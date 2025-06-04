ZMW - Sambia kvatša
Sambia kvatša on Sambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sambia kvatša vahetuskurss on ZMW kuni USD kurss. Kwacha valuutakood on ZMW ja valuuta sümbol on ZK. Allpool leiate Sambia kvatša kursid ja valuutakonverteri.
Sambia kvatša statistika
|Nimi
|Sambia kvatša
|Sümbol
|ZK
|Väiksem ühik
|1/100 = Ngwee
|Väiksema ühiku sümbol
|N
|Populaarseim ZMW konverteerimine
|ZMW kuni USD
|Populaarseim ZMW graafik
|ZMW kuni USD graafik
Sambia kvatša profiil
|Keskpank
|Sambia pank
|Kasutajad
Sambia
Sambia
