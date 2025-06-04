ZWG - Zimbabwe dollar
Zimbabwe dollar on Zimbabwe valuuta. Dollari valuutakood on ZWG. Allpool leiate Zimbabwe dollar kursid ja valuutakonverteri.
Zimbabwe dollar statistika
|Nimi
|Zimbabwe dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
Zimbabwe dollar profiil
|Keskpank
|Zimbabwe Reservpank
Miks olete huvitatud ZWG-st?
