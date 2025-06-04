  1. Avaleht
zmk
ZMK - Sambia kvatša

Sambia kvatša on Sambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sambia kvatša vahetuskurss on ZMK kuni USD kurss. Kwacha valuutakood on ZMK. Allpool leiate Sambia kvatša kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Alates 30. juunist 2013 ei ole ZMK enam seaduslik maksevahend.

zmk
ZMKSambia kvatša
ZMK asendati ZMW-ga fikseeritud vahetuskurssiga 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK pangatähti saab vahetada Zambias pangas piiramatutes kogustes kuni 31. detsembrini 2014. Lisainformatsiooni saamiseks külastage BOZ: Ülemineku kuupäev.

Sambia kvatša statistika

NimiSambia kvatša
SümbolZK
Väiksem ühik1/100 = Ngwee
Väiksema ühiku sümbolN
Populaarseim ZMK konverteerimineZMK kuni USD
Populaarseim ZMK graafikZMK kuni USD graafik

Sambia kvatša profiil

MündidSageli kasutatud: ZK1, ZK5, ZK10
Harva kasutatud: 25N, 50N
PangatähedSageli kasutatud: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
KeskpankSambia pank
Kasutajad
Sambia

