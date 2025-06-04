ZAR - Lõuna-Aafrika rand
Lõuna-Aafrika rand on Lõuna-Aafrika valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Lõuna-Aafrika rand vahetuskurss on ZAR kuni USD kurss. Rand valuutakood on ZAR ja valuuta sümbol on R. Allpool leiate Lõuna-Aafrika rand kursid ja valuutakonverteri.
Kauplemis keskuse tõttu ringlevad mitmed valuutad Lõuna-Aafrikas. Esimene ametlik valuuta, mida kasutati, oli gulden. 17. sajandi lõpus kasutati riksdollareid, mis olid esimesed Lõuna-Aafrika valuutad, mis sisaldasid paberraha. Briti okupatsiooni ajal, 1826. aastal, viidi Kapimaa koloonia üle naelsterlingi süsteemile, kuigi teised valuutad, sealhulgas Hispaania dollarid, USA dollarid, Prantsuse frankid ja India ruupiad jätkasid ringlust. 1921. aastal asutati Lõuna-Aafrika Reservpank keskpankadena. 1961. aastal asendas Lõuna-Aafrika rand naela kümnendsüsteemis. Suhe oli 2 ZAR 1 GBP kohta.
Lõuna-Aafrika rand statistika
|Nimi
|Lõuna-Aafrika rand
|Sümbol
|R
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|c
|Populaarseim ZAR konverteerimine
|ZAR kuni USD
|Populaarseim ZAR graafik
|ZAR kuni USD graafik
Lõuna-Aafrika rand profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: R10, R20, R50, R100, R200
|Keskpank
|Lõuna-Aafrika Reservpank
|Kasutajad
Lõuna-Aafrika, Lesotho, Namibia
Lõuna-Aafrika, Lesotho, Namibia
Miks olete huvitatud ZAR-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida ZAR e-posti uuendusedHankida ZAR kursid oma telefoniHankida ZAR valuutaandmete API oma ettevõttele