ZWG - Zimbabwe dollar

Zimbabwe dollar on Zimbabwe valuuta. Dollari valuutakood on ZWG. Allpool leiate Zimbabwe dollar kursid ja valuutakonverteri.

ZWGZimbabwe dollar

Zimbabwe dollar statistika

NimiZimbabwe dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent

Zimbabwe dollar profiil

KeskpankZimbabwe Reservpank

