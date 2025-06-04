  1. Avaleht
ZMW - Sambia kvatša

Sambia kvatša on Sambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sambia kvatša vahetuskurss on ZMW kuni USD kurss. Kwacha valuutakood on ZMW ja valuuta sümbol on ZK. Allpool leiate Sambia kvatša kursid ja valuutakonverteri.

Sambia kvatša statistika

NimiSambia kvatša
SümbolZK
Väiksem ühik1/100 = Ngwee
Väiksema ühiku sümbolN
Populaarseim ZMW konverteerimineZMW kuni USD
Populaarseim ZMW graafikZMW kuni USD graafik

Sambia kvatša profiil

KeskpankSambia pank
Kasutajad
Sambia

