XPF - CFP frank
CFP frank on Prantsuse Vaikse Ookeani Kaubanduskohad (CFP) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem CFP frank vahetuskurss on XPF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XPF ja valuuta sümbol on ₣. Allpool leiate CFP frank kursid ja valuutakonverteri.
CFP frank statistika
|Nimi
|CFP frank
|Sümbol
|Frank
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim XPF konverteerimine
|XPF kuni USD
|Populaarseim XPF graafik
|XPF kuni USD graafik
CFP frank profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Keskpank
|Üksuse Emissiooni Instituut
|Kasutajad
Prantsuse Vaikse Ookeani Kaubanduskohad (CFP), Prantsuse Polüneesia, Uus-Kaledoonia, Wallis ja Futuna saared
Miks olete huvitatud XPF-st?
