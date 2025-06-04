EUR - Euro
Euro on Euro liikmesriigid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Euro vahetuskurss on EUR kuni USD kurss. Eurod valuutakood on EUR ja valuuta sümbol on €. Allpool leiate Euro kursid ja valuutakonverteri.
Euroopa keskpank on tuntud kui Euroopa Keskpank (ECB). Praegu on 17 ELi liikmesriiki võtnud kasutusele euro. See on teine enim kaubeldav valuuta forex turul, pärast USA dollarit, ja samuti suur globaalne reservvaluuta. Euro jaoks on teised levinud nimed Yoyo (iiri inglise keeles), Leru (hispaania keeles) ja Ege (soome keeles).
Euro kasutuselevõtt
1. jaanuaril 1999 võeti euro (EUR) kasutusele arveldusvaluutana, asendades Euroopa rahaliidu valuuta pariteedis. Euroopa rahaliidu valuuta oli teoreetiline valuutakorv, mitte füüsiline valuuta iseenesest. Alguses asendasid üheteistkümne Euroopa Majandus- ja Rahaliidu riigi oma valuutad euroga: Austria, Belgia, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal ja Hispaania. Kreeka järgnes 2001. aastal, Sloveenia 2007. aastal, Malta ja Küpros 2008. aastal, Slovakkia 2009. aastal ja Läti 2014. aastal.
Euro kasutamine väljaspool ELi
Mitmed suveräänsed riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu, on samuti võtnud euro kasutusele, sealhulgas Andorra printsipaadi, Monaco printsipaadi, San Marino Vabariigi ja Vatikani. Eurot kasutatakse ka paljudes territooriumides, osakondades ja suveräänsetes riikides eurotsooni riikides, nagu Azorid, Baleaarid, Kanari saared, Euroopa saar, Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeiira saared, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre ja Miquelon, et nimetada vaid mõned. Eurot kasutatakse ka kaubanduse valuutana Kuubal, Põhja-Koreas ja Süürias ning mitmed valuutad on sellele seotud.
|Valuuta
|Seondumise määr
|Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav marka
|1.95583
|Bulgaaria leev
|1.95583
|Kap Verde eskudo
|110.265
|Kesk-Aafrika CFA frank BEAC
|655.957
|CFA frank
|655.957
|CFP frank
|119.3317
|Komoori frank
|491.9678
|Leedu litas
|3.45280
Vana rahade väärtus
Euro pangatähed ja mündid hakkasid ringlusesse jõudma 2002. aastal, vanad pangatähed ja mündid eemaldati järk-järgult ringlusest. Täpsed kuupäevad, millal iga vana valuuta lõpetas seadusliku maksevahendina ja nende ametlikud fikseeritud kursid, on toodud allolevas tabelis.
