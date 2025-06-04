Turvaline tee teie perekonna pärandile

Me mõistame, kui oluline on säilitada see, mis on teie lähedastele oluline. Usaldage meid turvaliste, kiirete ja usaldusväärsete pärandiülekannete tegemiseks välismaale, pakkudes teile ja teie perele meelerahu.

Kindlalt ülekandmine
Kanna rahvusvaheline pärand oma panka

Pärandi saamine, eriti välismaalt, võib olla tähendusrikas ja emotsionaalne kogemus. Miljonid inimesed usaldavad Xe-d, et muuta protsess võimalikult sujuvaks ja turvaliseks, tagades, et raha jõuab teieni kiiresti ning minimaalsete tasude ja tüsistustega.

Võrdle hindu ja jäta endale rohkem oma vara

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsaid vahetuskursse, et teil oleks rohkem raha taskus. Eelneva hinnakujunduse ja ootamatute tasude puudumisega edestame traditsioonilisi panku.

Kogege Xe eelist

Pankade poolt löödud intressimäärad

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga ja näed erinevust.

Madalad või puuduvad tasud

Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud, et teaksite täpselt, mille eest maksate.

Välkkiirusega ülekanded

Meie abil on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, tagades, et teie raha jõuab sihtkohta siis, kui seda vajate.

30+ aastat tipptaset

Meie maine on üles ehitatud usaldusele. Meie turvalistele teenustele tugineb iga päev tuhandete ülemaailmsete tehingute töötlemiseks üle 280 miljoni inimese.

Reaalajas jälgimine

Meie reaalajas ülekannete jälgimisega olete alati kursis. Pääsed reaalajas uuendustele ligi igal ajal otse oma kontolt.

Saada see ühe ülekandega

Xe pakub kõrgemaid saatmislimiite kui teised ülekandeteenused, seega ei pea te oma pärandusraha jagama ega mitut ülekannet tegema.

Saada enesekindlalt

Euronet Worldwide'i perekonna osana usaldasid meie kliendid meile eelmisel aastal enam kui 115 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi rahaülekandeid turvaliselt. Suurepäraste hindade ja madalate teenustasudega muudame raha saatmise välismaale lihtsaks.

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Kas vajate abi pärandi saatmise või suure rahaülekandega? Meie ülekandeeksperdid on siin, et teid aidata – võtke meiega juba täna ühendust personaalse toe saamiseks!

Helista meile: +1 (800) 772-7779
Kanna rohkem üle kõrgemate saatmislimiitidega

Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid ülekandelimiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.

Kuidas pärandusraha Xe-ga üle kanda

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Hoiduge võimalikest pärimispettustest

Pärimispettused on petturite levinud taktika, mille abil meelitada ohvreid jagama isikuandmeid või maksma võltsitud pärandi eest tasusid. Kaitske ennast väidete ja volituste kontrollimisega.

Pärimismaksu mõistmine

Välismaalt varade pärimine võib kaasa tuua keerulisi ja harjumatuid maksukohustusi. Kui teid nimetatakse rahvusvahelise pärandvara soodustatud isikuks, on oluline pöörduda maksuõiguse advokaadi poole, kellel on kogemusi piiriüleste küsimustega. Nad aitavad teil nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes maksuregulatsioonides enesekindlalt orienteeruda, kaitstes teid võimalike lõksude eest ja tagades täieliku vastavuse seadustele.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Avasta, mida Xe veel sinu heaks teha saab

Kas olete uudishimulik meie asjatundlikkuse ulatuse suhtes? Meie kliendid loodavad meile kõiges alates igapäevastest ülekannetest kuni suuremate tehinguteni. Avastage meie populaarseimad ülekandevõimalused.

