GBP - Suurbritannia naelsterling

Ühendkuningriigi keskpank on Inglise Pank. Neljanda enim kaubeldava valuutana on Briti nael kolmas enim hoitud reservvaluuta maailmas. Briti naela tavalised nimed on nael sterling, sterling, quid, kaabel ja nicker.

Briti naela tähtsus

Briti nael on vanim tänapäeval kasutatav valuuta, samuti üks enim vahetatud valuutasid. Falklandi Saared, Gibraltar ja Saint Helena on kõik seotud GBP-ga pariteedis.

Varajane valuuta Suurbritannias

Oma juurtega, mis ulatuvad tagasi aastasse 760, tutvustati nael sterling esmakordselt hõbedast pennina, mis levis anglosaksi kuningriikides. Aastal 1158 muudeti disaini ja puhta hõbeda asemel löödi uued mündid 92,5% hõbedast ning neid hakati kutsuma sterling naelaks. Hõbedased pennid olid ainsad mündid, mida Inglismaal kasutati kuni shillingi tutvustamiseni 1487. aastal ja naela, kaks aastat hiljem, 1489. aastal.

Briti naela pangatähed ja kuldstandard

Esimesed paberrahad tutvustati 1694. aastal, nende õiguslik alus vahetati hõbedalt kuldile. Inglise Pank, üks maailma esimesi keskpankasid, asutati aasta hiljem, 1695. aastal. Kõik sterlingi pangatähed olid käsitsi kirjutatud kuni 1855. aastani, kui pank hakkas trükkima täisläbipaistvaid pangatähti. 20. sajandi alguses hakkasid rohkem riike siduma oma valuutasid kuldiga. Loodi kuldstandard, mis võimaldas erinevate riikide valuutade vahetamist ja revolutsiooniliselt muutis kaubandust ja rahvusvahelist majandust. Suurbritannia võttis ametlikult kuldstandardi kasutusele 1816. aastal, kuigi oli seda süsteemi kasutanud alates 1670. aastast. Kuldstandardiga kaasnenud sterlingi tugevus tõi Suurbritanniasse suure majanduskasvu perioodi kuni 1914. aastani.

Briti nael ja sterlingi ala

Briti naela ei kasutatud ainult Suurbritannias, vaid see ringleb ka Briti impeeriumi kolooniates. Riigid, mis kasutasid naela, hakkasid olema tuntud kui sterlingi ala ja nael sai globaalselt populaarseks, olles paljude keskpankade reservvaluuta. Kuid kui Briti majandus hakkas langema, kasvas USA dollar domineerimine. Aastal 1940 seoti nael USA dollariga vahetuskurss 1 nael = 4,03 USA dollarit ja paljud teised riigid järgnesid, sidudes oma vastavad valuutad. Aastal 1949 devalveeriti nael 30% ja sellele järgnes teine devalveerimine 1967. aastal. Kui Briti nael dekimeeriti ja hakkas 1971. aastal turul vabalt hõljuma, lõpetati sterlingi ala. Järgnes Briti naela mitmeid tõuse ja langusi.