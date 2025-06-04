  1. Avaleht
ZAR - Lõuna-Aafrika rand

Lõuna-Aafrika rand on Lõuna-Aafrika valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Lõuna-Aafrika rand vahetuskurss on ZAR kuni USD kurss. Rand valuutakood on ZAR ja valuuta sümbol on R. Allpool leiate Lõuna-Aafrika rand kursid ja valuutakonverteri.

Kauplemis keskuse tõttu ringlevad mitmed valuutad Lõuna-Aafrikas. Esimene ametlik valuuta, mida kasutati, oli gulden. 17. sajandi lõpus kasutati riksdollareid, mis olid esimesed Lõuna-Aafrika valuutad, mis sisaldasid paberraha. Briti okupatsiooni ajal, 1826. aastal, viidi Kapimaa koloonia üle naelsterlingi süsteemile, kuigi teised valuutad, sealhulgas Hispaania dollarid, USA dollarid, Prantsuse frankid ja India ruupiad jätkasid ringlust. 1921. aastal asutati Lõuna-Aafrika Reservpank keskpankadena. 1961. aastal asendas Lõuna-Aafrika rand naela kümnendsüsteemis. Suhe oli 2 ZAR 1 GBP kohta.

Lõuna-Aafrika rand statistika

NimiLõuna-Aafrika rand
SümbolR
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolc
Populaarseim ZAR konverteerimineZAR kuni USD
Populaarseim ZAR graafikZAR kuni USD graafik

Lõuna-Aafrika rand profiil

MündidSageli kasutatud: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
PangatähedSageli kasutatud: R10, R20, R50, R100, R200
KeskpankLõuna-Aafrika Reservpank
Kasutajad
Lõuna-Aafrika, Lesotho, Namibia

