EUR - Euro

Euro on Euro liikmesriigid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Euro vahetuskurss on EUR kuni USD kurss. Eurod valuutakood on EUR ja valuuta sümbol on €. Allpool leiate Euro kursid ja valuutakonverteri.

Euroopa keskpank on tuntud kui Euroopa Keskpank (ECB). Praegu on 17 ELi liikmesriiki võtnud kasutusele euro. See on teine enim kaubeldav valuuta forex turul, pärast USA dollarit, ja samuti suur globaalne reservvaluuta. Euro jaoks on teised levinud nimed Yoyo (iiri inglise keeles), Leru (hispaania keeles) ja Ege (soome keeles).

Euro kasutuselevõtt
1. jaanuaril 1999 võeti euro (EUR) kasutusele arveldusvaluutana, asendades Euroopa rahaliidu valuuta pariteedis. Euroopa rahaliidu valuuta oli teoreetiline valuutakorv, mitte füüsiline valuuta iseenesest. Alguses asendasid üheteistkümne Euroopa Majandus- ja Rahaliidu riigi oma valuutad euroga: Austria, Belgia, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal ja Hispaania. Kreeka järgnes 2001. aastal, Sloveenia 2007. aastal, Malta ja Küpros 2008. aastal, Slovakkia 2009. aastal ja Läti 2014. aastal.

Euro kasutamine väljaspool ELi
Mitmed suveräänsed riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu, on samuti võtnud euro kasutusele, sealhulgas Andorra printsipaadi, Monaco printsipaadi, San Marino Vabariigi ja Vatikani. Eurot kasutatakse ka paljudes territooriumides, osakondades ja suveräänsetes riikides eurotsooni riikides, nagu Azorid, Baleaarid, Kanari saared, Euroopa saar, Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeiira saared, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre ja Miquelon, et nimetada vaid mõned. Eurot kasutatakse ka kaubanduse valuutana Kuubal, Põhja-Koreas ja Süürias ning mitmed valuutad on sellele seotud.

Valuuta Seondumise määr
Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav marka 1.95583
Bulgaaria leev 1.95583
Kap Verde eskudo 110.265
Kesk-Aafrika CFA frank BEAC 655.957
CFA frank 655.957
CFP frank 119.3317
Komoori frank 491.9678
Leedu litas 3.45280

Vana rahade väärtus
Euro pangatähed ja mündid hakkasid ringlusesse jõudma 2002. aastal, vanad pangatähed ja mündid eemaldati järk-järgult ringlusest. Täpsed kuupäevad, millal iga vana valuuta lõpetas seadusliku maksevahendina ja nende ametlikud fikseeritud kursid, on toodud allolevas tabelis.

Pärand (vana) valuuta Konversioon EUR-ist Kehtetu
ATS Austria, šilling 1 EUR = 13.7603 ATS 28-veebr-2002
BEF Belgia, frank 1 EUR = 40.3399 BEF 28-veebr-2002
CYP Küpros, nael 1 EUR = 0.58527 CYP 31-jaan-2008
DEM Saksamaa, Deutsche Mark 1 EUR = 1.95583 DEM 28-veebr-2002
EEK Eesti, kroon 1 EUR = 15.6466 EEK 15-jaan-2011
ESP Hispaania, peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-veebr-2002
FIM Soome, markka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-jaan-2008
FRF Prantsusmaa, frank 1 EUR = 6.55957 FRF 17-veebr-2002
GRD Kreeka, drahma 1 EUR = 340.750 GRD 28-veebr-2002
HRK Horvaatia, kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-jaan-2023
IEP Iirimaa, nael 1 EUR = 0.78756 IEP 9-veebr-2002
ITL Itaalia, liir 1 EUR = 1936.27 ITL 28-veebr-2002
LTL Leedu, litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-jaan-2015
LUF Luksemburg, frank 1 EUR = 40.3399 LUF 28-veebr-2002
LVL Läti, lats 1 EUR = 0.70280 LVL 15-jaan-2014
MTL Malta, liir 1 EUR = 0.42930 MTL 31-jaan-2008
NLG Madalmaad, gulden (floriin) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-jaan-2008
PTE Portugal, eskudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-veebr-2002
SIT Sloveenia, tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-jaan-2007
SKK Slovakkia, kroon 1 EUR = 30.1260 SKK 17-jaan-2009

XE valuutakalkulaator toetab ülaltoodud kehtetuks muutunud valuutasid; konversiooni tegemiseks tippige valuuta nimi otsingukasti. Mõned vanad valuutad on endiselt füüsiliselt konverteeritavad spetsiaalsetes kohtades. Üksikasjade saamiseks viidake ametlikule ECB saidile, mis on loetletud allpool asuvas asjakohaste linkide jaotises.

Õigekiri ja suurtähed
EUR valuutaühiku ametlik õigekiri on "euro", väikese algustähega "e"; siiski on levinud tööstustavas selle kirjutamine "Euro", suure algustähega "E". Paljudel keeltes on euro jaoks erinevad ametlikud õigekirjad, mis võivad või ei pruugi kattuda üldise kasutusega. Lisaks on valuutal mitmeid hüüdnimesid, sealhulgas Ege (soome keeles), Pavo (hispaania keeles) ja Euráče (slovaki keeles).

Asjakohased lingid
Rohkem teavet EUR-i kohta leiate allolevatelt linkidelt, eriti Euroopa Keskpangast. Need saidid sisaldavad hiljutisi uudiseid euro kohta ning teemasid nagu rakendamine, õigekiri, seadusandlus ja palju muud.

Euro statistika

NimiEuro
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = sent
Väiksema ühiku sümbolcent
Populaarseim EUR konverteerimineEUR kuni USD
Populaarseim EUR graafikEUR kuni USD graafik

Euro profiil

HüüdnimedEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
MündidSageli kasutatud: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Harva kasutatud: 1cent, 2cent
PangatähedSageli kasutatud: €5, €10, €20, €50, €100
Harva kasutatud: €200, €500
KeskpankEuroopa Keskpank
Kasutajad
Euro liikmesriigid, Andorra, Austria, Açores, Baleaarid, Belgia, Kanaari saared, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Prantsuse Guajaan, Prantsuse lõunapiirkonnad, Saksamaa, Kreeka, Guadeloupe, Holland (Madalaid) , Püha Tool (Vatikani Linn), Iirimaa (Eire), Itaalia, Luxembourg, Madeira saared, Malta, Monaco, Montenegro, Madalmaad, Portugali, Réunion, Saint Pierre ja Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Vatikani Linn (Püha Tool), Eesti, Leedu, Läti

