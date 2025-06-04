Suurte rahasummade saatmine Xe-ga on väga lihtne. Järgige lihtsalt allolevaid 6 sammu.



1. samm: registreeru tasuta

Logi sisse oma Xe kontole või registreeru tasuta. See võtab vaid paar minutit, vaja läheb vaid e-posti aadressi.



2. samm: Hankige hinnapakkumine

Andke meile teada, millist valuutat soovite üle kanda, kui palju raha soovite saata ja kuhu soovite raha üle kanda.



3. samm: lisage oma saaja

Esitage saaja makseandmed (vajate selliseid andmeid nagu nimi ja aadress).



4. samm: kinnitage oma isikut

Mõne ülekande puhul võime vajada isikut tõendavaid dokumente, et kinnitada teie isikut ja hoida teie raha turvaliselt.



5. samm: Kinnitage oma hinnapakkumine

Kinnitage ja kandke oma ülekanne pangakonto, krediitkaardi või deebetkaardiga üle ja oletegi valmis!



6. samm: Jälgige oma ülekannet

Vaata, kus su raha on ja millal see saajale kohale jõuab. Saa tuge reaalajas vestluse, telefoni ja e-posti teel.