Halda oma kinnisvara välismaal Xe abil
Makske oma välismaal laenatud hüpoteeklaen või koguge üüri kiirete ja turvaliste ülekannetega, mis lihtsustavad teie finantsjuhtimist.
Hallake oma hüpoteegi ja üüri ülekandeid hõlpsalt
Olenemata sellest, kas maksate rahvusvahelist hüpoteeki või haldate üüriülekandeid, muudame ülemaailmsed rahaülekanded lihtsaks ja stressivabaks. Sujuva kogemuse tagamiseks on saadaval usaldusväärsed piiriülesed ülekanded ja asjatundlik tugi.
Eksperttasemel ülekandetugi ööpäevaringselt
Raha vahetamine ja ülekandmine peaks olema lihtne. Kui teil on küsimusi suurte rahaülekannete või rahvusvahelise hüpoteeklaenu või üüriülekande alustamise kohta, võtke ühendust Xe ülekandeekspertidega.
Kogege Xe eelist
Pankade poolt löödud intressimäärad
Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsamaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga ja näed erinevust.
Madalad või puuduvad tasud
Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud, et teaksite täpselt, mille eest maksate.
Välkkiirusega ülekanded
Meie abil on raha välismaale saatmine kiire ja lihtne. 90% ülekannetest saabub minutitega, tagades, et teie raha jõuab sihtkohta siis, kui seda vajate.
30+ aastat tipptaset
Meie maine on üles ehitatud usaldusele. Meie turvalistele teenustele tugineb iga päev tuhandete ülemaailmsete tehingute töötlemiseks üle 280 miljoni inimese.
Reaalajas jälgimine
Meie reaalajas ülekannete jälgimisega olete alati kursis. Pääsed reaalajas uuendustele ligi igal ajal otse oma kontolt.
Korduvad maksed
Kas soovite seadistada korduvaid makseid selliste asjade jaoks nagu maksud, arved, investeeringud või hüpoteegid? Xe teeb korduvate maksete seadistamise teie jaoks lihtsaks.
Võrdle meid oma pangaga
Xe pakub järjepidevalt pankade jaoks soodsaid vahetuskursse, et teil oleks rohkem raha taskus. Eelneva hinnakujunduse ja ootamatute tasude puudumisega edestame traditsioonilisi panku.
Kuidas Xe abil hüpoteeklaenu ja üüriülekandeid hallata
Loo konto
See võtab vaid paar minutit. Vajame vaid teie e-posti aadressi ja lisateavet.
Kohene hinnapakkumine
Saa reaalajas panga parimat rahaülekande kurssi oma valitud valuutas.
Saada raha
Lisage kõik vajalikud andmed ja seadistage ülekanne. Kui raha on käes, tegeleme ülejäänuga.
Jälgi oma ülekannet
Jälgi oma ülekannet igal sammul. Ümberistumise kohta värskenduste saamiseks lubage märguanded.
Planeeritud ülekannetega ei jää maksetähtaeg kunagi kahe silma vahele
Pole midagi hullemat kui maksetähtaja ületamine. Xe abil saate automatiseerida suuri rahaülekandeid, vähendades makse vahelejätmise ning viiviste ja tüsistuste tekkimise riski.
Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma
Avasta, mida Xe veel sinu heaks teha saab
Kas olete uudishimulik meie asjatundlikkuse ulatuse suhtes? Meie kliendid loodavad meile kõiges alates igapäevastest ülekannetest kuni suuremate tehinguteni. Avastage meie populaarseimad ülekandevõimalused.
Suurte rahaülekannete KKK
Suurte rahasummade saatmine Xe-ga on väga lihtne. Järgige lihtsalt allolevaid 6 sammu.
1. samm: registreeru tasuta
Logi sisse oma Xe kontole või registreeru tasuta. See võtab vaid paar minutit, vaja läheb vaid e-posti aadressi.
2. samm: Hankige hinnapakkumine
Andke meile teada, millist valuutat soovite üle kanda, kui palju raha soovite saata ja kuhu soovite raha üle kanda.
3. samm: lisage oma saaja
Esitage saaja makseandmed (vajate selliseid andmeid nagu nimi ja aadress).
4. samm: kinnitage oma isikut
Mõne ülekande puhul võime vajada isikut tõendavaid dokumente, et kinnitada teie isikut ja hoida teie raha turvaliselt.
5. samm: Kinnitage oma hinnapakkumine
Kinnitage ja kandke oma ülekanne pangakonto, krediitkaardi või deebetkaardiga üle ja oletegi valmis!
6. samm: Jälgige oma ülekannet
Vaata, kus su raha on ja millal see saajale kohale jõuab. Saa tuge reaalajas vestluse, telefoni ja e-posti teel.
Xe-s pakume raha saatmiseks mitut võimalust.
