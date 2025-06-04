  1. Avaleht
cad
CAD - Kanada dollar

Kanada dollar on Kanada valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kanada dollar vahetuskurss on CAD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on CAD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Kanada dollar kursid ja valuutakonverteri.

Kanada dollari tähtsus
Kanada dollari on seitsmes enim kaubeldud valuuta Forex turul, kuna paljud institutsioonid ja üksikisikud kauplevad CAD-iga. Inimesed nimetavad CAD-d ka Loonie, buck, Huard ja Piastre (prantsuse keeles). Kanada dollarit hoitakse reserveerimisvaluutana mitmete keskpankade poolt. Seda tuntakse ka kaubandusvaluutana, tänu riigi märkimisväärsetele toormaterjalide eksportidele.

CAD-i tutvustus
Valuuta tutvustati Kanadas esmakordselt 1660. aastate alguses, kui prantsuse kolonistid tõid piirkonda münte. Esimesed pangatähed anti välja Kanadas 1821. aastal Montreal Banki poolt ja said peamiseks makseviisiks. 1841. aastal, olles Briti koloonia, hakkas Kanada provints välja andma valuutat nimega Kanada nael; kuid 1858. aastal asendas Kanada dollar naela ja liitus USA dollariga. Selle aja jooksul olid nii USA dollarid kui ka Briti kuldse sovereignid seaduslikud maksevahendid Kanada piirides. Pärast Kanada konföderatsiooni dekimeeriti valuuta ja Dominion of Canada'is anti välja uus müntide seeria. Kanada Pank asutati 1934. aastal, esimene pangatäht anti välja aasta hiljem. Esimene Loonie münt tutvustati 1987. aastal ja kahemünt (mida sageli nimetatakse Toonie'ks) lansseeriti 1996. aastal. 2011. aastal andis Kanada Keskpank välja uue pangatähtede seeria, mis on trükitud polümeermaterjalile.

Kanada dollar statistika

NimiKanada dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = sent
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim CAD konverteerimineCAD kuni USD
Populaarseim CAD graafikCAD kuni USD graafik

Kanada dollar profiil

HüüdnimedLoonie, buck (English), Huard, piastre (French)
MündidSageli kasutatud: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Harva kasutatud: 1¢, 50¢
PangatähedSageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100
Harva kasutatud: $1, $2, $500, $1000
KeskpankKanada Pank
Kasutajad
Kanada

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34936
USD / CHF0.789641
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670877

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%