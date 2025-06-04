ZMK - Sambia kvatša

Sambia kvatša on Sambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sambia kvatša vahetuskurss on ZMK kuni USD kurss. Kwacha valuutakood on ZMK . Allpool leiate Sambia kvatša kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Alates 30. juunist 2013 ei ole ZMK enam seaduslik maksevahend.