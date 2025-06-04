AUD - Austraalia dollar

Austraalia dollari tähtsus

Austraalia keskpank on tuntud kui Austraalia Reservpank. Olles maailmas 5. enim kaubeldav valuuta, tuntakse Austraalia dollarit ka kui buck, dough või Aussie. Austraalia dollarit tuntakse ka kaubandusvaluutana tänu oma märkimisväärsetele toorainete ekspordile. Seetõttu mõjutavad AUD-d Hiina ja teised Aasia imporditurud. Tänu oma suhteliselt kõrgetele intressimääradele kasutatakse Austraalia dollarit sageli carry-tehingutes koos Jaapani jeeniga. Carry-tehing on strateegia, kus madala intressimääraga valuuta müüakse, et osta kõrgema intressimääraga valuutat.

Varajane valuuta Austraalias

Kui Uus Lõuna-Wales loodi esmakordselt 1788. aastal, oli ametlik valuuta Inglise nael, kuigi Hispaania dollarit kasutati üsna regulaarselt. 1813. aastal, et proovida takistada Hispaania dollarite ebaseaduslikku kasutamist, lõigati müntide keskosad välja; neid tunti kui 'aukudega dollarid' ja tuumad nimetati 'dumps'; see oli Austraalia esimene müntide vorm.

Naelsterlingist Austraalia dollarini

1825. aastal kehtestas valitsus naelsterlingi standardi ja Briti münte hakati Austraalias lööma. Need hõbedased ja pronksist mündid jätkasid kasutamist kuni 1910. aastani, kui tutvustati uut rahvuslikku valuutat, Austraalia naela. Austraalia nael fikseeriti naelsterlingi väärtusele ja seetõttu kasutati kuldstandardit. Kolme aasta pärast anti välja esimene Austraalia rahatähtede seeria. 1966. aasta veebruaris tutvustati Austraalia dollarit (AUD) kümnendsüsteemi alusel; dollarid ja sendid asendasid naelad, šillingid ja pennid. 1988. aastal muudetakse rahatähed polümeeriks, tehnoloogiaks, mis loodi algselt Austraalias, et aidata vältida valevaluutat.