CHF - Šveitsi frank
Šveitsi frank on Šveits valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Šveitsi frank vahetuskurss on CHF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on CHF ja valuuta sümbol on CHF. Allpool leiate Šveitsi frank kursid ja valuutakonverteri.
Šveitsi frangi tähtsus
Šveitsi frank on tuntud kui turvaline varjupaik või kõva valuuta; seda ostetakse sageli rahanduse ebakindluse ajal tänu oma usaldusväärsusele ja stabiilsusele. Šveitsi franki kasutatakse regulaarselt globaalse reserveerimisvaluutana ning see on maailmas kuues enim kaubeldud valuuta. Kõik CHF pangatähed sisaldavad Šveitsi nelja rahvuskeelt: saksa, romanshi, prantsuse ja itaalia.
Šveitsi frangi lühiajalugu
Enne Helveti Vabariiki käidi Šveitsis ringluses üle 860 erineva mündi. 1798. aastal tutvustati franki valuutat, mida kasutati kuni 1803. aastani koos mitmete välisvaluutadega. Selle aja jooksul oli keeruline valuutasüsteem, mis koosnes üle 8000 erineva mündi ja pangatähe ringlusest. Föderaalse mündiseaduse alusel asendati kõik valuutad Šveitsi frankiga, mis tutvustati 1850. aastal pariteedil Prantsuse frankiga. Šveits võttis 1865. aastal kuldstandardit kasutusele kui Ladina Rahaliidu liige, säilitades selle seaduslikult kuni 2000. aastani.
Šveitsi frank statistika
|Nimi
|Šveitsi frank
|Sümbol
|CHF
|Väiksem ühik
|1/100 = Rappen
|Väiksema ühiku sümbol
|Rp.
|Populaarseim CHF konverteerimine
|CHF kuni USD
|Populaarseim CHF graafik
|CHF kuni USD graafik
Šveitsi frank profiil
|Hüüdnimed
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Mündid
|Sageli kasutatud: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Keskpank
|Šveitsi Rahapank
|Kasutajad
Šveits, Liechtenstein, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Šveits, Liechtenstein, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Miks olete huvitatud CHF-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida CHF e-posti uuendusedHankida CHF kursid oma telefoniHankida CHF valuutaandmete API oma ettevõttele