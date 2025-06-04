YER - Jeemeni riaal
Jeemeni riaal on Jeemen valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jeemeni riaal vahetuskurss on YER kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on YER ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Jeemeni riaal kursid ja valuutakonverteri.
Jeemeni riaal statistika
|Nimi
|Jeemeni riaal
|Sümbol
|﷼
|Väiksem ühik
|1/100 = Fils
|Väiksema ühiku sümbol
|Fils
|Populaarseim YER konverteerimine
|YER kuni USD
|Populaarseim YER graafik
|YER kuni USD graafik
Jeemeni riaal profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Keskpank
|Jeemeni keskpank
|Kasutajad
Jeemen
Miks olete huvitatud YER-st?
