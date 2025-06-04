  1. Avaleht
USD - USA dollar

USA dollar on Ameerika Ühendriigid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem USA dollar vahetuskurss on USD kuni EUR kurss. Dollari valuutakood on USD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate USA dollar kursid ja valuutakonverteri.

USDUSA dollar

USA keskpank on tuntud kui Föderaalreserv (tavaliselt nimetatakse "The Fed"). USD on kõige rohkem kaubeldud valuuta forex turul ja seda saab siduda kõigi teiste peamiste valuutadega. USD levinud nimed on rohelise raha, dollar, roheline, taala, smacker, luud, surnud presidendid, scrillas ja paber.

USA dollari tähtsus
USA dollar on kõige sagedamini vahetatav valuuta maailmas ja seda kasutatakse regulaarselt võrdlusena Forex turul. Domineeriva globaalsete reservvaluutana hoitakse seda peaaegu igas maailma keskpangas. Lisaks kasutatakse dollarit ka kaubaturul standardvaluutana, mistõttu on sellel otsene mõju kaubahindadele.

USD dollariseerimine
Tänu oma rahvusvahelisele aktsepteerimisele kasutavad mõned riigid, nagu Panama ja Ecuador, USD-d ametliku seadusliku maksevahendina, mida tuntakse dollariseerimise praktikana. Teistes riikides on dollar aktsepteeritud alternatiivne makseviis, kuigi see ei ole riigi ametlik valuuta. Mitmed valuutad on seotud USA dollariga:

Riik Sidumise määr
Aruba või Hollandi gulden		 1.79000
Bahama dollar		 1.00000
Bahreini dinar		 0.37690
Barbados dollar		 2.00000
Belize dollar		 2.00000
Bermuda dollar		 1.00000
Küprose dollar		 0.82000
Kuuba konverteeritav peso		 1.00000
Djibouti frank		 177.721
Hollandi gulden		 1.79000
Ida-Kariibi dollar		 2.70000
Eritrea nakfa		 15.0000
Hongkongi dollar		 7.80000
Jordaania dinar		 0.70900
Liibanoni nael		 1507.50
Omaani rial		 0.38450
Panama balboa		 1.00000
Katar riyal		 3.64000
Saudi Araabia riyal		 3.75000
Araabia Ühendemiraatide dirham		 3.67250
Venezuela bolivar		 6.30000

USA dollari tutvustus
1785. aastal võeti dollar ametlikult kasutusele Ameerika Ühendriikide rahana. 1792. aasta mündiseadus lõi esimese USA mündivabriku ja kehtestas föderaalse rahasüsteemi, samuti määras müntide nimiväärtused, mis olid määratud nende väärtuse järgi kullas, hõbedas ja vasemas. 1861. aastal väljastas USA rahandusministeerium intressivabu nõudemakse ja esimesed 10 dollari nõudemaksed, millel oli Abraham Lincolni pilt, läksid ringlusse. Need arved teenisid kiiresti hüüdnime 'rohelised rahad' oma värvi tõttu. 1863. aastal loodi riiklik pangasüsteem ja kehtestati suunised riiklikele pankadele. Need pangad said õiguse välja anda riiklikku valuutat, mis oli tagatud USA võlakirjade ostmisega. 1914. aastal väljastati esimesed 10 dollari Föderaalreservi märkmed.

Hõbeda ja kulla standard USA-s
Aastaid püüdis Ameerika Ühendriigid kehtestada bimetallilist standardit, alustades 1785. aastal hõbedast standardit, mis põhines Hispaania mündidollaril. Kuid hõbedased mündid jäid peagi ringlusest välja, olles täielikult peatatud 1806. aastaks. Sel ajal olid enamik riike juba hakanud standardiseerima tehinguid, kehtestades kullastandardit, mis tähendas, et valitsus võis igasugust paberraha lunastada selle väärtuse eest kullas. Bretton-Woodsi süsteem võeti enamikus riikides kasutusele, et määrata kõikide valuutade vahetuskurss kullas. Kuna Ameerika Ühendriigid hoidsid enamikku maailma kullast, sidusid paljud riigid oma valuuta väärtuse dollariga. Keskpangad säilitasid fikseeritud vahetuskurssi oma valuutade ja dollari vahel, muutes USA dollari de facto valuutaks maailmas. 1973. aastal eraldas USA lõpuks dollari väärtuse kullast täielikult.

USA dollar statistika

NimiUSA dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = sent
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim USD konverteerimineUSD kuni EUR
Populaarseim USD graafikUSD kuni EUR graafik

USA dollar profiil

Hüüdnimedgreenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
MündidSageli kasutatud: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Harva kasutatud: 50¢, $1
PangatähedSageli kasutatud: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Harva kasutatud: $2
KeskpankFöderaalreserv
Kasutajad
Ameerika Ühendriigid, Ameerika, Ameerika Samoa, Ameerika Neitsisaared, Briti India ookeani territoorium, Briti Neitsisaared, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Mikroneesia, Põhja-Mariaanid, Palau, Panama, Puerto Rico, Turks- ja Caicosesaared, Ameerika Ühendriikide väiksemad saared, Wake'i saar, Ida-Timor