|Pärand (vana) valuuta
|Konversioon EUR-ist
|Kehtetu
|ATS Austria, šilling
|1 EUR = 13.7603 ATS
|28-veebr-2002
|BEF Belgia, frank
|1 EUR = 40.3399 BEF
|28-veebr-2002
|CYP Küpros, nael
|1 EUR = 0.58527 CYP
|31-jaan-2008
|DEM Saksamaa, Deutsche Mark
|1 EUR = 1.95583 DEM
|28-veebr-2002
|EEK Eesti, kroon
|1 EUR = 15.6466 EEK
|15-jaan-2011
|ESP Hispaania, peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|28-veebr-2002
|FIM Soome, markka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|31-jaan-2008
|FRF Prantsusmaa, frank
|1 EUR = 6.55957 FRF
|17-veebr-2002
|GRD Kreeka, drahma
|1 EUR = 340.750 GRD
|28-veebr-2002
|HRK Horvaatia, kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|1-jaan-2023
|IEP Iirimaa, nael
|1 EUR = 0.78756 IEP
|9-veebr-2002
|ITL Itaalia, liir
|1 EUR = 1936.27 ITL
|28-veebr-2002
|LTL Leedu, litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|15-jaan-2015
|LUF Luksemburg, frank
|1 EUR = 40.3399 LUF
|28-veebr-2002
|LVL Läti, lats
|1 EUR = 0.70280 LVL
|15-jaan-2014
|MTL Malta, liir
|1 EUR = 0.42930 MTL
|31-jaan-2008
|NLG Madalmaad, gulden (floriin)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|28-jaan-2008
|PTE Portugal, eskudo
|1 EUR = 200.482 PTE
|28-veebr-2002
|SIT Sloveenia, tolar
|1 EUR = 239.640 SIT
|14-jaan-2007
|SKK Slovakkia, kroon
|1 EUR = 30.1260 SKK
|17-jaan-2009
XE valuutakalkulaator toetab ülaltoodud kehtetuks muutunud valuutasid; konversiooni tegemiseks tippige valuuta nimi otsingukasti. Mõned vanad valuutad on endiselt füüsiliselt konverteeritavad spetsiaalsetes kohtades. Üksikasjade saamiseks viidake ametlikule ECB saidile, mis on loetletud allpool asuvas asjakohaste linkide jaotises.
Õigekiri ja suurtähed
EUR valuutaühiku ametlik õigekiri on "euro", väikese algustähega "e"; siiski on levinud tööstustavas selle kirjutamine "Euro", suure algustähega "E". Paljudel keeltes on euro jaoks erinevad ametlikud õigekirjad, mis võivad või ei pruugi kattuda üldise kasutusega. Lisaks on valuutal mitmeid hüüdnimesid, sealhulgas Ege (soome keeles), Pavo (hispaania keeles) ja Euráče (slovaki keeles).
Asjakohased lingid
Rohkem teavet EUR-i kohta leiate allolevatelt linkidelt, eriti Euroopa Keskpangast. Need saidid sisaldavad hiljutisi uudiseid euro kohta ning teemasid nagu rakendamine, õigekiri, seadusandlus ja palju muud.
Euro statistika
|Nimi
|Euro
|Sümbol
|€
|Väiksem ühik
|1/100 = sent
|Väiksema ühiku sümbol
|cent
|Populaarseim EUR konverteerimine
|EUR kuni USD
|Populaarseim EUR graafik
|EUR kuni USD graafik
Euro profiil
|Hüüdnimed
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Mündid
|Sageli kasutatud: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Harva kasutatud: 1cent, 2cent
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: €5, €10, €20, €50, €100
Harva kasutatud: €200, €500
|Keskpank
|Euroopa Keskpank
|Kasutajad
Euro liikmesriigid, Andorra, Austria, Açores, Baleaarid, Belgia, Kanaari saared, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Prantsuse Guajaan, Prantsuse lõunapiirkonnad, Saksamaa, Kreeka, Guadeloupe, Holland (Madalaid) , Püha Tool (Vatikani Linn), Iirimaa (Eire), Itaalia, Luxembourg, Madeira saared, Malta, Monaco, Montenegro, Madalmaad, Portugali, Réunion, Saint Pierre ja Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Vatikani Linn (Püha Tool), Eesti, Leedu, Läti
Euro liikmesriigid, Andorra, Austria, Açores, Baleaarid, Belgia, Kanaari saared, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Prantsuse Guajaan, Prantsuse lõunapiirkonnad, Saksamaa, Kreeka, Guadeloupe, Holland (Madalaid) , Püha Tool (Vatikani Linn), Iirimaa (Eire), Itaalia, Luxembourg, Madeira saared, Malta, Monaco, Montenegro, Madalmaad, Portugali, Réunion, Saint Pierre ja Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Vatikani Linn (Püha Tool), Eesti, Leedu, Läti
Miks olete huvitatud EUR-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida EUR e-posti uuendusedHankida EUR kursid oma telefoniHankida EUR valuutaandmete API oma ettevõttele