CHF - Šveitsi frank

Šveitsi frangi tähtsus

Šveitsi frank on tuntud kui turvaline varjupaik või kõva valuuta; seda ostetakse sageli rahanduse ebakindluse ajal tänu oma usaldusväärsusele ja stabiilsusele. Šveitsi franki kasutatakse regulaarselt globaalse reserveerimisvaluutana ning see on maailmas kuues enim kaubeldud valuuta. Kõik CHF pangatähed sisaldavad Šveitsi nelja rahvuskeelt: saksa, romanshi, prantsuse ja itaalia.

Šveitsi frangi lühiajalugu

Enne Helveti Vabariiki käidi Šveitsis ringluses üle 860 erineva mündi. 1798. aastal tutvustati franki valuutat, mida kasutati kuni 1803. aastani koos mitmete välisvaluutadega. Selle aja jooksul oli keeruline valuutasüsteem, mis koosnes üle 8000 erineva mündi ja pangatähe ringlusest. Föderaalse mündiseaduse alusel asendati kõik valuutad Šveitsi frankiga, mis tutvustati 1850. aastal pariteedil Prantsuse frankiga. Šveits võttis 1865. aastal kuldstandardit kasutusele kui Ladina Rahaliidu liige, säilitades selle seaduslikult kuni 2000. aastani.