Halda oma kinnisvara välismaal Xe abil

Makske oma välismaal laenatud hüpoteeklaen või koguge üüri kiirete ja turvaliste ülekannetega, mis lihtsustavad teie finantsjuhtimist.

Kindlalt ülekandmine
Maintain your overseas mortgage with ease

Hallake oma hüpoteegi ja üüri ülekandeid hõlpsalt

Olenemata sellest, kas maksate rahvusvahelist hüpoteeki või haldate üüriülekandeid, muudame ülemaailmsed rahaülekanded lihtsaks ja stressivabaks. Sujuva kogemuse tagamiseks on saadaval usaldusväärsed piiriülesed ülekanded ja asjatundlik tugi.

Speak with our transfer experts

Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt

Raha vahetamine ja ülekandmine peaks olema lihtne. Kui teil on küsimusi suurte rahaülekannete või rahvusvahelise hüpoteeklaenu või üüriülekande alustamise kohta, võtke ühendust Xe ülekandeekspertidega.

Kogege Xe eelist

Maximize your money with Xe

Pankade poolt löödud intressimäärad

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga ja näed erinevust.

What you see is what you get

Madalad või puuduvad tasud

Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud, et teaksite täpselt, mille eest maksate.

90% of transfers arrive in minutes.

Välkkiirusega ülekanded

Meie abil on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, tagades, et teie raha jõuab sihtkohta siis, kui seda vajate.

Trusted & Secure

30+ aastat tipptaset

Meie maine on üles ehitatud usaldusele. Meie turvalistele teenustele tugineb iga päev tuhandete ülemaailmsete tehingute töötlemiseks üle 280 miljoni inimese.

Track every step of the way

Reaalajas jälgimine

Meie reaalajas ülekannete jälgimisega olete alati kursis. Pääsed reaalajas uuendustele ligi igal ajal otse oma kontolt.

Set it and forget it

Korduvad maksed

Kas soovite seadistada korduvaid makseid selliste asjade jaoks nagu maksud, arved, investeeringud või hüpoteegid? Xe teeb korduvate maksete seadistamise teie jaoks lihtsaks.

Võrdle meid oma pangaga

Xe pakub järjepidevalt pankade jaoks soodsaid vahetuskursse, et teil oleks rohkem raha taskus. Eelneva hinnakujunduse ja ootamatute tasude puudumisega edestame traditsioonilisi panku.

Kuidas Xe abil hüpoteeklaenu ja üüriülekandeid hallata

Create account

Loo konto

See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Kohene hinnapakkumine

Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Saada raha

Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Jälgi oma ülekannet

Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.

Never miss a payment

Planeeritud ülekannetega ei jää maksetähtaeg kunagi kahe silma vahele

Pole midagi hullemat kui maksetähtaja ületamine. Xe abil saate automatiseerida suuri rahaülekandeid, vähendades makse vahelejätmise ning viiviste ja tüsistuste tekkimise riski.

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

More ways Xe can help you

Avasta, mida Xe veel sinu heaks teha saab

Kas olete uudishimulik meie asjatundlikkuse ulatuse suhtes? Meie kliendid loodavad meile kõiges alates igapäevastest ülekannetest kuni suuremate tehinguteni. Avastage meie populaarseimad ülekandevõimalused.

Suurte rahaülekannete KKK