Otsekorraldus ACH (soovitatav suurte ülekannete korral):
Otsekorraldused ehk automatiseeritud arvelduskoja (ACH) maksed võtavad raha otse teie pangakontolt.
Pangaülekanne (soovitatav suurte ülekannete korral):
Pangaülekanded liigutavad raha teie pangast meie pangakontole. Tavaliselt saame raha 24 tunni jooksul.
Deebet- või krediitkaart:
Kaardimaksete tegemine võtab tavaliselt vähem kui 24 tundi. Kaardimaksetega kaasneb aga väike lisatasu.
Rahaülekande algatamine näitab tüüpilisi kestusi. Tarneaja hinnangud võivad muutuda olenevalt valuutast, sihtkohast ja makseviisist. Jälgi ülekandeid Xe rakenduse või veebisaidi tegevuste ekraanil ja vestle abi saamiseks otse meie virtuaalse assistendi Lexiga.
Kiireimad maksevõimalused:
Ülekanded algavad kohe, kui oleme teie makse kätte saanud.
Kaardimaksed on kiireimad, need töödeldakse peaaegu koheselt. Kiireloomuliste ülekannete tegemiseks vali kaardimakse.
Pangaülekanded, otsekorraldused ja ACH-maksed on veidi aeglasemad, meieni jõudmiseks kulub kuni 2 tööpäeva.
Tarneajad:
Pärast makse laekumist saadame teie raha. Ülekannete jõudmine saajani võtab aega 1–3 tööpäeva, olenevalt valuutast ja sihtkohast. Murede korral vestle Lexiga, et ülekandeid jälgida.
Xe-ga rahaülekande tegemiseks vajate oma pangarekvisiite, saaja pangarekvisiite, ülekantavat summat ja valuutat, milleks soovite raha vahetada.
Kui olete teabe kinnitanud ja makse on laekunud, algab ülekanne.
Teie turvalisuse huvides on meil piirangud sellele, kui palju raha saate ühe veebiülekandega saata.
Veebiülekannete limiit regiooniti:
Ühendkuningriik ja Euroopa (GBEU): 350 000 GBP või saatja valuuta ekvivalent
Ameerika Ühendriigid (USA): 535 000 USD või samaväärne saatmisvaluuta
Kanada (CA): 560 000 Kanada dollarit või samaväärne saatmisvaluuta
Austraalia ja Uus-Meremaa (AUNZ): või saatmisvaluuta ekvivalent
Valitud makseviis võib samuti määrata, kui palju saate meie kaudu saata. Lisateabe saamiseks ja saadaolevate makseviiside loendi vaatamiseks lugege meie KKK-d .
Kanada ja USA kliendid, kes maksavad pangaülekande või ülekandega:
Kanada kliendid peavad pangaülekande või pangaülekandega maksmiseks saatma vähemalt 3000 Kanada dollarit USA kliendid peavad pangaülekande või pangaülekandega maksmiseks saatma vähemalt 3000 USA dollarit
Xe-s rakendame teie raha ja isikuandmete kaitsmiseks tipptasemel turvameetmeid. See hõlmab järgmist:
Krüptimine:
Kõik meie platvormi kaudu edastatavad andmed krüptitakse SSL-tehnoloogia (Secure Socket Layer) abil.
Regulatiivne vastavus:
Meie tegevust reguleerivad mitme jurisdiktsiooni finantsasutused, mis tagab rangete turvastandardite järgimise.
Kahefaktoriline autentimine:
Pakume kahefaktorilist autentimist (2FA), et lisada teie kontole täiendav turvakiht.
Pettuste ennetamine:
Pettuste avastamiseks ja ennetamiseks on olemas täiustatud jälgimissüsteemid.
Turvalised makseviisid:
Kasutame teie raha turvalisuse tagamiseks ülekandeprotsessi ajal ainult turvalisi ja usaldusväärseid makseviise.
Kui saadate aastas üle 50 000 USA dollari (või samaväärse summa kohalikus valuutas), on teil õigus sellele teenusele.
Siin on vaid mõned asjad, millega meeskond saab teid aidata:
• Suurte ülekannete seadistamise tugi
• Edasisuunamiskorralduse seadistamine praeguse saatmismäära lukustamiseks kuni 24 kuuks
• Turuhinnaga tellimuste loomine, mis võimaldavad teil sihtkursi saavutamisel raha saata
• Regulaarse makse loomine regulaarsete, automatiseeritud ülekannete tegemiseks fikseeritud intressimääradega, just nagu teie tavapäraste otsekorraldustega
Kui soovite meie meeskonna liikmega rääkida, võite meile helistada järgmistel kontaktandmetel: Ühendkuningriik (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Euroopa (EL): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Uus-Meremaa (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Austraalia (AU): +61280745279 (9.00–19.00, NZT)
Ameerika Ühendriigid (USA): +17372557830 (7.00–17.00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 PT)