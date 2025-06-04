Saada raha perele

Perekond on kõik ja me saame sellest aru. Saatke raha oma lähedastele välismaal kiirete, turvaliste ja usaldusväärsete ülekannetega – sest nende õnnetunne ja teie meelerahu on kõige tähtsamad.

Vaata, kui lihtne see on
Võrdle hindu ja leia võimalusi kokkuhoiuks

Muudame raha saatmise välismaale pereliikmetele lihtsaks, turvaliseks ja kiireks. Ja meie pangakontot ületavate intressimäärade ja madalate teenustasudega võite olla kindlad, et teie lähedased saavad igast ülekandest maksimaalset kasu.

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Usume, et raha ülekandmine pere ülalpidamiseks peaks olema lihtne ja turvaline. Kui teil on küsimusi oma ülekande kohta või vajate abi alustamisel, on meie ülekandeeksperdid teie jaoks igal ajal olemas.

Helista meile: +1 (800) 772-7779

Kogege Xe eelist

Pankade poolt löödud intressimäärad

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga ja näed erinevust.

Madalad või puuduvad tasud

Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud, et teaksite täpselt, mille eest maksate.

Välkkiirusega ülekanded

Meie abil on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, tagades, et teie raha jõuab sihtkohta siis, kui seda vajate.

30+ aastat tipptaset

Meie maine on üles ehitatud usaldusele. Meie turvalistele teenustele tugineb iga päev tuhandete ülemaailmsete tehingute töötlemiseks üle 280 miljoni inimese.

Reaalajas jälgimine

Meie reaalajas ülekannete jälgimisega olete alati kursis. Pääsed reaalajas uuendustele ligi igal ajal otse oma kontolt.

Korduvad maksed

Kas soovite seadistada korduvaid makseid selliste asjade jaoks nagu maksud, arved, investeeringud või hüpoteegid? Xe teeb korduvate maksete seadistamise teie jaoks lihtsaks.

Saada enesekindlalt

Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.

Õigeaegsete maksete automatiseerimine ülekannetes

Suurte rahaülekannete automatiseerimine võimaldab teil ja teie lähedastel eelarveid paremini hallata, lisades nii teie kui ka saaja ellu järjepidevust. Xe abil saate neid korduvaid makseid hõlpsalt hallata.

Rahvusvaheliste rahaülekannete ümberdefineerimine

Xe on juba üle 30 aasta panku kavaldanud, muutes rahvusvahelised ülekanded kiiremaks, lihtsamaks ja taskukohasemaks. Samal ajal kui pangad püüavad järele jõuda, oleme meie omandanud globaalsete maksete kunsti. Pole ime, et 280 miljonit inimest usaldavad meid kõigi oma globaalsete rahavajaduste rahuldamiseks.

Kuidas saata raha oma lähedastele välismaal Xe abil

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Avasta, mida Xe veel sinu heaks teha saab

Kas olete uudishimulik meie asjatundlikkuse ulatuse suhtes? Meie kliendid loodavad meile kõiges alates igapäevastest ülekannetest kuni suuremate tehinguteni. Avastage meie populaarseimad ülekandevõimalused.

