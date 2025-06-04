  1. Avaleht
YER - Jeemeni riaal

Jeemeni riaal on Jeemen valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jeemeni riaal vahetuskurss on YER kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on YER ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Jeemeni riaal kursid ja valuutakonverteri.

Jeemeni riaal statistika

NimiJeemeni riaal
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Fils
Väiksema ühiku sümbolFils
Populaarseim YER konverteerimineYER kuni USD
Populaarseim YER graafikYER kuni USD graafik

Jeemeni riaal profiil

PangatähedSageli kasutatud: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
KeskpankJeemeni keskpank
Kasutajad
Jeemen

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17758
GBP / EUR1.14608
USD / JPY156.538
GBP / USD1.34960
USD / CHF0.789328
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.671037

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%