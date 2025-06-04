ZMW - Sambia kvatša

Sambia kvatša on Sambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sambia kvatša vahetuskurss on ZMW kuni USD kurss. Kwacha valuutakood on ZMW ja valuuta sümbol on ZK. Allpool leiate Sambia kvatša kursid ja valuutakonverteri.