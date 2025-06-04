USD - USA dollar

USA keskpank on tuntud kui Föderaalreserv (tavaliselt nimetatakse "The Fed"). USD on kõige rohkem kaubeldud valuuta forex turul ja seda saab siduda kõigi teiste peamiste valuutadega. USD levinud nimed on rohelise raha, dollar, roheline, taala, smacker, luud, surnud presidendid, scrillas ja paber.

USA dollari tähtsus

USA dollar on kõige sagedamini vahetatav valuuta maailmas ja seda kasutatakse regulaarselt võrdlusena Forex turul. Domineeriva globaalsete reservvaluutana hoitakse seda peaaegu igas maailma keskpangas. Lisaks kasutatakse dollarit ka kaubaturul standardvaluutana, mistõttu on sellel otsene mõju kaubahindadele.

USD dollariseerimine

Tänu oma rahvusvahelisele aktsepteerimisele kasutavad mõned riigid, nagu Panama ja Ecuador, USD-d ametliku seadusliku maksevahendina, mida tuntakse dollariseerimise praktikana. Teistes riikides on dollar aktsepteeritud alternatiivne makseviis, kuigi see ei ole riigi ametlik valuuta. Mitmed valuutad on seotud USA dollariga:

USA dollari tutvustus

1785. aastal võeti dollar ametlikult kasutusele Ameerika Ühendriikide rahana. 1792. aasta mündiseadus lõi esimese USA mündivabriku ja kehtestas föderaalse rahasüsteemi, samuti määras müntide nimiväärtused, mis olid määratud nende väärtuse järgi kullas, hõbedas ja vasemas. 1861. aastal väljastas USA rahandusministeerium intressivabu nõudemakse ja esimesed 10 dollari nõudemaksed, millel oli Abraham Lincolni pilt, läksid ringlusse. Need arved teenisid kiiresti hüüdnime 'rohelised rahad' oma värvi tõttu. 1863. aastal loodi riiklik pangasüsteem ja kehtestati suunised riiklikele pankadele. Need pangad said õiguse välja anda riiklikku valuutat, mis oli tagatud USA võlakirjade ostmisega. 1914. aastal väljastati esimesed 10 dollari Föderaalreservi märkmed.

Hõbeda ja kulla standard USA-s

Aastaid püüdis Ameerika Ühendriigid kehtestada bimetallilist standardit, alustades 1785. aastal hõbedast standardit, mis põhines Hispaania mündidollaril. Kuid hõbedased mündid jäid peagi ringlusest välja, olles täielikult peatatud 1806. aastaks. Sel ajal olid enamik riike juba hakanud standardiseerima tehinguid, kehtestades kullastandardit, mis tähendas, et valitsus võis igasugust paberraha lunastada selle väärtuse eest kullas. Bretton-Woodsi süsteem võeti enamikus riikides kasutusele, et määrata kõikide valuutade vahetuskurss kullas. Kuna Ameerika Ühendriigid hoidsid enamikku maailma kullast, sidusid paljud riigid oma valuuta väärtuse dollariga. Keskpangad säilitasid fikseeritud vahetuskurssi oma valuutade ja dollari vahel, muutes USA dollari de facto valuutaks maailmas. 1973. aastal eraldas USA lõpuks dollari väärtuse kullast täielikult.