XPF - CFP frank

CFP frank on Prantsuse Vaikse Ookeani Kaubanduskohad (CFP) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem CFP frank vahetuskurss on XPF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XPF ja valuuta sümbol on ₣. Allpool leiate CFP frank kursid ja valuutakonverteri.

CFP frank statistika

NimiCFP frank
SümbolFrank
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim XPF konverteerimineXPF kuni USD
Populaarseim XPF graafikXPF kuni USD graafik

CFP frank profiil

MündidSageli kasutatud: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
PangatähedSageli kasutatud: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
KeskpankÜksuse Emissiooni Instituut
Kasutajad
Prantsuse Vaikse Ookeani Kaubanduskohad (CFP), Prantsuse Polüneesia, Uus-Kaledoonia, Wallis ja Futuna saared

