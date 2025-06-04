Raha ülekandmine välismaal kinnisvara ostmiseks

Ära lase raha välismaale kandmise ideel oma tulevikku takistada. Suurte summade välismaale viimine peaks olema lihtne, mitte stressirohke. Meie kiirete ja usaldusväärsete ülekannetega on unistuste kodu kindlustamine välismaal alles algus.

Võrdle meid oma pangaga ja näe Xe erinevust

Olenemata sellest, kas ostate puhkemaja, kolite töö tõttu või investeerite kinnisvarasse, on Xe asjatundlikkus teie unistuste elluviimise võti. Sujuvamaks muutmiseks lihtsustame suuri rahvusvahelisi ülekandeid.

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Kui vajate tuge rahvusvahelise kinnisvara ostmiseks vajaliku ülekande korraldamisel, on meie üleminekueksperdid siin, et teid aidata – võtke meiega juba täna ühendust!

Kogege Xe eelist

Pankade poolt löödud intressimäärad

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga ja näed erinevust.

Madalad või puuduvad tasud

Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud, et teaksite täpselt, mille eest maksate.

Välkkiirusega ülekanded

Meie abil on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, tagades, et teie raha jõuab sihtkohta siis, kui seda vajate.

30+ aastat tipptaset

Meie maine on üles ehitatud usaldusele. Meie turvalistele teenustele tugineb iga päev tuhandete ülemaailmsete tehingute töötlemiseks üle 280 miljoni inimese.

Reaalajas jälgimine

Meie reaalajas ülekannete jälgimisega olete alati kursis. Pääsed reaalajas uuendustele ligi igal ajal otse oma kontolt.

Korduvad maksed

Kas soovite seadistada korduvaid makseid selliste asjade jaoks nagu maksud, arved, investeeringud või hüpoteegid? Xe teeb korduvate maksete seadistamise teie jaoks lihtsaks.

Saada enesekindlalt

Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.

Õigeaegsete maksete automatiseerimine ülekannetes

Rahvusvahelise kinnisvara ostmisel on oluline planeerida kulusid, nagu kohalikud maksud, hooldus ja lisatasud. Xe abil saate neid korduvaid makseid hõlpsalt hallata ja rohkem säästa, tagades, et teil on jooksvate kulude katmiseks lisavahendeid.

Kanna rohkem üle kõrgemate saatmislimiitidega

Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid ülekandelimiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.

Ettemaksude ja -tasudega pole üllatusi

Xe on pühendunud täielikule läbipaistvusele. Meie hinnad ja tasud on alati selged ja kohe nähtavad, nii et teate oma ülekande tegelikku hinda ja saate oma raha eest parima väärtuse.

Kuidas oma unistuste kinnisvara ostmiseks raha üle kanda

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Ülekande seadistamine

Esitage ülekande seadistamiseks vajalikud andmed. Meie veebilimiite ületavate tehingute korral on meie pühendunud tugimeeskond siin, et teid igal sammul juhendada.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Avasta, mida Xe veel sinu heaks teha saab

Kas olete uudishimulik meie asjatundlikkuse ulatuse suhtes? Meie kliendid loodavad meile kõiges alates igapäevastest ülekannetest kuni suuremate tehinguteni. Avastage meie populaarseimad ülekandevõimalused.

