ZMK - Sambia kvatša
Sambia kvatša on Sambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sambia kvatša vahetuskurss on ZMK kuni USD kurss. Kwacha valuutakood on ZMK. Allpool leiate Sambia kvatša kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Alates 30. juunist 2013 ei ole ZMK enam seaduslik maksevahend.
ZMK asendati ZMW-ga fikseeritud vahetuskurssiga 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK pangatähti saab vahetada Zambias pangas piiramatutes kogustes kuni 31. detsembrini 2014. Lisainformatsiooni saamiseks külastage BOZ: Ülemineku kuupäev.
Sambia kvatša statistika
|Nimi
|Sambia kvatša
|Sümbol
|ZK
|Väiksem ühik
|1/100 = Ngwee
|Väiksema ühiku sümbol
|N
|Populaarseim ZMK konverteerimine
|ZMK kuni USD
|Populaarseim ZMK graafik
|ZMK kuni USD graafik
Sambia kvatša profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ZK1, ZK5, ZK10
Harva kasutatud: 25N, 50N
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Keskpank
|Sambia pank
|Kasutajad
Sambia
Sambia
