JPY - Jaapani jeen

Jaapani jeeni tähtsus

Jaapani jeen on kolmas enim kaubeldav valuuta maailmas ja kõige rohkem kaubeldav valuuta Aasias. Tänu oma suhteliselt madalatele intressimääradele kasutatakse Jaapani jeeni sageli carry-tehingutes Austraalia dollariga ja USA dollariga. Carry-tehing on strateegia, kus madala intressimääraga valuuta müüakse, et osta kõrgema intressimääraga valuutat.

Varajane Jaapani valuuta

Jaapanis algas valuuta ajalugu 8. sajandil, kui hakati müntima hõbe- ja vaskmünte, mida nimetatakse Wado Kaichin, alates 708. aastast. Need mündid jäljendasid Hiina münte ja kui Jaapan ei suutnud enam oma münte toota, imporditi riiki Hiina valuutat. Järgmise paarisaja aasta jooksul ei rahuldanud Hiina müntide sissevool nõudlust, seega, et sellele probleemile vastu seista, lasti 14. kuni 16. sajandini ringlusse kaks eramüntide Jaapani münti, Toraisen ja Shichusen. Umbes 15. sajandi paiku julgustati kuld- ja hõbemüntide müntimist, mida tuntakse kui Koshu Kin, ja kuldmüntidest sai peagi uus standardvaluuta. Hiljem kehtestas valitsus ühtse rahandussüsteemi, mis koosnes kuldvaluutast, samuti hõbe- ja vaskmüntidest.

Kaasaegne Jaapani jeen

19. sajandiks kasutati Jaapanis Hispaania dollareid koos kohalike valuutadega. Erinevate tol ajal kasutusel olnud müntide lihtsustamiseks ja keskseteks muutmiseks loodi 1871. aastal jeen (mis tähendab 'ring' või 'ümmargune ese'). Uus valuutaseadus arendas välja rahandussüsteemi, mis sarnanes Euroopa omaga, koos kümnendsüsteemiga. Jeen toimis bimetallilise standardi alusel kulda ja hõbedat kuni 1897. aastani, mil see jäi ainult kuldstandardile. Pärast Teist maailmasõda kaotas jeen suure osa oma väärtusest ja 1971. aastal fikseeriti vahetuskurss USA dollariga 308 JPY 1 USD kohta. See kestis kuni 1973. aastani, kui see vahetus ujuvaks vahetuskursiks.