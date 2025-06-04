NZD - Uus-Meremaa dollar

Uuendatud 1840. aastal, Uus-Meremaa nael oli Uus-Meremaa esimene ametlik valuuta. Kuni selle ajani ringlevad Uus-Meremaal nii Briti kui ka Austraalia mündid, ja jätkasid seda kuni 1897. aastani. Naela pangatähed toodeti kuue erineva kaubanduspanga poolt kuni 1924. aastani, mil rakendati ühtne disain. Kümme aastat hiljem asutati Uus-Meremaa Reservpank.

Dekimaliseerimise idee tõstatus esmakordselt 1933. aastal, kuid seda ei rakendatud enne 1967. aastat, kui Uus-Meremaa dollar asendas Uus-Meremaa naela. Avalikus arutelus, kuidas uut valuutat nimetada, esitati ideid nagu 'kiwi' ja 'zeal', kuid lõpuks valiti termin 'dollar'. Uus-Meremaa dollar seoti algselt USA dollariga kursiga 1.62 USD 1 NZD kohta. Seose kurss muutus mitu korda kuni 1985. aastani, mil valuuta hakkas turul vabalt hõljuma. 1999. aastal anti välja uus disain Uus-Meremaa dollarile, et moderniseerida, uued rahatähed on valmistatud polümeerist. Alates 2006. aastast ei ole alla viie sendi väärtuses münte ja sularahatehingute väärtused ümardatakse.