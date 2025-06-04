YER - Jeemeni riaal

Jeemeni riaal on Jeemen valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jeemeni riaal vahetuskurss on YER kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on YER ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Jeemeni riaal kursid ja valuutakonverteri.