvesteeringuid rahvusvaheliselt Xe abil. Meie konkurentsivõimelised vahetuskursid ja kiired ning turvalised ülekanded aitavad teil kogu maailmas kinnisvaravõimalusi ära kasutada.

Aktsiad välismaal?

Mitmekesista oma aktsiaportfelli piiriüleselt Xe abil. Meie reaalajas valuutaandmed ja sujuv ülekandeprotsess aitavad teil välisturgudel võimalusi ära kasutada.

Haardeulatuse laiendamine?

Laienda oma ettevõtte haaret Xe abil. Meie spetsiaalsed äriteenused ja hulgimaksete valikud lihtsustavad ülemaailmsete finantstehingute haldamist, võimaldades teil keskenduda oma ettevõtte kasvatamisele.

Kanna raha üle, et investeerida välismaale Xe kaudu

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Avasta, mida Xe veel sinu heaks teha saab

Kas olete uudishimulik meie asjatundlikkuse ulatuse suhtes? Meie kliendid loodavad meile kõiges alates igapäevastest ülekannetest kuni suuremate tehinguteni. Avastage meie populaarseimad ülekandevõimalused.

