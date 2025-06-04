ZAR - Lõuna-Aafrika rand

Lõuna-Aafrika rand on Lõuna-Aafrika valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Lõuna-Aafrika rand vahetuskurss on ZAR kuni USD kurss. Rand valuutakood on ZAR ja valuuta sümbol on R. Allpool leiate Lõuna-Aafrika rand kursid ja valuutakonverteri.