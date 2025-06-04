CAD - Kanada dollar
Kanada dollar on Kanada valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kanada dollar vahetuskurss on CAD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on CAD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Kanada dollar kursid ja valuutakonverteri.
Kanada dollari tähtsus
Kanada dollari on seitsmes enim kaubeldud valuuta Forex turul, kuna paljud institutsioonid ja üksikisikud kauplevad CAD-iga. Inimesed nimetavad CAD-d ka Loonie, buck, Huard ja Piastre (prantsuse keeles). Kanada dollarit hoitakse reserveerimisvaluutana mitmete keskpankade poolt. Seda tuntakse ka kaubandusvaluutana, tänu riigi märkimisväärsetele toormaterjalide eksportidele.
CAD-i tutvustus
Valuuta tutvustati Kanadas esmakordselt 1660. aastate alguses, kui prantsuse kolonistid tõid piirkonda münte. Esimesed pangatähed anti välja Kanadas 1821. aastal Montreal Banki poolt ja said peamiseks makseviisiks. 1841. aastal, olles Briti koloonia, hakkas Kanada provints välja andma valuutat nimega Kanada nael; kuid 1858. aastal asendas Kanada dollar naela ja liitus USA dollariga. Selle aja jooksul olid nii USA dollarid kui ka Briti kuldse sovereignid seaduslikud maksevahendid Kanada piirides. Pärast Kanada konföderatsiooni dekimeeriti valuuta ja Dominion of Canada'is anti välja uus müntide seeria. Kanada Pank asutati 1934. aastal, esimene pangatäht anti välja aasta hiljem. Esimene Loonie münt tutvustati 1987. aastal ja kahemünt (mida sageli nimetatakse Toonie'ks) lansseeriti 1996. aastal. 2011. aastal andis Kanada Keskpank välja uue pangatähtede seeria, mis on trükitud polümeermaterjalile.
Kanada dollar statistika
|Nimi
|Kanada dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = sent
|Väiksema ühiku sümbol
|¢
|Populaarseim CAD konverteerimine
|CAD kuni USD
|Populaarseim CAD graafik
|CAD kuni USD graafik
Kanada dollar profiil
|Hüüdnimed
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Mündid
|Sageli kasutatud: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Harva kasutatud: 1¢, 50¢
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100
Harva kasutatud: $1, $2, $500, $1000
|Keskpank
|Kanada Pank
|Kasutajad
Kanada
Kanada
