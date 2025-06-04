XPD - Pallaadiumiunts
Pallaadiumiunts on Palladium valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Pallaadiumiunts vahetuskurss on XPD kuni USD kurss. Untsi valuutakood on XPD. Allpool leiate Pallaadiumiunts kursid ja valuutakonverteri.
Pallaadiumiunts statistika
|Nimi
|Pallaadiumiunts
|Sümbol
|Unts
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim XPD konverteerimine
|XPD kuni USD
|Populaarseim XPD graafik
|XPD kuni USD graafik
Pallaadiumiunts profiil
|Kasutajad
Palladium
Palladium
Miks olete huvitatud XPD-st?
