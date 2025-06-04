AUD - Austraalia dollar
Austraalia dollar on Austraalia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Austraalia dollar vahetuskurss on AUD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on AUD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Austraalia dollar kursid ja valuutakonverteri.
Austraalia dollari tähtsus
Austraalia keskpank on tuntud kui Austraalia Reservpank. Olles maailmas 5. enim kaubeldav valuuta, tuntakse Austraalia dollarit ka kui buck, dough või Aussie. Austraalia dollarit tuntakse ka kaubandusvaluutana tänu oma märkimisväärsetele toorainete ekspordile. Seetõttu mõjutavad AUD-d Hiina ja teised Aasia imporditurud. Tänu oma suhteliselt kõrgetele intressimääradele kasutatakse Austraalia dollarit sageli carry-tehingutes koos Jaapani jeeniga. Carry-tehing on strateegia, kus madala intressimääraga valuuta müüakse, et osta kõrgema intressimääraga valuutat.
Varajane valuuta Austraalias
Kui Uus Lõuna-Wales loodi esmakordselt 1788. aastal, oli ametlik valuuta Inglise nael, kuigi Hispaania dollarit kasutati üsna regulaarselt. 1813. aastal, et proovida takistada Hispaania dollarite ebaseaduslikku kasutamist, lõigati müntide keskosad välja; neid tunti kui 'aukudega dollarid' ja tuumad nimetati 'dumps'; see oli Austraalia esimene müntide vorm.
Naelsterlingist Austraalia dollarini
1825. aastal kehtestas valitsus naelsterlingi standardi ja Briti münte hakati Austraalias lööma. Need hõbedased ja pronksist mündid jätkasid kasutamist kuni 1910. aastani, kui tutvustati uut rahvuslikku valuutat, Austraalia naela. Austraalia nael fikseeriti naelsterlingi väärtusele ja seetõttu kasutati kuldstandardit. Kolme aasta pärast anti välja esimene Austraalia rahatähtede seeria. 1966. aasta veebruaris tutvustati Austraalia dollarit (AUD) kümnendsüsteemi alusel; dollarid ja sendid asendasid naelad, šillingid ja pennid. 1988. aastal muudetakse rahatähed polümeeriks, tehnoloogiaks, mis loodi algselt Austraalias, et aidata vältida valevaluutat.
Austraalia dollar statistika
|Nimi
|Austraalia dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|c
|Populaarseim AUD konverteerimine
|AUD kuni USD
|Populaarseim AUD graafik
|AUD kuni USD graafik
Austraalia dollar profiil
|Hüüdnimed
|Buck, Dough
|Mündid
|Sageli kasutatud: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100
|Keskpank
|Austraalia Reservpank
|Kasutajad
Austraalia, Jõulusaared, Cocos (Keeling) saared, Norfolki saar, Ashmore ja Cartier'i saared, Austraalia Antarktika territoorium, Korallmere saared, Heardi saar, McDonald Islands, Kiribati, Nauru
